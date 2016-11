Helsinki takaisi Guggenheimin 35 miljoonan lainan, mutta tämä ei ole riski, sanovat museon tukisäätiö ja kaupungin johto

Helsingin kaupungin takaamaksi suunniteltu Guggenheimin museon rakentamislaina ei kaadu kaupungin maksettavaksi, vakuuttavat apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen (sd) ja yksityisen Guggenheim Helsingin Tukisäätiön puheenjohtaja Ari Lahti.

Kaupunginhallitus jätti rakentamissuunnitelman maanantaina pöydälle ja palaa siihen kahden viikon kuluttua.

Guggenheim Helsinki -museon arvioidut rakentamiskustannukset ovat 130 miljoonaa euroa. Kaupunki rahoittaisi museon rakentamista enintään 80 miljoonalla eurolla. Lopuista 50 miljoonan euron rakennuskustannuksista vastaisi yksityinen rahoitus ja 35 miljoonan euron laina, jonka lyhennyksistä korkokuluineen vastaisi Guggenheim Helsingin Tukisäätiö kiinteistöyhtiölle maksettavalla vuokralla. Myös museon pyöritys olisi säätiön vastuulla.

Lainan takaisi kuitenkin kaupunki. Siksi on kysytty, voisiko 35 miljoonan euron lainakin kaatua kaupungin käsiin.

”Turha pelätä”, sanoo Tukisäätiön puheenjohtaja Lahti. Kaupunki on takaajana, koska näin saadaan paremmat lainaehdot.

Lahden mukaan Tukisäätiö voi hoitaa 1,65 miljoonan vuotuiset lainakulut, vaikka lipputuloja kertyisi huomattavasti vähemmän kuin varovaisissakin laskelmissa. Yksityisen rahan keräämistä jatketaan, ja se on myönteisen rakentamispäätöksen tullessa entistä helpompaa.

”Jo tähän mennessä, ensimmäisen kolmen vuoden aikana, Tukisäätiö on hankkinut Guggenheim Helsingille yli 30 miljoonaa euroa yksityistä rahoitusta”, Lahti muistuttaa. Ja 35 miljoonan euron lainalle olisi sentään 20 vuotta maksuaikaa.

Tukisäätiön tehtävää helpottaa, että Solomon R. Guggenheimin säätiö New Yorkissa on alentanut lisenssimaksua ja ottanut omaakin riskiä: lisenssimaksu alenee edelleen, jos museo ei houkuttele laskelmien mukaista 550 000 kävijää vuodessa.

Ari Lahden tavoin apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen pitää lainasummaa kaupungille riskittömänä. Miksi?

”Jos säätiö ei suorita summaa, kyseessä on sopimusrikkomus, ja tällöin sopimus voidaan purkaa. Vakuutena on 130 miljoonan euro arvoinen kiinteistö, jonka omistus voidaan ottaa kokonaisuudessaan kaupungille, vaikka se maksaisikin kiinteistöstä vain 80 miljoonaa euroa.”

Rakennukselleen kaupunki saa tietysti tehdä mitä haluaa. Myös sopimus New Yorkin Guggenheim-säätiön kanssa on määräaikainen, ja sinänsä kaupunki voi määräajan jälkeen halutessaan potkia Guggenheimin säätiön pois ja laajentaa tiloihin vaikkapa omaa taidemuseotaan.

Toistaiseksi kaupungin omat selvitykset sekä esimerkiksi Taloustutkimuksen tutkimus viittaavat kuitenkin siihen, että Guggenheimin museona hanke olisi veronmaksajille taloudellisesti kannattava kasvavien turistivirtojen kautta. Suurimman verohyödyn saa valtio, joka ei osallistu museon rakentamiseen.

”Kaupungin arvion mukaan säätiö on luotettava sopimuskumppani. Sen taustalla ovat vahvat osaajat ja taloudelliset tukijat. Se on osoittanut kykynsä varainkeruuseen vaikeuksia kohdatessaan. Myös kaupungin talousasiantuntijoiden arvioimana museon talousmalli on realistiselta pohjalta tehty”, Viljanen kertoo.

Valtiolta olisi lopulta sittenkin tulossa 1,3 miljoonaa euroa vuodessa museon pyörittämiseen, mutta nämä päätökset tehdään lopullisesti vuosittain alkaen vain vuosi ennen ennen toiminnan aloittamista. Tätäkin on pidetty epäilty riskiksi.

”Kaikissa kaupungin kulttuuri-investoinneissa on sama periaate. Opetus- ja kulttuuriministeriö ilmoittaa ennakkopäätöksellä päätöksensä ja näin antaa luottamuksensuojan kaupungille”, Viljanen muistuttaa.

”Nyt ministeriön tekemä päätös vastaa aivan täysin tätä mallia, ja viimeksi Tanssin talosta saimme juuri vastaavan sisältöisen ennakkopäätöksen 630 000 euron vuotuisesta tuesta.”

Viljasen mukaan malli on toiminut kaikki nämä vuodet ”pitävästi ja hyvin, ja riippumatta hallituksen vaihdoksista”.

Solomon R. Guggenheimin säätiö on voittoa tavoittelematon, yleishyödyllinen säätiö, joka pyörittää isoja taidemuseoita New Yorkissa ja Bilbaossa, rakentaa isoa taidemuseota Abu Dhabiin ja suunnittelee isoa museota myös Helsinkiin. Guggenheimin säätiöllä on myös keskikokoinen taidemuseo Venetsiassa Peggy Guggenheimin perintölahjoituksen pohjalta.

Aiemmin sillä oli yhteistyössä Deutsche Bankin kanssa myös pieni Deutsche Guggenheim pankin aulassa kolmen määräaikaisen sopimuskauden ajan ja vielä aikaisemmin määräaikainen sopimus Venetian-hotellin sisällä olevista näyttelytiloista Las Vegasissa.

Säätiö järjestää yhä myös pienimuotoista toimintaa, kuten pop up -gallerioita ja koululaisprojekteja.