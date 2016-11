Voisiko kahden viikon putkiremontista tulla poikkeuksen sijaan maan tapa?

Fira Palvelut -yhtiön toimitusjohtaja Sami Kokkonen kertoi tiistaina HS:ssä, että yhtiö aikoo toteuttaa Roihuvuoressa Helsingissä 19 asunnon putkiremontin vain kahdessa viikossa.

Fira pyrkii pikaremonttiin lisävuoroilla ja tehokkaalla työsuunnittelulla. Firan kilpailijassa, rakennusyhtiö Lehdossa, nyökkäillään hankkeelle hyväksyvästi.

”Sama suunta meilläkin on. Kahden viikon kesto ei kuitenkaan ole mahdollinen kaikissa kiinteistöissä”, sanoo Ari Saartoala.

Saartoala toimii Lehdon omistaman korjausrakentamiseen erikoistuneen Remonttipartio-yhtiön toimitusjohtajana.

Lehdossa on karsittu työntekijöiden luppoaikaa huolellisella työsuunnittelulla.

”Alle neljän viikon läpimenoaika vaatisi tosin kahteen vuoroon siirtymistä. Sekin varmasti tulee meillä harkintaan, mutta ensin tehostamme yhdessä vuorossa toimimista”, Saartoala pohtii.

Töiden teko tuplavuoroissa yötä myöten nostaisi remontin hintaa etenkin, jos rakennusyhtiö ei turvaudu pienipalkkaisiin aliurakoitsijoihin.

”Ylitöistä pitää maksaa rakennusalan työehtosopimuksen mukaiset korvaukset. Käytämme Lehdossa sitä paitsi hyvin pitkälle vain omia työntekijöitä laadun ja luvatun aikataulun takaamiseksi.”

Saartoalan mukaan kahdessa vuorossa työskenteleminen on hankalaa myös meluhaitan vuoksi, jos koko taloa ei saada kerralla tyhjäksi.

Firan Kokkonen arvioi HS:lle nopeutetun putkiremontin maksavan 10–20 prosenttia vähemmän kuin perinteisellä tavalla tehty remontti ylityökorvauksista huolimatta.

Mahdollisimman huokea remontti ei välttämättä ole asukkaille edullinen, jos he joutuvat maksamaan väliaikaisesta majoituksesta usean kuukauden ajan.

Kun HS vertaili remonttievakon kuukausikustannuksia pariskunnalle, hinnat lähtivät liikkeelle 900 eurosta.

Rakennusyhtiö Lemminkäisen tuotantojohtaja Elisabet Örlund korostaa, että putkiremontteja on hyvin monenlaisia, eikä eri taloyhtiöiden remontteja voi täysin vertailla keskenään.

”Olemme tehneet putkiremontteja yli 2 000, joista pääosa on ollut perinteisiä remontteja, joissa on lähdetty pohjaviemäreistä liikkeelle ja uusittu kaikki.”

Örlundin mukaan remontin kesto riippuu esimerkiksi talon muodosta, kerroksista ja työn sisällöstä. Keskimäärin Lemminkäisen putkiremonteissa on mennyt 2–3 kuukautta asuntoa kohden. Työtä tehdään toki porrastaen ja päällekkäin, joten kolmessa kuukaudessa asuntoja valmistuu useampi.

”Kehittämistä on tällä alalla meillä kaikilla. Emme silti tuhlaa aikaa, enkä allekirjoita, että työmme olisi tehotonta. Tekijät urakoivat ihan tosissaan.”

Pystyisikö Lemminkäinen kiihdyttämään kolmen kuukauden remontin Firan tavoin 1–2 viikkoon?

”Jos koko kylpyhuone uusitaan eli siellä tehdään betonivaluja ja purkutöitä pohjia myöten, viikossa sitä ei tehdä”, Örlund sanoo.

Fira onkin käyttänyt urakassa nopeasti kuivuvia materiaaleja, jotka ovat yleensä perusbetonia kalliimpia.

Talotekniikkayhtiö Uponorin hankekehityspäällikkö Toni Wahlfors luottaa Firan kahden viikon aikatauluun.

”Firan menetelmistä tehtiin kolmisen vuotta sitten diplomityö, jonka mukaan kuivumisajat huomioon ottaen remontti olisi voinut valmistua teoreettisesti kahdessa viikossa.”

Realistinen arvio valmistumisesta oli neljä viikkoa, mutta Wahlfors huomauttaa, että rakennusala käy parhaillaan läpi murrosta.

”Rakennusmateriaalit ovat sittemmin kehittyneet, ja teollista valmistusta käytetään remonteissa yhä enemmän.”

Wahlforsin mukaan moni putkiremontti voi lähivuosina sujua nopeasti myös siksi, että yhä useampi niistä kohdistuu 1970-luvun betonielementtitaloihin.

”Kerrokset ovat toisiinsa nähden samanlaisia, rakenteet vakioituja ja kylpyhuoneet sijaitsevat keittiöiden läheisyydessä. Tästä syystä myös remontointitapoja voidaan monistaa ja teollistaa helposti.”

Esimerkiksi Lehto-rakennusyhtiö käyttää yhä enemmän esivalmistettuja komponentteja ja koneistaa työvaiheita. Yhtiö keskittyy putkiremonteissa yli 50 asunnon kohteisiin.

”Emme saa vielä tehtyä niitä kustannustehokkaasti kahteen viikkoon, mutta jos ennen puhuttiin 12 viikosta, niin nykyisin kesto on lähempänä kuutta viikkoa”, Saartoala sanoo.

Lehto on alkanut tehdä putkiremonttien suunnitelmia yhdessä isännöitsijöiden kanssa.

”Se nopeuttaa ja tehostaa työtä, koska suunnitelmat saadaan varmasti myös toimimaan kohteessa ilman lisäkustannuksia. Ulkopuolisten suunnittelijoiden suunnitelmat eivät aina toimi, sillä he eivät tunne kohdetta kovin hyvin”, Saartoala kertoo.

Pilasterin toimitusjohtaja Janne Kantola uskoo, että putkiremontitkin muuttuvat yhä teollisempaan suuntaan. Pilaster valmistaa moduuleita, kuten hormi- ja putkijärjestelmiä, remontteja varten.

”Me tuomme moduulit työmaalle, jotka sitten vain ulkokautta liitetään rakennukseen. Sisätyön osuus jää näin pienemmäksi”, Kantola selittää.

Tänä vuonna kiristyneiden asbestimääräysten vuoksi putkiremontit uhkaavat pitkittyä entisestään. Kantolan mukaan valmiit putkirakenteet vähentävät myös asbestin aiheuttaman lisätyön määrää.

Häntä harmittaa, että remontit etenevät uudesta teknologiasta huolimatta usein hitaasti.

”Ongelma on siinä, että suunnittelusta tingitään. Kun suunnitelma on huono, rakennusvaiheen kustannukset moninkertaistuvat ja remontti pitenee. Luppoaikaa on työntekijöillä vaikka kuinka paljon.”

HS teki viime vuonna vertailun nopeista putkiremonttimenetelmistä. Jutussa kerrottiin myös Saksan viikon kestävistä putkiremonteista.

Saksassa remontin kestoon vaikuttavat erilaisen rakennuskannan lisäksi paikallinen työlainsäädäntö ja rakentamismääräykset.

Aihe nousi uudelleen otsikoihin, kun Suomen Kuvalehti kertoi saksalaisista remonttikäytännöistä viime viikolla.