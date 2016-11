Se lähti pastakoneesta – ja säästi ihmiset sairaalakierteeltä ja yhteiskunnalta miljoona euroa vuodessa

Taidenäyttely on ristitty näin: Valoa kohti. Täällä Peijaksen sairaalassa nimi ei ole sanahelinää. Taiteilijaryhmään kuuluvat skitsofreniaa sairastavat nimittäin palasivat vielä vähän aikaa sitten uudelleen ja uudelleen sairaalaan, psykoosissa.

Nyt toivoa on. Kukaan porukan alkuperäisistä jäsenistä ei enää tarvitse osastohoitoa. Noin puolet entisistä potilaista on kiinni työelämässä. Se on poikkeuksellisen suuri onnistuminen.

Jos ajatellaan euroja, se tarkoittaa noin miljoonan euron säästöjä yhteiskunnalle vuosittain. Tässäkin siis lasketaan vain sairaalakulujen hintaa verrattuna avohoitoon, ei laajempia vaikutuksia vaikka ihmisten työkykyyn tai heidän läheisiinsä.

Peijaksessa on keksitty toimintatapa, jolla estetään skitsofreniaa sairastavia luisumaan takaisin psykoosiin. Sen nimi on Feeniks-malli ja taide on siitä vain osa. Liikkeelle lähdettiin jostain paljon arkisemmasta: pastakoneesta.

Viisi vuotta sitten Peijaksessa henkilökunnalla oli epämääräinen idea. Työnimi oli niinkin napakka kuin ”huonosti hoitoon sitoutuvien ryhmä”.

Psyykkisten sairauksien hoito on viime vuosina edennyt harppauksin. Suunta on, kuten sote-palveluissa muutenkin, pois laitoshoidosta avohoitoon.

Skitsofreniaan sairastuneista moni kuitenkin palaa sairaalasta päästyään pian osastolle takaisin. Syy on yksinkertainen: jos ei tunne olevansa sairas, ei tee mieli ottaa lääkkeitä. Kolmanneksella lääkkeet jäävät jo ensimmäisen kuukauden aikana, kolmen kuukauden kohdalla jo kuusikymmentä prosenttia jättää lääkkeet ottamatta. Ammattilaisen muistuttelu ei juuri auta.

Ja sitten on vielä se stigma. Monet kokevat psyykkisen sairauden leimaavan jopa terveydenhuollon sisällä. Peijaksessa ajateltiin, että tarvitaan turvallinen paikka olla oma itsensä ja saada ote elämästä sairauden jälkeen.

Aluksi koottiin ryhmä: kymmenen skitsofreniaa sairastavaa, joista jokainen vietti osastolla pätkissä ainakin puolet vuodesta. Osa oli ollut sairaalakierteessä jopa kymmeniä vuosia. Osastonlääkäri Marcelo Chiramberro kertoo, että ensimmäisen kokoontumisen jälkeen suunnittelematta oli pari pikkujuttua niin kuin se, missä ja mitä ryhmä tekee.

”Minä olen italialainen, tietenkin ajattelin ensin ruokaa. Kotona katselin pastakonetta ja päätin, että yritetäänpä tehdä ruokaa ja syödään yhdessä.”

Pastakastikkeesta se lähti, yhteisö. Ryhmä itse risti itsensä Feeniksiksi. Ideana noin muutenkin on, että ryhmässä toimivat tasa-arvoisina Marcelo ja Jenna ja Heidi ja niin edelleen. Ei siis ammattilainen x ja potilas y.

Feenixin säännöllisissä tapaamisissa voidaan yhä vain jutella kuulumisista, syödä hyvin ja pelata lautapelejä. Sairaudesta ja lääkkeistäkin puhutaan välillä, mutta vain silloin kun joku ryhmästä ottaa ne puheeksi. Kukaan ei saarnaa, vertaiset puhuvat.

”Tämä on ihmisten kohtaamista. Ei tarvitse miettiä, onko tällaiseen toimintaan resursseja. Tämä lähtee siitä, mikä on jokaisen ihmisen sisällä”, sanoo sairaanhoitaja Jenna Ilvonen. Siis aivot ja sydän, siinä kuulemma ammattilaisten tähän tarvitsemat työvälineet.

Taidetta ryhmä päätti kokeilla tämän vuoden ajan. Toiminta- ja ryhmätaideterapeutti Ira Hynninen-Sundelin kertoo, että prosessi on itse asiassa tärkeämpi kuin lopputulos, vaikka näyttely komea onkin. Kaikki ryhmässä saavat kokeilla ja opetella uutta siinä mitassa kuin jaksavat. Ensi kertaa huovuttava lääkäri tarvitsee potilaalta neuvoja eikä toisin päin.

”Tämä on ollut minulle ihan uutta, en ole koskaan ennen ollut taiteessa mukana”, sanoo Heidi Sinkkonen, joka on ollut Feeniks-ryhmässä pari vuotta. Hän myös opiskelee, mutta sanoo, että pienessä ryhmässä toimiminen tuo hänen elämäänsä lisää mielekkyyttä.

Ryhmä on tehnyt retkiä taidemuseoihin ja luontoon. Näyttelyyn on valikoitu värikkäitä kokeiluja esimerkiksi musteella, öljypastelliliiduilla, huovuttamalla ja kännykkäkameralla.

”Taideterapialla on suuri vaikutus ihmisen itsetuntoon. Kuvan kautta voi myös käsitellä ajatuksiaan ja tunteitaan”, Hynninen-Sundelin sanoo.

Valoa kohti -taidenäyttely Peijaksen sairaalan aulassa 30.11. asti