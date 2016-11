Pakolaislasten Kauniaisiin suunnitellusta asuintalosta valitettiin oikeuteen – Naapurit: palotikkaat rumentavat julkisivun

Pakolaislasten perheryhmäkodin vastustus ei ole hiljentynyt Kauniaisissa. Nyt osa alueen asukkaista on valittanut siitä Helsingin hallinto-oikeuteen. Valituksesta kertoi ensimmäisenä Kaunis Grani-lehti.

Valittajat ovat löytäneet oikeutta varten uudenlaisia perusteita, esimerkiksi sen, että kohteena olevaan rakennukseen tullaan mahdollisesti asentamaan palotikkaat talon julkisivun puolelle. Palotikkaiden katsotaan rumentavan rakennuksen ulkonäköä ja erottavan sen muista alueen rakennuksista.

Helsingin Sanomat kertoi viime viikolla Marcus Collinin kujan asukkaan kirjelmöinnistä Kauniaisten kaupungille. Asukkaan huomautuksessa vastustettiin naapuriin tulevan pakolaislasten ryhmäperhekodin perustamista muun muassa siksi, että lasten käyttöön tulevan ”talon varustus on yli keskitason” ja antaa siksi epärealistisen kuvan tavallisesta suomalaisesta arjesta maahanmuuttajille. Huomautuksen laatinut uhkasi myös muuttaa Helsingin asuntoonsa, mikäli perheryhmäkoti toteutuu.

Perheryhmäkoti aiotaan toteuttaa yksityisen henkilön omistamaan kiinteistöön Yrjö Liipolan tiellä. Perheryhmäkodin perustamista varten Kauniaisten rakennuslautakunta on hyväksynyt kiinteistön käyttötarkoituksen muutoksen ja tämän päätöksen kumoamista valittajat nyt vaativat.

He eivät usko toiminnan olevan tilapäistä vaan pysyvää ja muuttavan asuinalueen luonnetta. Valittajien mukaan perheryhmäkodin toiminta tulee olemaan pientalovaltaisen asuinalueen muusta luonteesta erillään ja siksi kiinteistöön sijoitettujen lasten elävän eristyksissä muusta maailmasta muun muassa puutteellisen kielitaitonsa vuoksi.

Valittajien mukaan lasten sopeutuminen voi alueen vuoksi jäädä vähäiseksi. Tämän valittajat arvelevat johtavan siihen, etteivät maahanmuuttajalapset sitoudu alueen sosiaalisiin normeihin. Alueen muun kodinomaisen toiminnan katsotaan osaltaan toimivan lasten sopeutumista vastaan, sillä valittajat eivät katso perheryhmäkodin toiminan olevan kodinomaista.

Valittajia on kahdeksan ja he asuvat aivan perheryhmäkodin aiotun kiinteistön naapurissa. Valitus jätettiin hallinto-oikeuteen viime perjantaina, 4. päivä marraskuuta.

Ala-ikäisten perheryhmäkoti aloittaa toimintansa marras-joulukuun vaihteessa, kertoo Helsingin diakonissalaitoksen palvelualuejohtaja Tuija Åstedt.

”Näillä lapsilla on kamala kiire päästä kuntiin asumaan. He ovat erityisen haavoittuvaisessa asemassa, sillä he ovat täällä heille vieraassa maassa aivan yksin”, Åstedt muistuttaa. Siksi toiminta aloitetaan alueella valituksesta huolimatta.

Perheryhmäkotiin aiotaan sijoittaa yhdeksän yksin, ilman huoltajia Suomeen saapunutta maahanmuuttajaa. Heillä on jo oleskelupa Suomesta.

Valtaosa yksin Suomeen saapuneista turvapaikanhakijoista on kotoisin alun perin Afganistanista, kertoo Åstedt, näin myös Kauniaisiin sijoitettavien lasten kohdalla.

”He ovat yläaste- ja lukioikäisiä, mukana sekä tyttöjä että poikia. Mukana on myös joitain sisaruksia.”

Nämä lapset ja nuoret ovat tähän asti olleet pääkaupunkiseudun vastaanottokeskuksissa.

”Heidän sosiaalisia suhteitaan, jos on sukulaisia tai vaikka kummiperheitä, niistä yritetään pitää kiinni. Siksi tänne ei sijoiteta lapsia muualta Suomessa sijaitsevista vastaanottokeskuksista vaan mahdollisimman läheltä.”