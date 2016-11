Kontulaan avautuu Burger King – ”häiriöbaareista” tunnetusta ostarista tuli ruokakeskittymä

Kontulan ostarin muutos jatkuu. Hampurilaisravintolaketju Burger King on ilmoittanut avaavansa ostarille ravintolan vuoden loppuun mennessä.

Vielä kaksi vuotta sitten kaupunginjohtaja Jussi Pajunen halusi kieltää Itä-Helsingin häiriöbaarit. Pajunen suri ”pubistumisilmiötä” ja alueiden epätasa-arvoistumista.

Kieltoa ei tullut, mutta osa kaljabaareista on viime vuosina korvautunut ruokapaikoilla. Ostarin uusi ruokamaailma on kansainvälinen: on ainakin turkkilaista, syyrialaista, nepalilaista ja kiinalaista, pizzerioista puhumattakaan.

”Maailma on vain tässä välissä muuttunut”, arvioi ostoskeskuksen yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja Jenni Keskinen HS:lle viime kesänä.

”Niin Kontulassa kuin muuallakin Suomessa vaikuttaa vähän siltä, että pelkällä kolmosoluella on vaikea menestyä.”

Burger Kingin ketjujohtajan Mikko Mollbergin mukaan ravintolan avaaminen Kontulaan on luonnollista.

”Me mennään sinne missä on ihmisiä. Kontulan ympäristössä asuu yli kolmekymmentätuhatta ihmistä ja ostoskeskus on ainakin vielä vähän aikaa sitten ollut Suomen viidenneksi vilkkain”, Mollberg sanoo.

Mielikuvissa hampurilaisketjut hakeutuvat ennen kaikkea uusiin sisäostoskekuksiin. Mollbergin mukaan vanhanmalliset avo-ostoskeskukset sopivat liikepaikoiksi yhtä hyvin.

”Kontulassakin on marketteja ja metro”, Mollberg sanoo.

Kontulan Burger King tulee olemaan Suomen 26. Burger King -ravintola.

Jukka Gröndahl / HS