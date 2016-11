Suuri öljyvuoto Helsingissä: öljy uhkaa harvinaisia taimenia ja lintuja

Metsälän pienteollisuusalueelta on valunut suuria määriä öljyä Haaganpuroon. Helsingin ympäristökeskuksen tarkastajan Petri Puttosen mukaan öljy on saattanut kulkeutua puroon lähellä sijaitsevan autokorjaamon pihalta.

”En ihan tarkkaan tiedä vuotaneen öljyn määriä, mutta kaivoissa oli ihan silminnähtävästi öljyä. Myöhemmin kun tulee tietoon, paljonko öljyä on imetty pois, niin siitä sen määrän näkee”, Puttonen sanoo.

Pelastuslaitos on huolehtinut ensitorjunnasta eli puron puomittamisesta ja öljyn siivoamisesta paikan päältä. Öljyvuoto havaittiin alkuviikosta.

”Poliisin tutkinnassa selviää lopulta, kuka tähän on syyllinen. Tietojeni mukaan tämä autokorjaamo on sanoutunut irti vuodosta”, Puttonen sanoo.

Hänen mukaansa öljyvuoto on nyt saatu lopetettua.

Virtavesien hoitoyhdistyksen Teemu Mökkönen on huolissaan Haaganpurossa elävistä taimenista ja puron ympäristöön talvehtimaan tulleista koskikaroista. Koskikarat sukeltavat ravintonsa virtaavista vesistä.

”Jos koskikara sukeltaa sinne öljyn sekaan, se on linnun menoa. Tämä on myös alue, jossa on taimenia ympäri vuoden”, Mökkönen sanoo.

Taimenien eläminen kaupungin keskustan tuntumassa on harvinaista.