Helsingin valtuutettujen läsnäolossa isot erot – katso, kuinka innokkaasti poliitikot kuluttivat valtuuston penkkiä

Luottamushenkilöiden läsnäolo Helsingin valtuustossa on kirjavaa. Jos katsotaan äänimääriä vuoden 2012 kuntavaaleissa, joissa nykyinen valtuusto valittiin, suurimmat ääniharavat loistavat poissaolollaan. Syy on luottamustehtävä tai tehtävä ulkomailla.

Helsingin äänikuningas Jan Vapaavuori (kok) sai vaaleissa 7 894 ääntä. Syyskuussa 2015 hän kuitenkin aloitti Euroopan investointipankin varapääjohtajana, ja Helsingin valtuusto jäi taakse. Jussi Halla-aho (ps) oli 6 034 äänellä kuntavaalien kolmonen heti Paavo Arhinmäen (vas), 6 467 ääntä, jälkeen.

Heinäkuusta 2014 Euroopan parlamentissa aloittanutta Halla-ahoa ei sittemmin valtuustossa ole juuri näkynyt. Esimerkiksi kun tänä vuonna 2016 takana oli 17 Helsingin kaupunginvaltuuston kokousta, Halla-aho ei ole ollut niistä yhdessäkään.

Arhinmäki on kansanedustaja. Valtuustosta hän on ollut poissa kokonaan vain yhdestä kokouksesta. Toinen kansanedustaja, Tom Packalén (ps), on sen sijaan ollut tänä vuonna läsnä vain yhdessä valtuuston kokouksessa.

Packalénilla on paikka myös kaupunkisuunnittelulautakunnassa. Tänä vuonna pidetyistä 33:sta lautakunnan kokouksesta hän on ollut läsnä vain kahdessa.

”Olen ollut paljon matkoilla. Nytkin olin New Yorkissa”, eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan jäsen Packalén perustelee poissaolonsa.

Alla olevasta taulukosta voi etsiä Helsingin valtuutettujen poissaolotietoja. Juttu jatkuu taulukon jälkeen.

Tänä vuonna valtuutettu Sari Mäkimattilalla (kd) poissaoloja on 13, Pekka Saarniolla (vas) 13,5, ja Jussi Chydeniuksella (vihr) sekä Johanna Sumuvuorella yhdeksän.

Sari Mäkimattila työskenteli seitsemän kuukauden ajan lääkäriasiantuntijana Sveitsissä, mikä selittää hänen vuoden 2016 alkuvuoden poissaolonsa.

”Heinäkuussa palasin, sitten olin heti taas paikalla. Käytiin juristin ja puolueen kanssa tätä etukäteen läpi. Jos olisin ollut yli vuoden, olisin eronnut, mutta nyt oli kysymys lyhyemmästä pätkästä”, Mäkimattila kertoo.

Sumuvuori (vihr) työskentelee Suomen Lontoon-instituutissa, ja hän erosi kesällä valtuustosta. ”Silloin selvisi, että jään vielä vuodeksi Lontooseen. Tajusin, etten pysty hoitamaan [valtuuteun] tehtävää täältä käsin. Katsoin parhaaksi luopua paikasta”, Sumuvuori kertoo.

Sumuvuori ei ole mukana oheisessa grafiikassa, jossa ovat mukana vain nykyiset valtuutetut. Muitakin eronneita on, esimerkiksi hyvät 1 675 ääntä vuoden 2012 kuntavaaleissa saanut Päivi Lipponen (sd), joka erosi valtuustosta 2015.

Vasemmistoliiton valtuutetun Pekka Saarnion poissaolojen syy on sairaus. ”Keuhkoahtaumatauti. Olen ollut paljon sairaalassa enkä oikein pääse kulkemaan”, Saarnio kertoo.

Pitkän linjan vaikuttaja on ollut politiikassa lähes 50 vuotta. Nyt on raja osallistumiseen tullut eteen, eikä Saarnio aio enää ehdolle kevään 2017 kuntavaaleissa.

”Osallistun vielä minkä pystyn. Kun en ole kyennyt kaikkeen perehtymään, olen jättänyt heidän hoidettavakseen, jotka ovat olleet valmisteluissa mukana.”

Perussuomalaiset Jussi Halla-aho (6 034 ääntä kuntavaaleissa 2012) ja Tom Packalén (1 928 ääntä) vetivät muita perusuomalaisia mukanaan valtuustoon ja ryhmä on nyt Helsingin valtuuston viidenneksi suurin.

Poissaolot eivät vie valtuutetuilta kelpoisuutta tehtävän hoitoon. Istuuko kokouksissa varsinainen jäsen vai varamies, on poliittisten ryhmien sisäinen asia. Kaupunginlakimiehen, vastikään virastopäälliköksi valitun Sami Sarvilinnan mukaan viranhaltijat tarkkailevat oikeastaan vain valtuutettujen vaalikelpoisuutta.

”Hänen pitää asua Helsingissä. Vaalien jälkeen tämä aina tarkistetaan”, Sarvilinna sanoo.

”Monet esimerkiksi työskentelevät ulkomailla, eivätkä kykene tilapäisesti osallistumaan luottamustehtäväänsä Helsingissä. Myös kansainväliset luottamustehtävät ovat sellaisia, ettei Helsingissä ole katsottu, että niiden takia valtuutettu menettäisi kelpoisuutensa”, Sarvilinna sanoo.

Tilapäisen poissaolon pituudeksi on määritelty noin puoli vuotta. Esimerkiksi Sari Mäkimattilan kohdalla tämä toteutui. Jussi Halla-ahon poissaolot taas selittää hänen luottamustehtävänsä europarlamentaarikkona Brysselissä.

Entä jos luottamushenkilö on alati esteellinen, eikö silloin olisi järkevää luopua luottamustehtävästään kokonaan? Hallintopäälllikkö

Antti Peltonen Helsingin kaupungin keskushallinnosta sanoo, että sen arviointi on henkilön itsensä käsissä. Laissa sen enempää kuin valtuuston työjärjestyksessä ei ole mainintaa esimerkiksi siitä, mikä on hyväksyttävä poissaolon syy.

”Se kulkee luottamushenkilön oman eettismoraalisen koodiston puitteissa. Henkilö itse päättää, mikä on hyvä poissaolon syy, ja mikä huono. Laissa siihen ei oteta kantaa”, Peltonen sanoo.

Luottamushenkilön ei tarvitse juurikaan ilmoittaa poissaolonsa syytä. Sen sijaan erojen syitä syynätään tarkemmin. Peltonen näkee asiassa huvittavankin piirteen:

”Luottamustoimesta kieltäytymiselle on oikeastaan korkea kynnys ja laissa on sitä koskevat korkeat periaatteet. Ennen maailmassa ajateltiin ehkä, ettei luottamustehtävästä voi kieltäytyä, vaan se pitää ottaa vastaan. Tämä periaate on nykymaailmassa ehkä murentunut.”

Heitäkin on, jotka olivat olleet kaikissa kokouksissa tänä vuonna, kun niitä oli takana 17: Maija Anttila (sd), Gunvor Brettschneider (r), Eero Heinäluoma (sd), Veronika Honkasalo (vas), René Hursti, Sirkku Ingervo (vas), Ville Jalovaara (sd), Helena Kantola (ps), Kauko Koskinen (kok), Terhi Koulumies (kok), Harri Lindell (ps), Björn Månsson (r), Matti Niiranen (kok), Terhi Peltokorpi (kesk), Timo Raittinen (kok), Tatu Rauhamäki (kok), Risto Rautava (kok), Tomi Sevander (sd), Leo Stranius (vihr) ja Ulla-Maija Urho (kok).

Valtuutetun palkkio kokouksesta on 355 euroa. Mikäli kokous jatkuu yli kolme tuntia, päälle lasketaan 50 prosentin lisä eli palkkio on silloin 532,5 euroa.

Palkkio kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksesta on 140 euroa kerta. Jos kokous venyy yli kolmen tunnin, palkkioon tulee 50 prosentin lisä eli palkkio kokoukselta on silloin 210 euroa.

HS ei tavoittanut Jussi Chydeniusta ja Jussi Halla-ahoa haastattelua varten.