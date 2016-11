Öljyä valunut Helsingissä lähes kilometrin alueelle – ”Koko Maunulanpuro on öljyn peitossa”

Haaganpuroon valunut öljy on levinnyt noin kahdeksansadan metrin alueelle, arvioi päivystävä palomestari Markku Ahola. Pelastuslaitos teki tilannearvion paikanpäällä sunnuntaina ennen puoltapäivää.

Pelastuslaitos on puomittanut puron ja siivonnut öljyä paikan päällä. Öljyvuoto on Aholan mukaan saatu lopetettua.

”Puomit on aseteltu välimatkan päähän toisistaan. Virtaava vesi on levittänyt öljyn noin kilometrin alueelle ja öljyä on puron maa-aineksessa ja syksyn lehdissä.”

Puomin ympärille kerääntynyttä öljyä on poistettu litroja paikalta loka-autolla. Öljyyntyneet imeytyspuomit vaihdetaan sunnuntain aikana.

”Koko Haaganpuron latvahaara, eli Maunulanpuro on öljyn peitossa”, kertoo Virtavesien hoitoyhdistyksen Teemu Mökkönen.

Pinnalla ei Mökkösen mukaan välttämättä näe öljyä, mutta kun puroon astuu saappaalla, niin veden pinnalle nousee sateenkaari.

”Puomit on aseteltu Haaganpuron yläosaan, jolloin öljy on päässyt leviämään noin kilometrin matkalle. Uudestaan puomeja on alueen toisessa päässä.”

Poliisi tutkii öljyvudon syytä. Öljyn epäillään olevan jäteöljyä, joka on valunut puroon Metsälän pienteollisuusalueelta.

Palomestari Markku Ahola arvioi varovaisesti, että öljyä ”ei ole kuutiokaupalla”. Kyse on vielä alustavasta arviosta. Tarkempi tieto tulee, kun selviää paljonko öljyä on imetty pois.

Kaikkea öljyä ”ei missään tapauksessa” saada siivottua pois alueelta Aholan mukaan. Tilannetta vaikeuttaa ennestään, että tiistaiksi on luvattu plusasteita. Lumen sulamisen myötä virtaus voimistuu ja osa öljystä pääsee liudentumaan yhä pitemmälle kohti merta.

”Toisaalta on ollut hirvittävän hyvä tuuri, että vettä on ollut näin vähän öljyvuodon sattuessa”, Teemu Mökkönen sanoo.

Virtavesien hoitoyhdistyksen Mökkönen kertoi Helsingin Sanomille perjantaina olevansa huolissaan Haaganpurossa elävistä taimenista ja puron ympäristössä talvehtivista koskikaroista.

”Jos koskikara sukeltaa sinne öljyn sekaan, se on linnun menoa. Tämä on myös alue, jossa on taimenia ympäri vuoden”, Mökkönen sanoo.