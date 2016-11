Länsimetron toimitusjohtaja Matti Kokkinen erotettiin – Helsingille ja Espoolle taas sadan miljoonan lisälasku

Länsimetron toimitusjohtaja Matti Kokkinen on erotettu. Kokkisen tilalle yhtiön johtoon on nimitetty Ville Saksi. Saksi on toiminut aiemmin VR Track Oy:n toimitusjohtajana. Hän irtisanoutui tehtävästään syyskuussa.

Länsimetro Oy tiedotti asiasta maanantaina iltapäivällä. Samalla kerrottiin, että metrohankkeen kokonaiskustannukset nousevat taas – tällä kertaa aiemmin arvioidusta 1088 miljoonasta eurosta 1186 miljoonaan euroon. Yhtiö ilmoittaa tarvitsevansa kaikkiaan 104 miljoonan euron korotuksen Espoon ja Helsingin kuntapäättäjien siunaamiin lainatakauksiin.

Länsimetron vuonna 2008 hyväksytyssä hankesuunnitelmassa kustannuksien arvioitiin olevan korkeintaan 714 miljoonaa euroa.

Rakennusprojektista on muodostunut surkuhupaisa tarina, jossa epäonnistumiset ovat seuranneet toisiaan. Nyt tullut kustannusylityskin on jo toinen tänä vuonna. Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja Olli Isotalo kertoo, että kustannusten kasvu johtuu toisaalta metron rakennustyön viivästymisestä ja toisaalta alkuperäisten arvioiden tarkentumisesta. Länsimetron piti valmistua elokuun loppuun mennessä, mutta tarkkaa aloitusajankohtaa ei tiedetä vieläkään.

”Kustannukset nousevat, kun rakennustyömaat ovat pidempään pystyssä kuin on arvioitu. Mutta on myös ihan normaaleja syitä eli laskenta vaan tarkentuu loppua kohden”, Isotalo sanoo.

Alunperin metrohankkeen kustannukset lähtivät metro-organisaation mukaan karkaamaan muun muassa ennakoitua vaikeampien louhintaurakoiden ja rakennusmääräyksiin tehtyjen muutosten vuoksi.

Isotalo uskoo, että toimitusjohtajan vaihtamisella on positiivisia vaikutuksia metroprojektin etenemiseen.

”Me arvioimme jatkuvasti yhtiön organisaation tilaa ja tilannetta ja myös toimitusjohtajan asemaa. Nyt oli sellainen hetki, jossa kokonaisarvion perusteella päätimme, että nyt on syytä tälläinen vaihdos tehdä.”

Useat kuntapäättäjät ovat epäilleet, että yksi syy metroprojektin ongelmien taustalla on Länsimetron organisaation pienuus. Miljardihankkeen rakennuttajana toimii vain kymmenen henkeä työllistävä yhtiö. Isotalo ei osaa vielä sanoa, tullaanko Länsimetro Oy:n palvelukseen palkkaamaan lisää työntekijöitä.

”Sellainenkin tarkastelu tässä on koko ajan menossa. Mutta haluamme tietysti antaa uudelle toimitusjohtajalle mahdollisuuden osallistua siihen, miten itse organisaatiota tarkastellaan”, Isotalo sanoo.

Kokkisen asemasta on käyty keskustelua jo siitä lähtien, kun Länsimetro Oy ilmoitti kesäkuussa, ettei metro aukea arvioidussa aikataulussa. Uusi toimitusjohtaja Ville Saksi kertoo olevans

Rio Gandara / HS