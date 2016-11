Meilahteen alkaa pian kohota 280 miljoonaa maksava sairaala – Hus tekee päätöksiä historiansa isoimmasta investoinnista

Meilahteen rakennettavan uuden sairaalan hinta on noussut 280 miljoonaan. Jos Siltasairaala päätetään rakentaa nykyisten suunnitelmien mukaan, varsinaiset rakennustyöt voivat alkaa vuonna 2018.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) hallitus hyväksyi hankesuunnitelman maanantain kokouksessaan, mutta näin suuri investointi vaatii vielä valtuuston päätöksen. Rakennushanke on Husin tähänastisen historian kallein, mutta sitä pidetään sairaanhoitopiirissä välttämättömänä ja kiireellisenä.

Sairaalan rakentamista on tehty alustavia päätöksiä aiemmin, mutta silloin arvio hinnasta oli nykyistä alempi.

Siltasairaala korvaa erityisesti nykyistä Töölön sairaalaa ja Syöpätautien klinikkaa Meilahdessa.

Sekä 30-luvulla aloittanut Töölön sairaala että 60-luvun Syöpätautien klinikka ovat erittäin huonossa kunnossa. Molemmista on useasti jouduttu siirtämään osastoja kiireellä evakkoon esimerkiksi sisäilmaongelmien, putkirikkojen tai erilaisten teknisten vikojen vuoksi. Vanhojen sairaalarakennusten kunnostaminen vastaamaan nykyisiä vaatimuksia tulisi hyvin kalliiksi tai se ei olisi osin edes mahdollista.

Siltasairaalan olisi tarkoitus valmistua vuoden 2022 loppuun mennessä. Nimi tulee esimerkiksi rakennuksen muodosta.

Eniten uuteen sairaalaan tulee siis trauma- ja syöpäpotilaita. Varsinkin jälkimmäisten määrä on kovassa kasvussa.

Siltasairaalan rakentaminen sopii myös Husin pitkän ajan suunnitelmiin, joissa sairaalatoimintaa pyritään keskittämään Jorviin, Peijakseen, Malmille ja erityisesti Meilahteen, sillä uuteen sairaalaan siirtyy pienempiä yksiköitä monista muista sairaaloista eri puolilta pääkaupunkiseutua.

Siltasairaalaan tulee esimerkiksi neurokirurgiaa, plastiikkakirurgiaa, käsikirurgiaa sekä suu- ja leukakirurgiaa. Leikkaussaleja on yhteensä 16, vuodeosastoja neljä.

Erona vanhoihin sairaalarakennuksiin on esimerkiksi se, että potilaat vuodeosastolla saavat omat huoneet. Poliklinikoilla huoneet on jaettu nykyistä selkeämmin kahtia niin, että on erikseen tiloja potilastyöhön ja toimistotöihin. Uusista tiloista tulee nykyisiä paremmin muunneltavat eri käyttötarkoituksiin. Entistä suurempi osa potilaista tulee sairaalaan vain esimerkiksi itse leikkausta varten ja siirtyy sitten heräämöön, mutta ei jää toipumaan vuodeosastolle ilman hyvää syytä.

Uusi rakennus tulee hiljattain remontoidun Meilahden Tornisairaalan naapuriin. Rakennuksen toiselta puolelta puretaan alta pois Meilahden sairaalan vanha laboratoriosiipi, toiselta puolelta taas ylimmät kerrokset nykyisestä syöpäklinikasta. Alimmissa nykyisissä kerroksissa sijaitsee esimerkiksi hiljattain uusittu sädehoito-osasto, josta tulee osa uutta sairaalaa.

Töölön sairaalan rakennus puolestaan lakkaa toimimasta sairaalana ensi vuosikymmenenä. Hus ja Helsingin kaupunki valmistelevat parhaillaan kortteliin uutta kaavaa.