Vantaan ammattiopistoa odottavat miljoonasäästöt, vanhuksille tulossa miljoona euroa lisää – valtuusto paketoi ensi vuoden rahankäytön

Vantaan ammattikoululaisia odottaa ensi vuonna säästökuuri. Ammattiopisto Varian nykyisestä noin 35 miljoonan euron vuosirahoituksesta on liukenemassa lähes kaksi miljoonaa euroa, kun Vantaan valtuutetut hyväksyvät maanantaina kaupungin ensi vuoden talousarvion.

Leikkaukset johtuvat valtiosta. Se vei Vantaan osalta ammattiopetuksen tuesta noin kolme miljoonaa euroa. Siksi Variassa odottavat nykyistä vähempiin tiloihin ahtautuminen, opetustuntien väheneminen ja erityisesti koulunsa kesken jättäneiden opiskelijoiden korvaaminen uusilla mahdollisimman tehokkaasti.

Kaupunginjohtaja Kari Nenonen (sd) tosin loivensi menetyksiä miljoonalla eurolla.

Poikkeuksellista Vantaan budjetin hyväksymisessä on se, että ensi kertaa koko kuluvan vaalikauden aikana valtuutetut saivat korotettua kaupunginjohtaja Nenosen lokakuista budjettiesitystä 3,2 miljoonalla eurolla.

Nollakorotukset ovat johtuneet Vantaan nyt yli miljardin euron velkataakasta. Kyse on ollut Nenosen säästölinjasta, jonka hän aloitti tultuaan Vantaan kaupunginjohtajaksi liki viisi vuotta sitten.

”Olen pyrkinyt huolehtimaan tulopohjasta käytettävissä olevin keinoin. Samalla tavoitteena on ollut tiukka menokuri. Tuloksia on saatu, mutta paljon on vielä tehtävää jäljellä”, Nenonen sanoi HS:lle.

Tänä vuonna Vantaan ei ole tarvinnut ottaa yhtään lisävelkaa, iloitsee kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tapani Mäkinen (kok). Lisäksi kuluvan vuoden tulos näyttää olevan 25 miljoonaa euroa positiivinen. ”Velkaohjelma toimii”, Mäkinen sanoi.

Kuntaveroja ei edelleenkään nosteta nykyisestä 19 prosentista. ”Veronkorotus olisi pois vantaalaisten ostovoimasta”, sanoi suurimman eli kokoomuksen ja Rkp:n yhteisen porvariryhmän vetäjä Lauri Kaira (kok).

Maltilliset lisäykset Vantaan 1,5 miljardin euron budjettiin suosivat erityisesti terveyskeskusten käyttäjiä. Valtuutetut saivat peruttua 1,8 miljoonan euron korotukset sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksuihin.

Vaikka Nenosen esitys asiakasmaksujen nostosta sai tyrmäyksen jo syksyllä lautakuntapoliitikoilta, kaupunginjohtaja piti korotuksia sitkeästi esillä.

”Lähdin siitä, että tässä taloustilanteessa kerätään ne asiakasmaksutulot, jotka lainsäädäntö mahdollistaa”, Nenonen sanoi HS:lle.

Nyt kunnissa nuijitaan päätöksiä tulevan kuntavaalivuoden rahankäytöstä. Väännössä asiakasmaksuista tai muista korotuksista ei ainakaan vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtajan Timo Juurikkalan mukaan silti ollut kyse vaaleista.

”On vaikea sanoa, että näillä olisi rahastettu ääniä, koska korjaukset olivat yksimielisiä eikä kukaan saa niitä omiin nimiinsä”, Juurikkala sanoi.

Oikeasti ensi vuoden rahoista päätettiin Vantaalla jo kaksi viikkoa sitten ryhmien neuvotteluissa ja kaupunginhallituksessa.

Suljetuissa neuvotteluissa saatiin aikaan muodollisesti yksimielinen päätös, jota esimerkiksi Kaira kuvasi valtuustossa ”historialliseksi puoli vuotta ennen vaaleja”. Vantaan päätöksenteolle on tyypillistä, etteivät ennalta sovitut asiat juuri muutu valtuustossa. Silti valtuustosalissa puhutaan myöhäiseen maanantai-iltaan asti.

”Kaikki ryhmät ovat sovun takana, mutta budjettivaltuustossa tehdään päätösten perustelut selväksi julkisesti. Siksi kokous on perusteltu”, Juurikkala sanoi.

Vanhukset ja heidän omaishoitajansa ovat Vantaalla saamassa yhteensä miljoonan euron edestä tukea palveluihin, jotka auttavat vanhuksia selviämään kotona. Myös aikuisopisto sai satatuhatta maahanmuuttajien kielikoulutukseen. Raha on tarkoitettu pääosin kotiäideille ja ikäihmisille, sellaisille suomen oppijoille, jotka eivät kuulu TE-toimistojen asiakaskuntaan.

”Päätös, ettei asiakasmaksuja koroteta, aiheutti joka tapauksessa muutoksen budjettiin. Lisäksi näillä korotuksilla saatiin korjattua tilannetta vanhusten ja Varian kohdalla”, Mäkinen sanoi.

Useiden muiden Suomen kuntien ohelle Vantaalla on viime vuosina kärsitty koulujen sisäilmaongelmista. Nyt valtuutetut kirjasivat budjettiin, että kaupungin rakennusten ilmanlaatuongelmiin ja ihmisten oireiluun on puututtava ripeästi. Rakennusten kunnossapitoa on myös valvottava entistä paremmin.

Perussuomalaisia puolestaan on usein hiertänyt budjettivaltuustossa Vantaan silmää tekevien ja heille tärkeiden vieraiden jokavuotinen loppiaisvastaanotto. Kaupungin kolmanneksi suurin ryhmä on nytkin aikeissa esittää, että vastaanotto perutaan. Säästö olisi 60 000 euroa.

”Se on pieni summa, mutta meidän ei pidä juhlia, kun on pidetty tiukka velkaohjelma ja poliitikkojen palkkioita ollaan aikeissa korottaa”, valtuutettu Timo Auvinen (ps/sit) sanoi.

Auvinen viittaa siihen, että valtuustoon on joulukuussa tulossa erillisen palkkiotoimikunnan esitys, jossa Vantaalle tulisi ammattipolitiikoja. Valtuuston ja kaupunginhallituksen osa-aikaisille puheenjohtajille alettaisiin tuoreen esityksen mukaan maksaa 2 250–2 750 kuukausipalkkioita, ja poliitikkojen kokouspalkkiot nousisivat.

Lisäksi esimerkiksi Sdp:n ryhmänjohtaja Jukka Hako pitää tärkeänä budjettikirjausta, että ensi vuonna Vantaa selvittää päivähoito-oikeuden rajauksen vaikutukset. Rajaukset hyväksyttiin vuosi sitten.

Tiedossa on myös jatkoa säästökuurille, sillä ensi vuoden alussa on Hakon mukaan määrä käynnistää uusi talousohjelma.

”Pitää ottaa huomioon, että tulee sote-uudistus ja maakuntauudistus ja kaupunki kasvaa kehäradan myötä nopeammin kuin mitä pari kolme vuotta sitten näytti. Se on uuden valtuuston asia, mutta työ käynnistetään nyt”, Hako sanoi.