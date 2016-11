Poliisi epäilee Helsingin Maunulanpuron öljypäästöä tahalliseksi – tutkii asiaa törkeänä ympäristörikoksena

Poliisi epäilee Helsingin Maunulanpuron öljypäästön olevan tahallinen.

Poliisin alustavien selvitysten mukaan Maunulanpuroon on päästetty huomattava määrä jäteöljyä Metsälän pienteollisuusalueelta. ”Arvion mukaan useita satoja litroja”, poliisin tiedotteessa todetaan.

Poliisi kertoo, että teknisessä tutkinnassa löydettiin sadevesiviemäristä myös tyhjä öljykanisteri.

Poliisi tutkii asiaa tämänhetkisten tietojen perusteella törkeänä ympäristön tuhoamisena. Se sai tiedon asiasta 8. marraskuuta.

Esitutkinnan perusteella Maunulanpuroon ja siitä edelleen Haaganpuroon päässeen öljyn epäillään aiheuttaneen ympäristölle vakavaa haittaa päästökohdan alapuoleiselle uoman osuudelle. Myös eliöstö on kärsinyt pahoin.

Pelastuslaitos on puomittanut puron ja siivonnut öljyä paikan päällä. Virtaava vesi on levittänyt öljyn noin kilometrin alueelle. Öljyä on puron maa-aineksessa ja syksyn lehdissä.

Puomin ympärille kerääntynyttä öljyä on poistettu paikalta loka-autolla.

Ympäristöön päässeen öljyn aiheuttamien haittojen laajuus selvitetään tarkemmin ympäristöviranomaisen toimesta pelastuslaitoksen suorittaman akuutin öljyntorjuntavaiheen jälkeen.