Korppi nappaa lapsen ”välinpitämättömältä” äidiltä – Helsingin kampanjavideo aiheutti arvosteluryöpyn

Äiti keskittyy älypuhelimensa näppäilyyn, ja taustalla korppi vie lapsen taivaan tuuliin. Tällaisen kuvaston avulla Helsingin kaupunki kampanjoi tuoreessa videossaan välinpitämättömyyttä vastaan.

Välinpitämättömyys on tämän päivän väkivaltaa -kampanja on herättänyt runsaasti paheksuntaa, ja nettikeskusteluissa sekä monissa sosiaalisen median päivityksissä se on tuomittu yksiselitteisesti äitejä syyllistäväksi.

Myös sitä, että älypuhelimen katsominen rinnastetaan väkivaltaan ja oikeisiin lastensuojelurikoksiin, kritisoidaan oudoksi ratkaisuksi. Artikkeli jatkuu Twitter-upotusten jälkeen.

Pädillä oleva äiti = väkivaltainen? Anteeksi, mutta mitä tämä on @helviestinta, oikeasti? Suomessa on ihan oikeita lastensuojelurikoksia. — N. Johanna Sumuvuori (@sumuvuori) 15. marraskuuta 2016

Helsingin kaupungin sosiaali- ja kriisipäivystyksen päällikkö, lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmän puheenjohtaja Olli Salin ei näe videota samalla tavalla.

”Tässä ei ole tarkoitus syyllistää äitejä ja naisia, vaan nostaa keskusteluun se, että missä ne isät ovat näissä kuvissa”, Salin sanoo.

”Isät ovat usein kokonaan pois lastensa elämästä ja perheen arjesta – ikävä kyllä”, hän jatkaa.

Isät onkin Salinin selityksen mukaan pidetty tarkoituksella pois Petri Kotwican ohjaamasta videosta. Kampanjaan liittyy myös julisteita, joissa niin ikään äiti jättää lapsensa huomioimatta.

Kampanjamateriaaliin on siis Salinin perustelujen mukaan rakennettu tarkoituksella metataso. Se on ikään kuin piiloviesti, joka kunkin katsojan on löydettävä itse.

Piiloviestit ovat siinä mielessä riskialttiita, että niitä ei välttämättä huomata. Salinkin ymmärtää, että osa ihmisistä voi myös pahoittaa mielensä tällaisesta kampanjoinnista.

Salin kertoo viime perjantaina alkaneen kampanjan saaneen osakseen kritiikkiä, mutta myös positiivista palautetta.

”Kampanja on koitettu kiteyttää joihinkin pointteihin, ja yritimme nyt tätä kautta. Keskustelua on virinnyt – hyvä niin.”

Artikkeli jatkuu videoupotuksen jälkeen.

Välinpitämättömyys on tämän päivän väkivaltaa -kampanjallaan Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto pyrkii kiinnittämään huomiota erityisesti pieniin lapsiin kohdistuvaan välinpitämättömyyteen.

”Lapset kokevat arvottomuutta, jos kukaan ei reagoi eikä ota huomioon. Minusta se on henkisen pahoinpitelyn tai kaltoinkohtelun ensiasteita, jos emme lainkaan huomaa, mitä lapsi sanoo tai haluaa”, Salin kertoo.

Aiempina vuosina Helsingin kaupunki on kampanjoinut muun muassa vammaisiin kohdistuvaa sekä kulttuuritaustaista lähisuhdeväkivaltaa vastaan.

Nyt käynnissä oleva kampanja näkyy videon lisäksi myös julisteina katukuvassa ja kaupungin toimipisteiden seinillä. Videon ohjanneen Petri Kotwican aiemmasta tuotannosta löytyvät muun muassa pitkät elokuvat Musta jää ja Koti-ikävä.