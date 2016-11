Tämän miehen tehtävä on kääntää surullisenkuuluisan länsimetron kelkka – Miten se tehdään?

Kuka? Ville Saksi Länsimetro Oy:n uusi toimitusjohtaja. 45-vuotias. Syntynyt 1971 Laitilassa. Kotipaikka Turku. Asunto Helsingissä. Kaksi aikuista lasta. Uusperheen kautta kymmenvuotiaat kaksoset. Valmistunut rakennus- ja tuotantotalousinsinööriksi Hämeenlinnan teknillisestä oppilaitoksesta 1994. Työskennellyt 15 vuotta kiinteistökehitys- ja rakennuskonserni Skanskassa, viimeksi toimitusjohtajana. Seitsemän vuotta VR Track Oy:n toimitusjohtajana.

Kokemus. Se on Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtajan Olli Isotalon mukaan syy, miksi ongelmiin ajautuneen yhtiön johtoon päätettiin palkata Skanska Infran ja VR Trackin entinen toimitusjohtaja Ville Saksi.

”Meillä oli myös muita henkilöitä haastattelussa”, Isotalo sanoo.

Saksilla on edessään iso haaste: kääntää vaikeuksien kierteeseen ajautuneen metrohankkeen kurssi. Hän ei vielä osaa sanoa tarkkaan, miten tämä käytännössä tapahtuu. Ajatuksia hänellä kuitenkin on.

”Paljon on opittu. Meidän pitää ainakin katsoa sitä, millä tavalla urakat on pilkottu, ja tehdä niihin tarvittavat korjaukset”, Saksi sanoo.

Kansankielellä tämä tarkoittaa seuraavaa: Länsimetro on megaluokan projekti, jonka rakennustyöt on jaettu kymmenten eri toimijoiden toteuttamiin kymmeniin erikokoisiin urakoihin. Jako on tehty alun perin säästöjä ajatellen, mutta jälkikäteen näyttää siltä, että sopan ääreen on saatettu palkata liiankin monta kokkia.

”Pitää katsoa, että ei tehdä tarpeettoman paljon rajapintoja eri urakoitsijoiden välille. Silloin syntyy liian paljon harmaita vyöhykkeitä, jotka eivät ole kenenkään vastuulla”, Saksi sanoo.

Näkemys saa kannatusta niin yliopistomaailmasta kuin Länsimetro Oy:n hallituksestakin.

”Näin monimutkaisen projektien verkoston johtaminen vaatii todella paljon osaamista ja resursseja”, sanoo Aalto-yliopiston rakentamisen tuotantotalouden apulaisprofessori Antti Peltokorpi.

Olli Isotalo on Peltokorven kanssa samoilla linjoilla.

”Urakoiden palastelun kääntöpuolena on, että sitten pitäisi myös pystyä hallitsemaan näitä urakoiden rajapintoja. Ja se on varmaan ollut yksi syy, josta on nyt tullut jälkikäteen laskua.”

Tuoreella toimitusjohtajalla Saksilla ei enää ole suurta vaikutusvaltaa siihen, millä aikataululla länsimetron Ruoholahti–Matinkylä-osuus aukeaa. Vaikka metron aloittamisen tarkka ajankohta ei ole vieläkään selvillä, suurin työ on luultavasti jo tehty.

Ongelmia aiheuttanut järjestelmien yhteiskoekäyttö saatiin tehtyä Aalto-yliopiston asemalla marraskuun alussa, joten järjestelmien yhteentoimivuudesta tiedetään nyt enemmän kuin koskaan aiemmin.

Saksi myöntääkin, että hänen tehtävänsä painottuu vahvasti metron jatkeen rakentamiseen. Matinkylästä Kivenlahteen kulkevan jatkeen louhinnat aloitettiin vuonna 2014. (Juttu jatkuu grafiikan alla.)

Urakoiden koon lisäksi Saksi haluaa tarkastella myös sitä, minkälaista keppiä ja porkkanaa urakoitsijoille on tarjottu. Esimerkiksi tällä viikolla puoli vuotta etuajassa auennut Tampereen rantatunneli toteutettiin Australiassa kehitetyllä allianssimallilla.

Sen sijaan että urakoitsijoiden tehtävänä olisi huolehtia vain omista projekteistaan, ne istuvat allianssimallissa heti aluksi yhteen pöytään tilaajan kanssa ja alkavat pohtia kustannusten enimmäismäärää ja aikataulua. Jos yhteistyö sujuu ja tavoitteissa pysytään, kaikki saavat onnistumisesta palkkion.

”Allianssimalliin meillä ei riitä enää aika. Siinä on vuoden kestävä kehitysvaihe ja kilpailutuksetkin kestävät helposti vuoden. Mutta allianssin tiettyjä piirteitä voidaan viedä perinteisiin urakoihin”, Saksi sanoo.

Länsimetro Oy:n rakennuttajakonsulttina jatkaa myös jatkeen rakennuksen aikana Sweco.

Matinkylästä Finnoon, Kaitaan, Soukan ja Espoonlahden kautta Kivenlahteen kulkevan metron jatkeen piti vuonna 2012 laaditun hankesuunnitelman mukaan valmistua jo vuonna 2018. Länsimetro Oy:n projektipäällikkö Tero Palmu kertoo kuitenkin, että aikataulua on myöhemmin muutettu.

”Alustavana aikatauluna on ollut, että metro avautuisi vuoden 2020 syksyllä. Mutta nyt kun ykkösvaiheesta on saatu kokemuksia, on varmasti realismia, että aikataulua tarkastellaan uudelleen.”

Tähän asti jatkeen rakentaminen on kuitenkin sujunut hyvin. Tunneleista on nyt louhittu noin puolet, eikä suurempia ongelmia ole tullut.

”Olemme aikataulussa”, Palmu sanoo.

Länsimetron jatkeen kustannusarvio 801 miljoonaa euroa. Valtio on varautunut maksamaan summasta 240 miljoonaa euroa. Loput kulut – myös mahdolliset kustannusylitykset – jäävät espoolaisten kannettavaksi.