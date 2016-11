Viemärit työntävät yhä öljyä helsinkiläiseen taimenpuroon – Mustarastaita ei voi auttaa ja taimenten mäti on jo puron pohjassa

Öljyn erottaa Maunulanpuron mustasta pinnasta parhaiten pudottamalla lumipaakun veteen. Silloin ohut öljykalvo lainehtii sateenkaaren väreissä. Petollisen kaunis näky toistuu satojen metrien matkalla, sillä öljyä virtaa koko ajan lisää helsinkiläiseen puroon.

Arvossa pidettyä taimenpuroa tahrivan öljyn alkulähde on runsaan kilometrin päässä, Metsälän pienteollisuusalueella. Viime viikolla joku kaatoi useita satoja litroja öljyä sadevesiviemäriin Metsälän pienteollisuusalueella. Poliisi tutkii tekoa nyt tahallisena ja törkeänä ympäristön turmelemisena.

Puronvarressa asuva Kim Yrjölä on tyrmistynyt. Hän sauvoo paikalle ja haluaa tietää, kuka on turmellut puron. ”Onko tämä tahallista vai vahinko?” Yrjölä kysyy.

Kaisa Rautaheimo / HS

Helsingin pelastuslaitoksen vaaleat pötkylät lilluvat vedessä. Nämä imeytyspitkot muuttuvat vähitellen tummanharmaiksi, kun öljy tarttuu niihin. Yhdessä kohtaa puroa on punaisia aitoja, jotka ulottuvat pohjaan asti.

Musta lintu näkyy vaivoin törmälle kaatunutta puunrunkoa vasten. Se pulahtaa pikakylpyyn. Mustarastaat viihtyvät purolla, ne kylpevät ja juovat nyt öljynsekaista vettä.

Kaisa Rautaheimo / HS

”Mustarastaille ei voi tehdä nyt mitään”, sanoo insinööri Timo Heino Uudenmaan ely-keskuksesta. Hän on öljyvahinkojen osaaja, yksi kolmesta ympäristöasiantuntijasta, jotka HS on kutsunut arvioimaan Metsälän öljyvahingon seurauksia puroalueen luonnolle.

Mustarastaat, varikset ja jokin mahdollinen talvehtimista yrittävä punarinta ovat vaikeita autettavia, koska niitä on vaikea saada kiinni. Helsingin pelastuslaitoksellakin on lintujen pesukone, mutta sille ei ole ollut käyttöä, koska lintuja on vähän. Sen toteaa öljyyntyneiden lintujen hoitoon erikoistunut tutkija Pekka Rusanen Suomen ympäristökeskuksesta.

Purossa sukeltaa kuitenkin kaksi niin harvinaista lintua, että niitä kannattaisi yrittää auttaa. Koskikaroja ei nyt näy, ne saattavat oleilla kauempana alueesta, jolla nyt pyörii paljon ihmisiä.

”Koskikaroja on täällä kaksi yksilöä. Toinen niistä on öljyyntynyt. Se pitäisi ottaa verkolla kiinni, sillä koskikaralle käy kalpaten, kun se öljyyntyy”, Rusanen sanoo.

Öljy tuhoaa lämmöneristyksen koskikaran höyhenistä. Lopulta lintu joutuu hypotermiaan, ja se on kohtalokasta virtavesissä talvehtivalle linnulle.

”Se kannattaisi siirtää johonkin Espoon puroon. Onneksi tällä alueella on muuten vähän lintuja” Rusanen sanoo.

Vastaan tulee mies koukkukepin kanssa. Toisessa kädessä on pino, joka näyttää pesuliinoilta. Mies on Helsingin kaupungilta eläkkeellä oleva karttapäällikkö Matti Arponen, joka puhdistaa öljykalvoa vedenpinnasta vapaaehtoisesti.

”Eilen teimme kahdeksan, kymmenen tunnin päivän. Tämä on öljyn imeytysmattoa”, Arponen sanoo.

Kaisa Rautaheimo / HS

Helsingin pelastuslaitoksen ja vapaaehtoisten öljynpuhdistajien yhteistyö Maunulanpurolla on kipunoinutkin. Pelastuslaitoksen öljyntorjuntamestari luonnehti vapaaehtoisten toimia ”idioottimaisiksi”. Pelastuslaitos irtisanoutui nimittelystä, ja Arponen sanoo nyt, että yhteistyö toimii. Pelastuslaitos esimerkiksi hakee öljyiset liinat pois.

Myös ely-keskuksen Heino pitää pelastuslaitoksen öljypuomituksia nyt hyvin tehtyinä. Matkalla olemme törmänneet myös päivystävään palomestariin Reima Roslöfiin. Käpylän pelastusaseman miehet ovat keskiviikkona iltapäivällä tulossa imemään öljyä purosta, Roslöf kertoo.

”Huolestuneita soittoja tulee edelleen hätänumeroon. Öljyä on niin paljon, että sitä on imettävä pois päivittäin”, Roslöf sanoi.

Kaisa Rautaheimo / HS

Yhtään kalaa ei hypi vedessä. Ei ole tiedossa, miten puron harvinaiset taimenet voivat. Maunulassa on yksi taimenen tärkeimmistä kutualueista, ja puroon on kunnostettu niille kutusorakoita.

Öljyvuodossa näyttää sekä ympäristöasiantuntijoiden että poliisin alustavan arvion mukaan olevan kyse jäteöljystä. Sen raskas jae painuu pohjaan. Taimenten kutuaika puolestaan on lopuillaan, ja mädit ovat jo puron pohjassa.

Nuoret taimenet eivät Rusasen mukaan vielä ymmärrä lähteä öljyisestä vedestä. Aiempien öljyvuotojen perusteella voi kertoa, että öljy voi aiheuttaa kaloille kehityshäiriöitä, esimerkiksi pyrstöön.

”Taimeniin öljyn vaikutus voi olla merkittävin”, Rusanen sanoo.

Metsälän teollisuusalueella on suuria määriä sadevesiviemäriä ja -kaivoja. Niitä on nyt huuhdeltu puhtaiksi, ja seurauksena öljyä näytti keskiviikkona kulkeutuvan Maunulanpuroon enemmän kuin alkuviikosta.

Loppuviikosta leuto sää sulattaa lumia. Virtaus purossa lisääntyy, ja silloin rantatörmiin ja suurimpiin kiviin tarttunut öljy huuhtoutuu veteen. Öljyä voidaan pahimmillaan joutua keräämään purosta jopa viikkoja, arvioi tarkastaja Jouko Pirttijärvi Suomen ympäristökeskuksesta.

”Ei näytä siltä, että öljyn lähde olisi täysin tukittu”, Pirttijärvi sanoo.

Rikostarkastaja Sampsa Marttila sanoo, että poliisilla on tiedossa paikka, josta se epäilee öljyä päästetyn tahallaan viemäriin. ”Tekijöitä selvitetään”, hän sanoo.

Puussa Maunulanpurolla vilistää orava. Se on sentään niin fiksu, ettei mene puroon, Rusanen lohduttaa.