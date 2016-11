Huumeongelma piinaa yhä Vantaan Koivukylää – pillerikauppaa käydään viikoittain kirjaston edessä

Tästä on kyse Vantaalaislähiö poliisin tehotarkkailussa Itä-Uudenmaan poliisi tehopartioi syyskuussa Vantaan Koivukylässä, koska nuorten parissa työskenteleviltä oli tullut tietoa alaikäisten kovien huumeiden käytöstä. Poliisi ei löytänyt alaikäisiä huumeidenkäyttäjiä tehovalvonnassa. Täysi-ikäisten tekemiä huumerikoksia valvontajaksolta kuitenkin kirjattiin.

Huumeongelma näkyy yhä vahvasti Vantaan Koivukylässä, vaikka poliisin tehovalvonta ja taannoinen kylmä sää ovat rauhoittaneet aluetta. HS vieraili kaupunginosassa, jonka poliisi päätti aiemmin syksyllä ottaa tehotarkkailuun.

Levottominta on Koivukylän aseman tuntumassa ostarilla, Koivutorilla eli Kirnun aukiolla ja kirjastossa, vaikka meno onkin lämpimistä kuukausista hieman siistiytynyt.

Huumekauppaa käydään esimerkiksi kirjaston edessä.

”Se kauppahan on hyvin avointa. Pillerikauppa on näkyvintä. Toisinaan se on päivittäistä, mutta nyt tällä hetkellä viikoittaista”, Koivukylän kirjaston palveluesimies Marjo Hänninen kertoo.

”Kirjaston työntekijöistä varmaan kaikki ovat nähneet tätä”, hän sanoo.

Kesällä ja alkusyksystä tilanne oli Hännisen mukaan vielä pahempi, mutta ei voi sanoa, että huumeongelma alueella olisi selätetty.

Samaa kertoivat monet HS:n viime viikolla Koivukylässä ja Havukoskella haastattelemat ihmiset nuorista aikuisiin. Marraskuisena arki-iltana kirjastollakin oli rauhallista.

”Muutama päivä sitten yks narkkari oli ihan sekaisin ja tuli kysymään joiltain 9–10-vuotiailta, että myyttekö pirii, pilvee, amfetamiinia tai kokaiinia”, Joonas Haapaniemi, 14, kertoo. Hän on viettämässä iltaa kirjastolla ystäviensä Eveliina Nykäsen, 15, ja Vilma Parvelan, 15, kanssa.

Tässä nuorten kuvailemassa tilanteessa alakouluikäiset olivat suhtautuneet asiaan huumorilla, mutta kaikkia tilanne ei aina naurata.

Juhani Niiranen / HS

Esimerkiksi Havukosken nuorisotalolla värittämässä ollut Mari Mäki, 16, ja hänen vieressään läksyjä tehnyt Julia Kattilamäki, joka täyttää tällä viikolla 15, eivät mielellään mene kymmenen minuutin kävelymatkan päässä olevalle Kirnun alueelle.

”Ja silloin, kun siellä joutuu liikkumaan, niin mielellään menee mahdollisimman nopeasti pois”, Mäki sanoo.

Tyttöjen mukaan ostarilla pyörii ”kännisiä spurguja ja aineissa olevia huutelijoita”.

Kirjastossa korttia pelaavat Joonas Haapaniemi, Eveliina Nykänen ja Vilma Parvela kertovat, että heille tai heidän kavereilleen ei ole tarjottu huumeita.

Osa lapsiperheistä välttelee kirjastoa, koska sen vessassa on usein käytettyjä huumeruiskuja ja tiloissa käy päihteistä sekaisin olevia ihmisiä.

”Itse en ole nähnyt piikkejä, mutta näin sellaisen kolmekymppisen, jonka sormenpäissä oli ihan tuoretta verta. Hän pyysi päästä vessaan”, Joonas Haapaniemi kertoo.

Koivukylän huumetilanteen takia asukkaille järjestettiin viime viikolla asukasilta, jossa muun muassa poliisi ja nuorisotyöntekijät kertoivat tilanteesta. HS vieraili asukasillassa ja sen jälkeen lähialueilla.

Itä-Uudenmaan poliisi päätyi pitämään alueella syksyllä tehovalvontaa, koska lastensuojelun kautta oli aiemmin käynyt ilmi, että lastensuojelun asiakkaita oli kesällä ja syksyllä jäänyt seulonnoissa kiinni huumausaineiden ja lääkeaineiden käytöstä. Nuorimmat käyttäjät olivat alle 15-vuotiaita.

”Valvonta osoitti vahvasti sen, että alueella on aineita liikkeellä ja niiden saatavuus on nuorillekin helppoa, vaikka pääkäyttäjäporukka on 18 vuotta täyttäneitä”, vanhempi konstaapeli Hanna-Liisa Hartikainen Itä-Uudenmaan poliisista sanoo.

Alueella liikkuu kannabiksen lisäksi amfetamiinia ja muuntohuumeita.

”Kirjaston tiloissa näkyy pääasiassa huumeissa olevia aikuisia. En itse ole nähnyt ihan lapsia mutta nuoria kuitenkin”, kirjaston palveluesimies Hänninen kertoo.

Asukasillassa ehdotettiin kirjaston wc-tiloihin piikkisäiliöitä käytetyille huumeruiskuille.

”Me olemme miettineet sitä kyllä, mutta siinä on se toinen puoli, että houkutteleeko se sitten vielä enemmän siihen ja lisääkö se entisestään huumeidenkäyttöä kirjastossa”, Hänninen pohtii.

”Henkilökunnalla on piikkisäiliö. Käymme keräämässä ruiskut, kun huomaamme niitä.”

Poliisin tehotarkkailun ansiosta muutamia ihmisiä otettiin kiinni. Heidän osaltaan selvittely ja tutkinta jatkuu, kertoo Hartikainen.

”Ostarin meno hieman rauhoittui, mutta ei huumeongelma ole poistunut, vaan välittäjien huumebisnes jatkuu. Me olemme kiinnostuneita siitä, minne se siirtyy.”

Vanhempi konstaapeli vetoaa alueen asukkaisiin ja muihin siellä liikkuviin, että he kertoisivat havaintojaan poliisille.

”Pienimmätkin vinkit ovat tärkeitä, koska kauppaa voidaan käydä esimerkiksi jostakin asunnosta käsin. Kansalaisilla on iso rooli kertoa levottomuuksista ympäristössä tai siitä, jos huomaa tekeillä olevan jotain sellaista, mikä poikkeaa normaalista asumisesta ja elintavoista.”

Kirjaston Hänninen toivoisi Koivukylän sokkeloiselle ostarin alueelle valvontaa ja uudenlaista toimintaa kuppiloiden tilalle.

”Olisi tärkeää, että ostaria siistittäisiin ja sinne saataisiin muutakin elämää, jolloin tulisi myös sosiaalista kontrollia.”

Lisäksi Hänninen toivoo, että huumeongelmasta puhuttaessa muistettaisiin se, että pääosin nuoret ja aikuiset ovat ihan tavallista sakkia.

”Huumeidenkäyttäjät ovat marginaaliryhmä. Ei saa unohtaa, kuinka mukava paikka Koivukylä muutoin on.”

Juhani Niiranen / HS

Poliisille voi antaa vinkin nimettömästi

Koivukyläläisten vinkit olisivat tärkeitä, jotta poliisi tavoittaisi huumebisneksessä ylemmällä portaalla toimivia, sanoo vanhempi konstaapeli Hanna-Liisa Hartikainen Itä-Uudenmaan poliisista.

”On todella haastavaa saada kiinni niitä ylämiehiä ja sitä väliporrasta eli niistä alemmista myyjistä seuraavaa tasoa.”

Hartikainen muistuttaa, että mikään havainto ei ole vähäpätöinen.

”Vaikka ei olisi mitään nimiä tai rekisteritunnuksia, mutta tietyssä osoitteessa tai rappukäytävässä käy kuhina, niin meille arvokas on tieto, että poliisin kannattaa suunnata silmiä ja korvia sinne”, Hartikainen sanoo.

Voivatko ihmiset pelätä vinkin antamista tilanteessa, jossa toimintaan saattaa liittyä rikosepäilyjä?

”Varmasti voivat, mutta vinkin voi antaa nimettömänä esimerkiksi poliisin nettisivujen kautta”, Hartikainen sanoo.

”Eikä havainnostaan kertovan tarvitse ajatella, että hän joutuu todistamaan johonkin juttuun. Huumausainetutkinnassa todisteet saadaan poliisin omien teknisten tutkimusten kautta”, hän kertoo.

”Huolen tai havainnon voi kertoa myös jollekin alueen toimijalle tai viranomaiselle, joilla on yhteystiedot meidän suuntaamme.”

Tällainen taho voi olla esimerkiksi nuorisotyöntekijä, kirjastovirkailija, päihdetyöntekijä, lastensuojelun työntekijä tai vaikka joku koulun tai neuvolan henkilökuntaan kuuluva.