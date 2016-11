Helsingin poliisi: Saido Mohamedin toimintaa aletaan tutkia törkeänä rahanpesuna

Helsingin poliisi alkaa tutkia vihreiden varavaltuutetun Saido Mohamedin toimintaa törkeänä rahanpesuna.

Helsingin poliisin rikosylikomisarion Jari Illukan mukaan poliisi on saanut Saido Mohamedista yhteensä kolme tutkintapyyntöä sen jälkeen, kun Mohamed nousi otsikoihin tiistaina ilmoitettuaan, ettei hän aiokaan olla ehdokkaana kevään 2017 kuntavaaleissa.

Syyksi vetäytymiseen Mohamed ilmoitti sisarensa viime viikolla saaman tuomion Helsingin käräjäoikeudessa. Sisaren ja yhden oikeuden todistajan mukaan rahat käytti Saido Mohamed.

Mohamedin sisko tuomittiin törkeästä petoksesta vuoden ja kahden kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Helsingin käräjäoikeuden tuomion mukaan sisko on käyttänyt väärin Kansaneläkelaitoksen (Kela) tukia. Petoksella hankittu etu on 44 232 euroa.

Mohamedin sisko oli käräjäoikeuden syyttäjän mukaan hankkinut summan oikeudetta erehdyttämällä Kelan maksamaan lapsilisää ajalla 1.6.2003–30.11.2013 salaamalla muuttonsa lasten kanssa Britanniaan.

Saido Mohamed kertoi oikeudessa, että hänellä on ollut sisarensa [tuomitun] automaattikortti hallussaan. Hän kertoi myös nostaneensa rahaa sisarensa pankkitililtä, ja lähettäneensä ne tälle.

Oikeus katsoi todistetuksi, ettei tuomittu ole saanut rahoja ainakaan Saido Mohamedin kertomien välityspalvelujen kautta. Oikeus myös katsoi, ettei tuomitun ja todistajien kertomusten perusteella ”ole uskottavaa, että [tuomittu] olisi saanut rahoja muullakaan tavalla.”

Helsingin käräjäoikeuden velkatuomion mukaan Mohamedilla on lisäksi noin 11 000 euron maksamaton pankkilaina Santander -pankille.

Mohamedilla on käräjäoikeuden mukaan vuosilta 2013–2016 yhteensä yhdeksän riidatonta velkomusasiaa, joissa hän on toiminut vastaajana. Osa näistä on maksettu ennen kuin asia on päätynyt oikeuteen.

Riidattomia velkomusasioita ovat yleisimmin erilaiset maksamattomiin velkoihin, laskuihin ja vuokriin liittyvät asiat.

Helsingin Sanomat ei torstaina aamulla tavoittanut Saido Mohamedia.