Pääradan junat myöhästelevät vaihdevian takia Helsingissä

Lähiliikenteen junat ovat myöhästelleet vaihdevian takia pääradalla torstaina aamupäivällä ja alkuiltapäivästä. Rataliikennekeskus kertoi hieman ennen kello 13:a, että vika on saatu korjattua väliaikaisesti ja että liikennettä aletaan pikkuhiljaa palauttamaan normaaliksi.

VR on kehottanut matkustajia varautumaan muutoksiin ja 10–30 minuutin viivästyksiin R-, K-, I- ja P-junaliikenteessä. K-junista on ajettu vain joka toinen juna, ja joitakin yksittäisiä junavuoroja on myös saatettu perua. Iltapäivän ja alkuillan ruuhka-aikoihin vaihdevian ei pitäisi enää heijastua.

Vaihdevika ilmeni Helsingin ratapihalla torstaina aamupäivällä. Rataliikennekeskuksen mukaan vaihteeseen vaihdetaan uusi moottori ensi yönä, jolloin liikennettä on vain vähän.