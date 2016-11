Mainostoimisto pakeni sisäilmaongelmia Lauttasaaressa – nyt taloon on tulossa lähes 800 lapsen koulu ja päiväkoti

Pula koulutiloista on saanut Helsingin kaupungin havittelemaan koulun ja päiväkodin siirtämistä kiistanalaiseen taloon Lauttasaaressa. Toimistotalossa olisi tilaa 560 koululaiselle ja 200 päiväkotilapselle.

Kaupunki aikoo vuokrata tiloja Vattuniemenkujalta talosta, josta kaksi vuokralaista on lähtenyt kesken vuokrasopimuksen. Kummassakin HS:n tiedossa olevassa tapauksessa lähdön syy on ollut sisäilmaongelmat.

Tilakeskus esittää yksityiselle omistajalle 20 vuoden vuokrasopimusta. Omistaja saisi vuokratuloja vajaat 176 000 euroa kuussa. Asiaa käsitellään torstaina kiinteistölautakunnassa. Kyse on kuitenkin niin suuresta päätöksestä, että lopullisesti se käsitellään valtuustossa.

Lapsia tulisi toimistotaloon satoja. Aluksi sinne muuttaisi päiväkoti Särki vuosina 2018–2019. Sitten Vattuniemenkujalla aloittaisi Lauttasaaren toinen ala-aste vuosina 2020– 2021. Tilat voisi ottaa käyttöön jo kesällä 2018, jos se olisi remontin edetessä mahdollista.

Viime vuonna taloon muutti mainostoimisto. Sen toimitusjohtaja Kari Haapalainen kertoo, että ensioireet menivät syysflunssan piikkiin. Työntekijöillä oli kurkku kipeänä ja silmät vuotivat.

”Sitten yhtiökumppani tuli toimitiloihin. Hän on sairastunut homeesta, eikä kestänyt kuin puoli tuntia, kun hän sanoi, että nyt pitää lähteä. Että hän on joko tulossa kipeäksi tai sitten tiloissa on hometta”, Haapalainen sanoo.

Mainostoimisto hankki lokakuussa 2015 paikalle homekoiran. HS:lla on hallussaan raportti tuloksista. Koira havaitsi raportin mukaan koko toimistossa lattiassa ongelmia, jotka voivat viitata kosteusvaurioihin eli homeeseen, hiivaan tai bakteereihin. Koira reagoi myös ylhäältä eli kattorakenteista tulleisiin hajuihin.

”Käytävillä ja hisseissä oli hyvin tunkkainen ja huono ilma. Toimistotilassa oli havaittavissa sisäilmaongelmaan viittaavaa hajua”, raportissa lukee.

Tutkimuksen tehnyt yritys suositti, että kiinteistöstä vastaavan isännöitsijän tai vuokranantajan tulisi ottaa lisänäytteitä ja paikallistaa mahdolliset vauriot.

”Näytin myös veden valumajälkiä omistajalle. Katto oli homeessa, siellä oli akustiikkalevyjä, jotka olivat mustia. Minusta tilat eivät sovi kouluksi”, Haapalainen sanoo.

Ennen mainostoimistoa talossa oli toiminut Lastenklinikan kummit -järjestö. Sen nykyinen toiminnanjohtaja Anne Knaster on osallistunut pois muuton jälkiselvittelyihin. Hän vahvistaa HS:lle, että lähdön syy oli sisäilmaongelmat.

”Kummit teetti silloin perusteelliset tutkimukset. Mutta en tiedä, onko siellä sen jälkeen tehty korjauksia”, Knaster sanoo.

Kyse on jättiremontista, joka kaupungin vastaavassa remonttikohteessa tulisi maksamaan karkeasti ainakin yli 20 miljoonaa euroa. Summa perustuu tilakeskuksen hankesuunnittelupäällikön Jarmo Ravealan arvioon.

Remontin maksavat talon omistajat. Kaupunki edellyttää heiltä, että ”talon pitää olla terveellinen ja turvallinen”. Tiedossa on, että tavoite edellyttää laajoja korjauksia.

”Tilanne on, että ei ole vapaita tontteja ja aikataulu on tiukka. Tarjoajat ovat tienneet, ettei se todellakaan ole pintaremontti”, Raveala sanoo.

Helsingin tämänkaltaisten tilojen korjaushankkeisiin varaama raha on Ravealan mukaan noin 135 miljoonaa euroa vuodessa. Kaupungissa on toista sataa koulua ja yli kolme sataa päiväkotia. Ravealan mukaan ei ole mahdollista selviytyä tilatarpeista ilman Vattuniemenkujan kaltaisten tilojen käyttöönottoa.

”Hanke on uraauurtava. Tämä on asia, johon varmasti törmäämme yhä useammin, kun kaupunki kasvaa. Tarvitsemme uusia tiloja myös muuttamalla käyttötarkoitusta”, Raveala sanoo.

Rakennuksen omistaja on Hannu Silvennoinen. Hän vastaa HS:lle sähköpostitse ja kertoo, että talo rakennetaan koulua varten käytännössä uudelleen. Kyse on Silvennoisen mukaan kahden vuokralaisen yksittäisistä työntekijöistä, jotka ovat kokeneet oireita.

”Toimistoissa tehtiin kattavat sisäilmatutkimukset eikä selittäviä mikrobeja löytynyt. Eräs poismuuttanut vuokralainen lupasi leimata meidät hometaloksi”, Silvennoinen kirjoittaa.

Yksi huolestuneista on pian arkkitehdiksi valmistuva lauttasaarelainen äiti Pauliina Saarinen. Hänen miehensä oli töissä mainostoimistossa, joka lähti tiloista. Saarinen on syksyn aikana ollut sisäilmaongelmista yhteydessä tilakeskuksen Ravealaan.

Mainostoimiston Haapalainen puolestaan kertoo välittäneensä huolensa kiinteistölautakunnalle: ”On löydetty tällainen oljenkorsi, kun Lauttasaaressa on pulaa koulukiinteistöistä. Olen koulun puolella ja huolissani lapsista ja henkilökunnasta.”