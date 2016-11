Liito-oravat siirtyivät kehäradan tieltä uusille alueille – jopa moottoritien varsi kelpaa elinalueeksi

Liito-oravien elinvoimasta pääkaupunkiseudulla on saatu jälleen uusia todisteita. Vantaan länsiosien liito-oravakanta paljastuu tuoreessa raportissa sinnikkääksi.

Liito-oravat ovat siirtyneet kehäradan tieltä uusiin kaupunkimetsiin, osa jopa moottoritien kupeeseen. Eläimet eivät näytä säikkyvän liikenteen melua, kunhan niiden suojana on tiivis latvusto.

Konsulttiyhtiö Rambollin raportti tukee Espoossa ja Helsingissä tehtyjä selvityksiä liito-oravien kyvystä vallata uusia alueita pääkaupunkiseudulla. Esimerkiksi Helsingin kartoitus osoitti oravakannan kasvaneen nopeasti Luoteis-Helsingissä.

Kehäradan ja Kivistön rakentamisen vuoksi Vantaa seuraa suojellun liito-oravan elinpiiriä laajoilla alueilla Länsi-Vantaalla.

Oravahavaintojen vuoksi kehäradan linjausta siirrettiin lähemmäksi moottoritietä Hämeenlinnanväylän länsipuolella Kehä III:sta pohjoiseen. Vastaavasti Uudenmaan ely-keskus on antanut Kivistössä poikkeamisluvan liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentämiskieltoon.

Vaikka Kivistöön on rakennettu paljon, liito-oravat eivät ole hävinneet sieltä mihinkään. Havaintoja on tehty eri puolilta Kivistöä.

”Liito-oravakanta on hyvin dynaaminen. Elinalueita syntyy ja sammuu vaihtelevasti”, luonnehtii Rambollin ympäristöasiantuntija Juha Kiiski.

Eläinten määriä Ramboll ei ole edes lähtenyt arvioimaan, koska liito-oravia on vaikea havainnoida. Länsi-Vantaalta on kuitenkin löydetty 25 liito-oravan ydinaluetta, joista enemmistö alueen pohjoisosissa.

Ihmisten toimet eivät välttämättä ratkaise eläinten menestystä edes kaupunkimaisissa olosuhteissa. Ankarat talvet voivat koitua eläinten kohtaloksi missä vain. Ihminen kuitenkin ajaa eläimiä liikkeelle rakentamalla ja harventamalla puustoa.

Uusia elinalueita liito-oravat ovat ottaneet haltuunsa Vantaanjoen varresta Silvolassa, Ylästössä ja Pitkäkoskella. Eläimelle soveltuvia uusia elinpiirejä syntyy yllättäviinkin paikkoihin kuten Hämeenlinnanväylän varteen tai pienille viherlaikuille asutuksen sisään.

”Liito-oravia on havaittu paikoissa, joissa en olisi missään nimessä voinut kuvitella niiden viihtyvän. Esimerkiksi Vantaan Kukinniitty on melko suojaton mäntyvaltainen alue”, sanoo Kiiski.

Liito-oravat suosivat kuusivaltaista sekametsää. Liito-oravan ja maankäytön suunnittelun kannalta olisi olennaista huomioida lajille soveltuvat metsiköt ja kulkuyhteydet kokonaisuutena.

Vantaan selvityksessä on tutkittu myös Myyrmäen Raappavuoren aluetta, josta on tullut viestejä oravahavainnoista. Kiiski veikkaa, että liito-oravia on ollut Raappavuoren alueella yhtä pitkään kuin Kivistössäkin. Myyrmäen liepeitä vain ei ole aiemmin kartoitettu.

Vantaan kaupunki on halunnut selvityksen avulla kartoittaa liito-oravien elämän kipupisteitä kaupungissa, jossa rakennetaan koko ajan uusia asuntoja ja teitä. Ramboll on myös listannut mahdollisia toimenpiteitä, joilla liito-oravien kulkuyhteydet voitaisiin huomioida esimerkiksi vaalimalla korkeita puita tai jopa istuttamalla pieniä puuryhmiä.

Mahdollisia vaellusreittejä nuorille eläimille ovat Hämeenlinnanväylän ylitys Vehkalassa ja kehäradan ylitys Kivistössä. Listassa on myös katuja, joiden ylittämiseen oravat tarvitsisivat apua.

Maisema-arkkitehti Anne Mäkysen mukaan toimenpide-ehdotukset otetaan huomioon jatkosuunnittelussa. Monet liikennealueet ovat kuitenkin valtion omistuksessa, joten Vantaan on neuvoteltava Uudenmaan ely-keskuksen kanssa mahdollisista puiden istutuksista.

Liito-orava on EU:n luontodirektiivin ja luonnonsuojelulain mukaan tiukasti suojeltu laji, jonka lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ei saa hävittää eikä heikentää.