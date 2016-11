Länsimetro saadaankin pilkkahintaan – HS vertasi eurooppalaisten metrojen hintoja

Fakta Näin metrovertailu tehtiin Vertailuun Helsingin ja Espoon metrohankkeen kanssa valittiin neljä melko uutta metrolaajennushanketta Euroopasta. Metrohankkeiden hintoja vertailtiin tämän hetken valuuttakurssien mukaan euroiksi muutettuna. Länsimetrohankkeelle täysin vertailukelpoista kaupunkia ei ole. Esimerkiksi maaperä ja kaupunkirakenne vaikuttavat paljon kokonaiskustannuksiin. Metrorakentamisen kilometrikohtaisten kustannusten lisäksi HS laski karkeasti, miten suuret kustannukset olisivat kutakin uutta metroasemaa kohden. Asemakohtaiset luvut ovat vain suuntaa antavia. Asemakohtainen hinta on laskettu jakamalla koko hankkeen kustannukset metroasemien määrällä. Mukana kokonaiskustannuksissa on sekä asemien että tunnelien rakentaminen. Suomen metrohankkeen luvut koskevat länsimetron ensimmäistä vaihetta eli Ruoholahden ja Matinkylän välistä osuutta.

Metron rakentaminen maksaa maltaita kaikkialla.

Länsimetro maksaa jo 1,186 miljardia euroa, kerrottiin maanantaina. Metrolinja on nyt noin puoli miljardia euroa kalliimpi kuin vuonna 2006, kun se päätettiin rakentaa.

Hankkeeseen saa uudenlaisen näkökulman, jos sitä vertaa eurooppalaisten kaupunkien raidehankkeisiin. Ne saavat pääkaupunkiseudun uuden metrolinjan näyttämään lähes edulliselta.

HS vertaili neljää erilaista 2000-luvun eurooppalaista metrohanketta: Kööpenhaminan uutta rengaslinjaa, Prahan ja Budapestin laajennuksia sekä Amsterdamin uutta metrolinjaa.

Osa näistä hankkeista on edelleen kesken, ja niiden aikataulua on vuosien aikana venytetty lukuisia kertoja.

Juttu jatkuu verkkografiikan jälkeen.

Käydään ensin kurkistamassa mitä kuuluu Tanskan pääkaupunkiin Kööpenhaminaan ja sen kunnianhimoiselle metrohankkeelle.

Länsinaapurissa ei ole osattu arvioida aikataulua saati hintaa yhtään Espoon ja Helsingin metroyhtiötä paremmin.

Cityringeniksi nimetyn maanalaisen kehäradan valmistumisajankohtaa on siirretty yli puolella vuodella, ja hintalappu on noussut alkuperäisestä arviosta yli 130 miljoonalla eurolla.

Torben Christensen / Reuters

Hanke on ollut monenlaisissa vastoinkäymisissä sen jälkeen, kun sen rakentaminen alkoi vuonna 2011. Töitä ovat hidastaneet esimerkiksi asukkaiden valitus rakennustöiden aiheuttamasta metelistä.

Asukkaiden valitusten vuoksi metrotyömaille saatiin erillisellä lakiuudistuksella lupa ympärivuorokautiseen työskentelyyn, kertoo Politiken-lehti. Hankkeen hinta olisi muuten kohonnut entistäkin korkeammaksi.

Rakentamista ovat hidastaneet myös maanpäälliset kaupunkirakenteet.

Eritoten päänvaivaa ovat aiheuttaneet Marmorikirkkona tunnetun rakennuksen maanalaiset tukirakenteet metrotunnelin välittömässä läheisyydessä ja tekevät tunnelitöistä arvaamattoman hankalia.

Lisäksi metroyhtiö on ollut lukuisten epäselvyyksien vuoksi median riepoteltavana. Hankausta ovat aiheuttaneet muun muassa epäilyt erään alihankkijan veroepäselvyyksistä.

Kööpenhaminan metrolinja on pitkä ja ympyrän muotoinen, 17 aseman kehä. Metrojunien on tarkoitus olla automaattisia.

Tuorein arvio on, että metro olisi toiminnassa vuoden 2019 kesällä. Hintaa hankkeelle on tulossa nykyarvioiden mukaan yli kolme miljardia euroa. Kestävän metrotunnelin rakentaminen keskelle Kööpenhaminan vanhaa rakennuskantaa on toki eri asia kuin tunnelin tekeminen espoolaisen moottoritien laitaan, suurelta osin rakentamattomaan maahan.

Entäpä muualla?

Yksi onnistuneista metrohankkeista on Prahassa, ainakin jos onnistumista mittaa rahassa.

Metrolinja A:n laajennusosa valmistui vuonna 2015, ja se maksoi lopulta noin 36 miljoonaa euroa vähemmän kuin alussa arvioitiin. Hinta oli 20 miljardia Tšekin korunaa, mikä tämän hetken valuuttakurssin mukaan on noin 739 miljoonaa euroa.

Keskelle kaupunkirakennetta porattiin yli kuusi kilometriä uutta metrotunnelia asemineen. Neljä asemaa tunneleineen saatiin valmiiksi viidessä vuodessa.

J. Lekavicius / Shutterstock

Myöhästymisiä sen sijaan nähtiin myös Unkarin pääkaupungissa Budapestissa, missä metrolinja M4:n valmistumisajankohtaa siirrettiin tuonnemmaksi yhteensä 17 kertaa.

Lopulta linja avattiin vuonna 2014. Hintalapuksi uudelle linjalle tuli 1,5 miljardia euroa.

Hanke valmistui viisi vuotta myöhemmin kuin rakennustöiden alkaessa arvioitiin. Metrolla haluttiin yhdistää eri puolilla jokea sijaitsevat kaupunginosat Buda ja Pest.

Haasteita lisäsi se, että tunneli rakennettiin Tonava-joen ali. Lisäksi rakennustöissä piti ottaa huomioon alueen kuumat lähteet, joista useat kaupungin kylpylät ammentavat vetensä, kertoi Tekniikka ja Talous-lehti.

Laszlo Balogh / Reuters

Euroopan ehkä pökerryttävin metrohanke löytyy kuitenkin Alankomaiden pääkaupungista Amsterdamista, kaupungista, joka on osittain alempana kuin merenpinta.

Osaa asukkaista on hämmästyttänyt päätös rakentaa uusi metrotunneli niinkin vetiseen maaperään. Amsterdamissa on ilmeisesti juuri tunnelointiin heikosti soveltuvan maaperän vuoksi suosittu tähän asti muita kulkuneuvoja: maanpäällisiä raiteita ja veneitä. Kaupungin nykyisestä metroradasta vain 3,5 kilometriä kulkee maan alla, kertoo Urbanrail-sivusto.

Hämmästelyistä huolimatta metrolinja on päätetty Amsterdamiin tehdä – ja sitä tehdään edelleen, noin viisi vuotta myöhässä ja yli miljardin kalliimpana.

Kaupunki on rakennettu savesta, hiekasta ja turpeesta pääasiallisesti koostuvalle maaperälle puupaalujen varaan. Hiekka on siitä arvaamaton tukiaines, että se saattaa huuhtoutua vesimassojen mukana pois.

Ilmeisesti tästä syystä osa satoja vuosia vanhoista taloista Vijzelgrachtin asuinalueella vajosivat ja halkeilivat vuonna 2008, kertoivat Dutch Amsterdam , Tedx Amsterdam ja Vorige. Metrotyöt keskeytettiin kuukausiksi.

Pehmeään maaperään on vaikea saada tunnelin tukirakenteita kiinni, ja poralla pitäisi mennä satojen metrien syvyyteen, jotta pääsisi käsiksi peruskallioon, kertoo Tedx Amsterdam.

Tällä hetkellä hankkeen hinta on lähes kaksinkertainen alkuperäiseen verrattuna, ja se on vuosia jäljessä aikataulusta.

Ei ihme, että meneillään oleva metrohanke on kaupunkilaisten keskuudessa vihattu, samoin kuin sen edeltäjäkin oli 1960–1970-luvuilla.

Metron hinta on lukuisten myöhästymisten ja maaperän pehmeydestä johtuvien ongelmien vuoksi kasvanut Dutch Newsin mukaan 3,1 miljardiin euroon. Metron arvioidaan valmistuvan vuonna 2018.

Michael Kooren / Reuters

Länsimetron tarina ei siis ole poikkeuksellinen. Tai tavallaan on: sen alkuperäinen hinta-arvio oli poikkeuksellisen alhainen.

Uuden metroradan hinta on kasvanut jo yli miljardiin, ja se on myöhässä aikataulusta.

Onko länsimetro siis oikeastaan aika halpa?

Tavallaan, tuumaa raideasiantuntija Antero Alku.

Se on edullisempi, koska meillä on sen rakentamiseen otollisemmat olosuhteet kuin Keski-Euroopassa.

”Suomessa on oikea peruskallio, jota voi louhia helposti, eikä sitä tarvitse tukea samalla tavalla kuin Keski-Euroopan hiekkaista ja pehmeää maaperää”, Antero Alku sanoo.

Peruskallio on paremmin ennalta arvattavaa kuin irtonainen maa.

Lisäksi espoolaisesta maisemasta puuttuvat toistaiseksi eurooppalaisille kaupungeille ominaiset tunnuspiirteet: tiivis kaupunkirakenne ja vanhat kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset.

Länsimetron hinta oli aluksi 452 miljoonaa euroa

Aluksi länsimetron arveltiin maksavan noin 452 miljoonaa euroa. Sillä hinnalla Espoon kaupunginvaltuusto hankkeen hyväksyi vuonna 2006.

Vain vuotta myöhemmin hinta nousi 800 miljoonaan euroon.

Nykyinen länsimetro on aivan eri hanke kuin se, mistä päätettiin, sanovat HS:n haastattelemat asiantuntijat. Alkuperäinen hinta-arvio tehtiin vuonna 1998 valmistuneen Vuosaaren-jatkeen perusteella. 2000-luvulla vaatimukset muun muassa asemien uudenaikaisuudesta ja turvallisuudesta olivat muuttuneet.

Olisiko Espoo sanonut metrolle ”kyllä”, jos hinta-arvio olisi ollut hieman lähempänä totuutta?

Tuskin, arvelee Helsingin kunnallispolitiikassa tuolloin toiminut raideasiantuntija Antero Alku (kesk).

”Se oli aivan hirveä raha summa siihen aikaan.”

Metron vastustajiin kuuluva pitkän linjan kaupunginvaltuutettu Jouni J. Särkijärvi (kok) on eri mieltä.

”Siinä ei ollut kysymys hinnasta, se olisi voinut maksaa ihan mitä tahansa. Mitään sellaista salaliittoa tässä ei ole.”

Särkijärven mukaan valtuustossa ei keskusteltu siitä, mitä hanke maksaa.

”Siinä oli kolmea näkemystä. Ne, joiden mielestä metro kannattaa tehdä, ja ne, joiden mielestä se on huono vaihtoehto”, Särkijärvi sanoo.

”Sitten olivat vielä ne, joiden mielestä metroon pitää suostua siksi, että on tehtävä yhteistyötä pääkaupunkiseudun muiden toimijoiden kanssa.”

