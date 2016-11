Sata vuotta Lauttasaaressa asunut Nappus Liljeberg lähtee Linnan juhliin – ”Olin kyllä yllättynyt, että minut käskettiin sinne”

Kuka? Veteraani ja urheilija Torsten Liljeberg syntyi 26.10.1916 Lauttasaaressa. Asuu yhä saarella vaimonsa Haga Liljebergin kanssa. Talvi- ja jatkosodan veteraani. Moninkertainen Suomen mestari melonnassa. Lopetti kilpailu-uran 1950-luvulla ja jatkoi valmentajana. Teki pitkän uran tarkastajana Helsingin Puhelinyhdistyksessä.

”Täytyy sanoa, että kyllä se lapsuus oli aika mukavaa. Asuttiin omakotitalossa. Kavereita oli, ei voi valittaa mistään.”

Hyväntuulinen Torsten Liljeberg myhäilee muistellessaan lapsuuttaan, ja siinä onkin muistelemista, koska aikaa on kulunut muutama tovi.

Lauttasaaren maamerkiksi muodostunut ”Nappus” syntyi nimittäin yli sata vuotta sitten.

Hänen vuosisatansa saa pään pyörälle.

Sirpa Räihä / HS

Liljeberg parkaisi ensimmäisen itkunsa Venäjän imperiumin kansalaisena pari kuukautta ennen kuin Moskovassa murhattiin tsaarin hovissa pahennusta herättänyt munkki Grigori Rasputin. Käynnissä oli ensimmäinen maailmansota.

Liljeberg oli yksivuotias, kun Vladimir Leninin johtama vallankumous kukisti tsaarin ja Suomi itsenäistyi. Nappuksesta tulikin Suomen kansalainen.

Nykyiseen elämänmenoon tottuneelle hänen elämänsä on muillakin tavoilla häkellyttävä. Liljeberg syntyi sata vuotta sitten Helsingin Lauttasaaressa, ja hän elää ja asuu siellä edelleen. Käytössä on kolmas asunto, jossa on eletty Haga -vaimon kanssa vuodesta 1961.

Eikä tässä kaikki. Liljeberg palveli koko työelämänsä yhtä ja samaa työnantajaa, Helsingin Puhelinyhdistystä. Pitkän linjan mies.

Ja vielä lisää.

Nuorena miehenä Liljeberg oli huippu-urheilija, yli kymmenkertainen suomenmestari melonnassa. Kunniapaikalla palkintoseinällä on myös mitali Helsingin Olympialaisista vuodelta 1952.

Ja sotaveteraani. Kuulo jäi talvi- ja jatkosotien kentille, ja kyytiin tuli suru niistä Lauttasaaren pojista, jotka eivät palanneet.

”Meidän melontaseura oli pieni seura silloin. 12 poikaa kaatui, se on aika paljon. He olivat meidän kavereita”, Liljeberg puuskahtaa.

Liljeberg on niin monella tapaa veteraani, että Tasavallan presidentin esittämää kutsua itsenäisyyspäivän vastaanotolle ei voi tippaakaan kummastella. Paitsi tietysti kutsuttu itse.

”Olin kyllä aika yllättynyt, että minut käskettiin sinne”, Liljeberg sanoo.

”En ollut ikinä ajatellut, että minä pääsen linnaan. Herranjestas, tämmöinen tavallinen stadin kundi!”

Mutta se elämän kaari! Torsten Liljebergin aikana Neuvostoliitto tuli ja meni. Hitlerin Saksa tuli ja meni. Öljylampun tilalle tulivat ledit.

Lauttasaaresta ryhdyttiin käymään kaukaisessa Helsingissä, kun soutuveneen tilalle tuli lautta ja sitten paljon myöhemmin silta. Autoihin keksittiin turvavyöt, ensimmäiset radio- ja televisiolähetykset alkoivat ja nyt ties minkä tilalle tuli Facebook.

Maailma on muuttunut tavoilla, joita ei voi edes alkaa luetella, mutta Torsten ja Haga Liljeberg asuvat aina vaan tyytyväisinä Lauttasaaressa.

”Saaristo ja meri! Täällä voi kalastaa, uida, voi soutaa tai meloa, voi juosta ympäri polkuja. Täällä on niin paljon sellaista, jota nuoriso haluaa”, satavuotias sanoo.

Vieläkö? Vielä. Joku saattaa erehtyä, että Torsten ei olisi kiinnostunut maailmasta. Väärin. Pariskunta on matkustanut koko ikänsä.