Länsimetron viivästys maksaa Helsingille ja Espoolle maltaita, mutta tuo konsulteille lisää rahaa

Länsimetron rakentamiseen liittyvistä vaikeuksista johtuvat kustannusylitykset tuovat rahaa projektin rakennuttajakonsultiksi palkatulle Swecolle. Asia käy ilmi Helsingin kaupungin liikenteen (HKL) johtokunnan kokouksessa käsitellystä julkisesta asiakirjasta.

Helsingin ja Espoon kannalta tilanne näyttää erikoiselta, koska rakennuttajakonsultin tehtävänä on toimia rakennusprojektissa nimenomaan Länsimetro oy:n – siis viime kädessä helsinkiläisten ja espoolaisten veronmaksajien – edunvalvojana. Nyt projektin venyminen tarkoittaa kuitenkin Swecolle rahanarvoisia lisätöitä.

Länsimetro oy on pieni kymmenen hengen tilaajaorganisaatio, joten projektin etenemisen valvonta on käytännössä hyvin vahvasti Swecon käsissä. Tämän vuoksi myös länsimetron ongelmia on vyörytetty julkisuudessa vahvasti myös Swecon niskaan.

Länsimetro oy ja Sweco eivät ole julkistaneet sopimuksensa ehtoja.

HKL:n johtokunta käsitteli tiistaisessa kokouksessaan länsimetron jälleen kerran nousseita kustannuksia. Projektin kokonaiskustannukset ovat nyt nousseet 1088 miljoonasta eurosta 1186 miljoonaan euroon.

Rakennusurakoiden kustannusnousua tästä on 47 miljoonaa euroa. Niistä 6,5 miljoonaa euroa ohjataan HKL:n päätösasiakirjan mukaan rakennuttamiseen – siis esimerkiksi rakennuttamispalveluita tarjoavalle Swecolle ja työmaapalveluita tarjoaville yrityksille. Sitä, kuinka suuri osa 6,5 miljoonasta eurosta on Swecon osuus, asiakirja ei kerro. HKL:n toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski kertoo, ettei liikelaitoksella ole vielä käytössään tarkempaa erittelyä.

”Johtokunta edellytti, että Länsimetrolta pitää tulla vielä tarkennusta, ennen kuin kaupunginhallitus käsittelee asiaa”, Lehmuskoski sanoo.

Länsimetro oy:n hallituksen puheenjohtaja Olli Isotalo myöntää, että hankkeen venyminen kartuttaa rahaa Swecon tilille.

”Tehtävästä työstä pitää sopimuksen mukaan maksaa. Kun aikaa tulee lisää, niin työtäkin tulee lisää”, Isotalo sanoo.

Isotalon mukaan sopimuksessa on määritelty sanktioita virheellisesti tehdystä työstä konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen mukaan.

”Sopimus on tehty ennen minun tuloani, mutta käsittääkseni tämä on aivan normaali konsulttisopimus”, Isotalo sanoo.

Länsimetro oy ei ole julkistanut Swecon kanssa tehtyä sopimusta.

Aalto-yliopiston rakennuttamisen tuotantotaloudesta vastaava apulaisprofessori Antti Peltokorpi kertoo, että rakennusalan yleinen käytäntö on, että rakennuttajakonsulteille maksetaan työstä joko kiinteä ennalta sovittu palkkio tai tuntiperusteisesti. Tämän vahvistaa myös rakentamistalouden emeritusprofessori Juhani Kiiras.

Peltokorpi ja Kiiras kommentoivat asiaa vain yleisellä tasolla, koska eivät tunne Länsimetro oy:n ja Swecon sopimusta. Kommenteista käy kuitenkin ilmi, ettei Swecon rahallisessa hyötymisessä länsimetron vaikeuksista välttämättä ole mitään tavallisuudesta poikkeavaa.

”Mutta on tietenkin hyvä kysymys, että motivoiko konsultin sopimus hankkeen kokonaiskustannusten minimointiin vai voiko se joissain tilanteissa toimia myös toiseen suuntaan?” Peltokorpi sanoo.

Asiantuntijat korostavat, että tuntematta sopimuksen ehtoja on vaikea sanoa, onko sopimus tilaajan eli Länsimetro oy:n kannalta järkevä. Jos rakentamisen ongelmat eivät ole Swecon syytä, on vain oikeutettua, että se saa tekemästään lisätyöstä korvauksen. Mutta jos Sweco ei olisi hoitanut sovittuja tehtäviään, sopimus voi olla tilaajan kannalta epäedullinen.

Swecosta myönnetään, että sille maksettava korvaus perustuu työmäärään ja -aikaan. Myöhästymisistä aiheutuvia mahdollisia taloudellisia sanktioita yhtiö ei kommentoi.

”Emme kommentoi yksittäisiä sopimusasioita. Mutta kyllä meidän etumme ja toiveemme on, että länsimetro valmistuisi mahdollisimman nopeasti”, Sweco PM:n toimitusjohtaja Maija Jokela sanoo.