Guggenheimin ilmainen tontti närästää Sdp:tä – kokoomus ja vihreät: ei ongelmaa

Helsingin kaupunginhallituksessa on merkittäviä erimielisyyksiä Guggenheim-hankkeen suhteen.

Osku Pajamäen mukaan Sdp ehdottaa hankkeen hylkäämistä tällaisena.

”Budjetti on alijäämäinen jo valmiiksi ja esityksestä puuttuu valtavasti elementtejä jotka tarvitaan tietoon ennen kuin päätös voidaan tehdä.”

Pajamäki sanoo esimerkiksi, että esitetyt pääsylipputulot ovat epärealistiset, jos vertaa vaikkapa Tukholman Moderna Museet -nykytaiteenmuseoon.

Erimielisyyksiä herättää se, että Helsinki ei perisi vuokraa museon tontista ja rakennuksesta.

”Sisäisetkin vuokrat ovat kaupungissa erittäin korkeita. Jokainen peruskorjaus nostaa joka koulun ja kulttuurirakennuksen vuokratasoa, joka on pois käyttöbudjetista. Guggenheimilla olisi täydellinen vuokravapaus. Kaupunki siis lahjoittaa sekä vuokratulot että tontin”, Sdp:n Pajamäki sanoo.

Kokoomuksen Tatu Rauhamäen mukaan kyseessä on kestävä ratkaisu.

”Tämä on kaupungin tapa osallistua. Pitää muistaa, että kyseinen tontti ei tuota tälläkään hetkellä parkkipaikkana kovin merkittävästi.”

Vihreiden Otso Kivekäs ei näe vuokran puuttumista huonona asiana.

”Sehän on kaupungin tuki. Sillä ei ole eroa, osallistutaanko kustannuksiin antamalla avustusta, jolla maksetaan tontinvuokra takaisin kaupungille, tai niin, että ei peritä vuokraa tontista.”

Kivekkään mukaan vihreiden 2014 kirjaamista kriteereistä suurin osa täyttyy esityksessä. Mukana on myös tulkinnanvaraisia kohtia. Tätä on Kivekkään mukaan käyty ryhmässä läpi.

Tulkinnanvaraiseksi jää esimerkiksi, kuinka suuri osuus on kotimaisella kuvataiteen kentällä museon hallinnossa. Kaikkia paikkoja ei ole vielä määritelty.

”Kustannuskriteerimme täyttyvät.”

Erimielisyyttä on myös lainan takaisinmaksusta. Esityksen mukaan Guggenheim Helsingin Tukisäätiö ottaa 35 miljoonan euron lainan, jonka kaupunki takaa. Lainan takaisinmaksu toteutettaisiin niin, että Tukisäätiö maksaisi kaupungin kiinteistöyhtiölle vuosittain 1,65 miljoonaa euroa vuokrana. Vuokrasta ei Pajamäen mukaan ole kyse.

”Kyse on rahoitusvastikkeesta, ei missään tapauksessa vuokrasta, ja tämän esittelijä on myöntänyt. Se on kerta kaikkiaan kaiken virkamiesvalmistelun surkein hetki kutsua lainan takaisinmaksua vuokraksi.”

Myös kokoomuksen kaupunginvaltuutettu Wille Rydman on kritisoinut tätä sosiaalisessa mediassa.

”Käytännössä siis tukisäätiö ei ilmeisesti maksaisi lainkaan vuokraa kaupungille, vaan se ”vuokra”, jota tukisäätiö maksaa, menisi tosiasiallisesti siis vain investointiin otetun lainan maksuun”, Rydman kirjoittaa.

Kokoomuksen Rauhamäen mukaan julkisen rahoituksen roolia on osin korostettu liika suhteessa siihen, mitä esityksessä lukee.

”Lainamalliin ja kaupungin takaukseen on hyvät perusteet. Kaupungin kannalta turvataan rakennuksen täysi omistus, jos syystä tai toisesta Guggenheim Helsinki ei osoittaudu toimivaksi konseptiksi. On muistettava, että Helsingin osallistuminen tulee rakennuksen kautta, ei varsinaisen toiminnan”, Rauhamäki sanoo.

Suurin osa vihreistä kannattaa hanketta. Hanketta puoltava Sanna Vesikansa ei tiedä varmasti, pääseekö äänestykseen. Hänen varajäsenensä Tuomas Rantanen vastustaa.

Tatu Rauhamäen mukaan osa kokoomuksen edustajista kertoo kantansa vasta maanantaina.

Helsingin kaupunginhallitus päättää Guggenheim Helsinki -esityksestä maanantaina. Jos suurin osa kaupunginhallituksen jäsenistä puoltaa esitystä, se siirtyy kaupunginvaltuustolle.

Tässä tapauksessa valtuusto päättäisi Guggenheim Helsingistä 30. marraskuuta.

Valtio on jättäytynyt pois museon rahoittamisesta. Helsingin kaupunki ja Guggenheim Helsingin Tukisäätiö julkistivat marraskuussa uuden esityksen Guggenheim-museon perustamisesta Helsinkiin. Esityksen mukaan kaupunki ja tukisäätiö jakaisivat museon kustannukset.