Vantaan päiväkodit saattavat alkaa myydä aamupalaa – lapsi joutui katsomaan vierestä, kun toiset söivät

Fakta Kaikki kunnat eivät toteuta rajausta Eduskunta päätti viime vuonna rajata subjektiivista oikeutta varhaiskasvatukseen 20 tuntiin viikossa, jos vanhemmat eivät ole kokoaikatyössä tai opiskele päätoimisesti. Oikeutta voidaan laajentaa myös esimerkiksi lastensuojelusyistä tai lapsen tarvitseman erityisen tuen vuoksi. Esimerkiksi Espoo ja Helsinki päättivät alkuvuodesta olla ottamatta rajausta käyttöön. Espoossa asia on uudelleen esillä parhaillaan menossa olevissa budjettineuvotteluissa. Sen sijaan esimerkiksi Vantaa, Kuopio, Oulu ja Jyväskylä ovat toteuttaneet rajauksen. Tietoja rajauksen aiheuttamista säästöistä valtakunnallisesti ei vielä ole. Useista kaupungeista kerrottiin HS:lle viime viikolla, että säästöt ovat jääneet ainakin vielä pieniksi. HS:n kyselyyn vastanneet perheet kertoivat sen sijaan ongelmista liittyen esimerkiksi vanhemman työllistymiseen tai lapsen kokemaan suruun tai ulkopuolisuuteen.

Vantaan kaupunki harkitsee erillistä maksua aamiaisesta niiltä lapsilta, joilla on oikeus vain 20 tuntiin varhaiskasvatusta viikossa esimerkiksi vanhemman työttömyyden vuoksi.

Tämä on yksi vaihtoehto. Samaan aikaan mietitään myös muita vaihtoehtoja kuten hoitoaikojen muuttamista niin, että päiväkotiryhmässä olisi jo syöty aamiaista lapsen tullessa paikalle.

Taustalla on HS:n päivähoidon säästöjä koskeneessa kyselyssä esiin noussut tieto. Tilanteestaan kertonut vanhempi kuvasi, että heidän lapsensa joutuvat katsomaan vierestä aamulla, kun muut ryhmässä syövät aamupalaa.

Vantaan Sanomien haastatteleman asiantuntijan mukaan Vantaa saattaisi rikkoa tässä jopa lakia.

Siksi Vantaa selvittää nyt, olisiko päiväkotien mahdollista myydä aamupalaa ja haluaisivatko vanhemmat ostaa sitä erikseen. Vanhemmilta kysytään myös yleisemmin mielipiteitä osapäiväisestä varhaiskasvatuksesta ja sen aikatauluista.

Varhaiskasvatuksen rajaamista toteuttavien kuntien väliset tavat toimia eroavat toisistaan monella tavalla. Esimerkiksi juuri aamupalasta on päätetty eri tavalla eri puolella Suomea.

Vantaalla osa-aikaisista päivähoitolapsista noin viidennes on omissa ryhmissään, suurin osa siis samoissa ryhmissä kokopäiväisten lasten kanssa. Tavallisin osapäiväinen hoitoaika on neljä tuntia joka päivä ja alkaa joko kahdeksalta tai puoli kahdeksalta. Tämän lisäksi Vantaalla on pari iltapäivisin toimivaa osapäiväistä ryhmää ja osaviikkoisia päivähoitolapsia, jotka siis ovat varhaiskasvatuksessa pidemmän päivän mutta vain osan arkipäivistä.

Aamupalaa syödään päiväkodeissa yleisesti kello 8–8.30. Jos lapsen hoitoaika on 8–12, hän saa kunnallisessa päiväkodissa Vantaalla lounaan muttei aamupalaa. Vantaa vetoaa tässä THL:n ja Valtion ravitsemuskeskuksen ohjeeseen, jonka mukaan osapäivähoidossa olevan lapsen tulee saada kolmasosa päivittäisestä ravinnontarpeesta eli yksi ateria.

Toinen perustelu on se, että neljän tunnin varhaiskasvatuksesta liian iso osa kuluisi syömiseen, jos aterioita olisi kaksi.

Aamupala maksaa lasta kohti ilman arvonlisäveroa 1,20 euroa. Hinta kaikille osa-aikaisille lapsille Vantaalla olisi toisin sanoen 450 000 euroa vuodessa.

Tätä voi verrata vaikka siihen, että Vantaa laskee säästäneensä syksyn aikana 676 000 euroa varhaiskasvatusoikeuden rajauksen vuoksi. Kokonaiselta vuodelta rajoituksia Vantaa arvioi säästävänsä 1,6 miljoonaa, sitten kun kaikki henkilöstövaikutukset toteutuvat.

Varhaiskasvatuksen johtaja Sole Askola-Vehviläinen kertoi aiemmin HS:lle, että kahdeksalta päiväkotiin tulevaa osapäiväistä lasta ei tietenkään saa istuttaa viereen katsomaan kavereiden syömistä.

”Lasta ei tietenkään saa istuttaa pöytään katselemaan kun kaverit syövät. Hänelle täytyy järjestää mielekästä pedagogista toimintaa.”

Nyt tämän vaihtoehdoksi siis tosiaan harkitaan aamiaismaksua tai osapäiväisen hoidon alkamista vasta 8.30.