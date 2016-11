Helsingin valtuusto pääsee päättämään Guggenheimin kohtalosta – kaupunginhallitus hyväksyi esityksen äänin 8–7

Helsingin kaupunginhallitus päätti maanantain kokouksessaan äänin 8–7 hyväksyä esityksen Guggenheim-museon rakentamisesta Helsinkiin.

Tulos on tiukin mahdollinen 15-jäsenisessä kaupunginhallituksessa. Nyt esitys viedään kaupunginvaltuustoon, joka päättää museohankkeesta lopullisesti. Kaupunginvaltuusto päättää asiasta keskiviikkona 30. marraskuuta.

Kaupunginhallituksen äänestystulos oli ennakkoon aprikoitavissa sen perusteella, mitä jäsenet olivat aiemmin kertoneet kannoistaan. HS:n maanantainen soittokierros osoitti kuitenkin, että jännitys säilyisi kokoukseen asti, ja että pelinappuloilla pelattiin loppuun saakka.

Kaupunginhallitus teki esitykseen myös lisäyksen. Vihreiden Hannu Oskalan ehdotus hyväksyttiin äänin 9–0. Demarit, vasemmistoliitto ja perussuomalaiset äänestivät tyhjää.

Lisäyksessä kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää käynnistää Helsinki kuvataidekaupunkina -esityksen valmistelun. ”Esityksessä Helsinki selvittää keinoja edistää kaupunkimme kuvataidekentän kehittämistä kokonaisuutena muiltakin osin kuin Guggenheim-hankkeen kautta”, lisäykseen kirjattiin.

”Näitä keinoja voivat olla muun muassa galleriakenttää, työtiloja, taideapurahoja, taidekasvatusta ja kokoelmapoliitiikkaa koskevat toimenpiteet kuten aikalaistaiteen hankintoja museoiden kokoelmiin. 2–4 miljoonan euron esitys keinoista tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi helmikuussa 2017 ja osoitetaan rahoitus kaupunginhallituksen käyttövaroista.”

Kun Otso Kivekäs (vihr) ilmoitti vastustavansa hanketta, kun hanketta puoltava Sanna Vesikansa (vihr) ilmoitti vastoin ennakko-odotuksia pääsevänsä kokoukseen, ja kun Arja Karhuvaara (kok) kertoi muuttaneensa kantansa kielteisestä myönteiseksi, äänet vaikuttivat olevan tasan 7–7.

Ratkaisevaksi näytti jäävän Laura Kolben (kesk) kanta, jota hän ei suostunut kertomaan etukäteen. Lopulta hän äänesti esityksen hyväksymisen puolesta: lopputulos 8–7.

Puolueissa on keskenään vastakkaisia kantoja. Ennakolta oli epävarmaa, pääseekö esimerkiksi vihreiden kaupunginhallitusjäsen Sanna Vesikansa kokoukseen. Hänen kantansa tiedettiin myönteiseksi. Varajäsenen Tuomas Rantasen (vihr) kanta taas on kielteinen.

Koska äänestyksestä tiedettiin tulevan tiukan, sekä esitystä vastustavien ja sitä kannattavien joukoissa jännitettiin hänen osallistumistaan. Maanantaina Vesikansa kertoi olevansa läsnä. Hänen äänensä olikin ratkaiseva siinä missä Kolbenkin. Jos Vesikansa ei olisi ollut läsnä, hänen vihreä äänensä olisi mennyt Rantasen mukana esityksen hylkääjille, ja hylkäys olisi voittanut.

”Äänestän ’kyllä’. En ole ollut intohimoinen museon suhteen, mutta mielestäni tärkeää on, että valtuusto pääsee päättämään”, Vesikansa sanoi maanantaina.

Kaupunginhallituksessa on 15 jäsentä. Monesti rahallisesti ja tunteen tasolla isot asiat on haluttu viedä demokraattisesti kaupunginhallitusta laajempaan keskusteluun 85-jäseniseen valtuustoon. Näin päätökselle on haettu vahvempaa pohjaa oli se sitten millekin asialle myönteinen tai kielteinen.

Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtajan Otso Kivekkään mukaan tällaista ovat useat ryhmän jäsenet toivoneet. Kivekkään oma kanta oli hankkeelle kielteinen.

”On aivan perusteltua toivoa, että asia menee valtuustoon laajempaan keskusteluun. Perusoletukseni on, että [asia] menee kaupunginhallituksesta valtuustoon äänin 8–7”, Kivekäs ennakoi maanantaina päivällä.

Vihreiden äänet menivät 2–1 puolesta. Myös valtuustossa puolueen äänet jakautuvat.

Muissakin puolueissa on kahdenlaisia kantoja. Esimerkiksi kokoomuksen valtuutettu ja kansanedustaja Wille Rydman on ollut hanketta kohtaan hyvin kriittinen. Kaupunginhallituksessa taas sen puheenjohtaja Tatu Rauhamäki (kok) äänesti ’kyllä’”.

Rauhamäki oli aiemmin kertonut, että osa kokoomuksen kh-jäsenistä kertoo kantansa vasta maanantaina. Yksi heistä oli Arja Karhuvaara (kok), joka kertoi HS:lle maanantaina, että hänen kantansa oli muuttunut – kielteisestä myönteiseksi.

”Aiemmin epäilin hankkeen talousasioita. Nyt katson, että [Guggenheim-museolla] saataisiin palvelualalle työpaikkoja, koko Uudenmaan taide-elämä saataisiin brändättyä niin, että se ylittäisi kansainvälisen uutiskynnyksen”, Karhuvaara sanoi.

”Talouskriteerit pitää nähdä 50 vuoden eikä neljän vuoden perspektiivissä. Ateneumiakin vastustettiin vielä 50 vuotta sen rakentamisen jälkeen.”

Demarit olivat yhtenäisesti hanketta vastaan kaupunginhallituksessa: Osku Pajamäki (sd), Mirka Vainikka ja Jorma Bergholm vastustivat hanketta.

Bergholm oli itsensä jäävänneen Pilvi Torstin (sd) varajäsen. ”En ole fundamentalisti, mutta tällaisena en kannata esitystä”, Bergholm sanoi ennen kokousta.

”En kannata, missään nimessä. Lähtökohtaisesti arvostan demokratiaa, mutta tässä tapauksessa katson, että asiaa ei ole valmisteltu hyvin ja että hanke on niin huono, että sitä ei pidä viedä valtuustoon”, sanoi puolestaan Vainikka maanantaina.

Torsti joutui jääväämään itsensä, koska hän on osaomistaja sekä toimitusjohtaja varhaiskasvatukseen liittyvässä yrityksessä, jossa Guggenheim Tukisäätiön puheenjohtaja Ari Lahti puolestaan on mukana sijoittajana.

Vasemmistoliiton kaupunginhallitusjäsenet Veronika Honkasalo ja Silvia Modig äänestivät esityksen hylkäämisen puolesta.

Perussuomalaisten kh-jäsen Mika Raatikainen pysyi aiemmassa omassaan ja puolueen valtakunnallisen johdon kannassa: ei julkista rahaa Guggenheimille.

”Äänestän puolesta”, kertoi Rkp:n kaupunginhallitusjäsen Marcus Rantala kantansa HS:lle maanantaina etukäteen.

Guggenheim-museon puolesta äänestivät kokoomuksen Tatu Rauhamäki, Lasse Männistö, Laura Rissanen ja Arja Karhuvaara, vihreiden Hannu Oskala ja Sanna Vesikansa, rkp:n Marcus Rantala ja keskustan Laura Kolbe.

Esityksen hylkäämisen puolesta äänestivät Sdp:n Osku Pajamäki, Jorma Bergholm ja Mirka Vainikka, Vasemmistoliiton Silvia Modig ja Veronika Honkasalo, perussuomalaisten Mika Raatikainen ja vihreiden Otso Kivekäs.