Ministeriö ärähti: päiväkodin aamupaloista ei voi periä eri maksua

Ministeriö tyrmää tuoreeltaan Vantaan kaupungin ajatuksen ottaa osalta perheiltä erikseen rahaa päiväkodin aamupalasta. Samalla linjataan, että osa-aikaisessa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen pitää saada syödä silloin kun muutkin samassa ryhmässä syövät.

Vantaa tiedotti aiemmin, että se kyselee nyt vanhemmilta mielipiteitä osapäiväisen varhaiskasvatuksen järjestämisestä. Vanhemmille ajateltiin esittää esimerkiksi, että aamupalasta alettaisiin periä erikseen rahaa osalta perheitä.

Vantaa on aiemmin linjannut, että neljä tuntia päivässä päiväkodissa olevat lapset voivat saada päiväkodissa vain lounaan, eivät aamupalaa. Tämä on johtanut tilanteisiin, joissa lapsi on jäänyt ilman päiväkodin aamupalaa, vaikka ryhmän muut lapset ovat syöneet normaalisti.

Opetus- ja kulttuuriministeriö sanoo tiedotteessaan, että tämä malli ei käy.

”Neljä tuntia päivässä varhaiskasvatuksessa olevalla lapsella on oikeus vastaaviin aterioihin ja välipaloihin kuin kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa olevilla lapsilla niinä aikoina, kun hän on läsnä samaan aikaan pidemmässä varhaiskasvatuksessa olevien lasten kanssa”, ministeriö linjaa.

Ruoka-ajoista ja ruokamäärästä saa päättää paikallisesti, mutta lapsen edun ja hyvinvoinnin turvaamisen pitää ratkaista. Lasta ei saa laittaa muualle odottamaan, kun toiset lapset ruokailevat.

Ministeriö muistuttaa myös, että ruokailussa lapsi oppii esimerkiksi hyviä ruokailutapoja, ruokien maistamista, toisten huomioon ottamista sekä keskustelutaitoja.

Ministeriö katsoo myös, että erillisiä maksuja ruuasta ei voi periä. Ruoka on jo laskettu osaksi päivähoitomaksuja.