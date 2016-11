Bauhaus tulossa Helsinkiin Konepajan Brunon tilalle – VR hakenut poikkeamislupaa

Tapahtumapaikka Konepajan Brunon tilojen muuttaminen myymälätilaksi on saanut ensimmäisen merkittävän edistysaskeleen. VR on syyskuussa hakenut poikkeamislupaa Pasilan vanhalle konepajalle, jotta kokoonpanohalli voitaisiin muuttaa liiketilaksi.

Alustavasta suunnitelmasta näkyy, että tilalle tulisi saksalaisen rautakauppaketjun Bauhausin myymälä.

Teollisuuskatua reunustavaan sähköjunahalliin on suunnitteilla myymälän parkkialue, johon mahtuisi 345 autoa. Esimerkiksi maalaamorakennus pysyisi entisellään.

Julkisivut säilyisivät pääpiirteissään ennallaan. Sähköjunahallin Teollisuuskadun puoleinen seinämä peittyisi verkolla, jossa on Bauhaus-logo.

Aluetta tällä hetkellä käyttävän Konepajan Brunon perustajat kertoivat kesällä, että VR on käynyt NCC:n kanssa neuvotteluja alueen myynnistä. Tämä tarkoittaisi Konepajan Brunolle häätöä.

Asemakaava mahdollistaa jo liiketilan rakentamisen, kertoo arkkitehti Sinikka Lahti Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastosta.

”Kaavan käyttötarkoitusmerkintä on todella laaja ja sallii monenlaista käyttöä.”

Poikkeamislupaa haetaan liiketilan siirtämiseksi nimenomaan konepajahalliin.

Asiasta lähtee ensi viikolla laaja kuulemiskirje, joka on osoitettu naapureille, asukasyhdistyksille ja viranomaisille. Laajuuteen vaikuttaa osin asian saama julkisuus.

Kuulemisaika jatkuu joulukuun puoliväliin saakka.

”Tämän jälkeen päätösesitys laaditaan kaupunkisuunnitteluvirastossa. Päätökseen vaikuttaa osin se, paljon kuulemisen aikana tulee mielipiteitä kirjeen sisällöstä”, Lahti sanoo.

VR on Lahden mukaan pyytänyt virastolta asian kiirehtimistä.

Lopullisen päätöksen tekee lautakunta.

Konepajan alueella kerrotaan, että tilannetta on seurattu hämmentyneinä.

”Sain aivan sattumalta kuulla poikkeamislupahakemuksesta. Meidän kanta on, että nyt ollaan tekemässä kardinaalimunausta kaupungin kannalta”, Konepajan Brunon toinen perustaja Jakke Nikkarinen sanoo.

Kesän lopulla reilu 12 000 henkilöä allekirjoitti vetoomuksen tapahtuma- ja kirpputoripaikan säilyttämiseksi. Sen jälkeen asia ei ole edennyt Nikkarisen mukaan millään tavalla.

VR ei ole ollut asiasta Konepajan Brunoon yhteydessä.

Joulukuussa valmistuvaan YIT:n taloyhtiö Kissankitaan muuttava Laura Hakanen sanoo, että hänelle ei ole kerrottu mahdollisesta alueen käyttötarkoituksen muutoksesta. Kissankita sijaitsee alueen lounaislaidalla.

”Esitteissä on kyllä kerrottu, miltä Aleksis Kiven Katu näyttää aamuhämärässä, mutta ei sitä, että vanhoihin makasiineihin tulee suuri rautakauppa.”

YIT:llä ei ole ollut tietoa poikkeamislupahakemuksesta.

Hakasen mukaan tämä muuttaa alueen luonnetta. Hän kertoo ostaneensa asunnon ajatellen, että alue olisi ”puistomainen kansalaistori”, jossa Konepajan Brunon kaltaisilla toimijoilla on keskeinen sija.

Toimistopäällikkö Janne Prokkola kaupunginsuunnitteluvirastosta sanoo, että Bauhaus ei suinkaan olisi ainoa toimija suojelluissa rakennuksissa. Merkittävä toimija se olisi: myymäläpinta-ala on yli 10 000 kerrosneliömetriä, joka on noin puolet alueesta.

”Alueella on yhteensä seitsemän suojeltua rakennusta”, sanoo kaavaa suunnitellut Prokkola.

Hänen mukaansa ennen kuulemista kaupungin on turhan aikaista arvioida suunnitelmaa julkisesti.

Myymäläkäyttö on täysin kaavan mukaista. Kaupungin kannalta on positiivista, että suojelluissa rakennuksissa on toimintaa.

”Kaavaa laadittaessa suunnittelimme aluetta pikemminkin monen toimijan paikkana, nyt tila olisi yhdellä.”

VR ei kommentoi keskeneräisiä neuvotteluja. Konsernin viestintäjohtajan Mika Heijarin mukaan VR:llä ei ole uutta kerrottavaa vanhasta konepajasta.

Korjattu kello 9.25: Janne Prokkolan titteli on toimistopäällikkö, ei asemakaavapäällikkö.