Espoo siirtää ehkä koulujen esikoulut hallinnollisesti päiväkotien alle – opettajat huolestuivat maahanmuuttajalapsista

Opettajat vastustavat Espoon suunnitelmia siirtää loputkin esikoulunsa koulujen alaisuudesta osaksi varhaiskasvatustoimea. Opettajat pelkäävät siirron vaarantavan etenkin maahanmuuttajataustaisten lasten koulutien.

Kyse olisi siis hallinnollisesta muutoksesta. Joka ryhmän kohdalla päätettäisiin erikseen, toimiiko ryhmä jatkossa päiväkodin vai koulun tiloissa. Ketään ei myöskään ole tarkoitus irtisanoa.

Valtaosa Espoon esikouluista toimii jo nykyisin päiväkotien yhteydessä. Kouluilla on nyt yhteensä 39 esikouluryhmää.

Espoo linjasi vuonna 2010, että esiopetus siirtyy pitkällä aikavälillä kokonaan varhaiskasvatuksen alle, mutta kouluilla töissä olevat pysyvät opettajien työehtosopimuksen piirissä ja nykyisissä töissään niin pitkään kunnes jäävät eläkkeelle tai siirtyvät muihin tehtäviin. Nyt siis mietitään uudelleen annetaanko näin hitaasti tapahtua vai pitääkö kerran tehtyä päätöstä muuttaa.

Tilanteesta on teetetty syksyn aikana selvitys, joka esitellään poliitikoille joulukuussa. Päätöksiä päästään tekemään tammikuussa.

”Tässä lähdetään siitä, että toiminta on joka tapauksessa ajautumassa alas. Ja nyt pitää miettiä, että tehdäänkö tämä ryhdikkäästi ja hallitusti vai annetaanko vain ajan tehdä tehtävänsä”, tiivistää sivistystoimen johtaja Sampo Suihko.

Siirtoa vastustetaan kouluilla kahdesta syystä. Ensimmäinen perustelu liittyy lasten asemaan, toinen opettajien työehtoihin.

”Meillä on suurin huoli ja hätä näistä lapsista”, kertoo esikoulunopettaja Johanna Kela Rastaalan koululta.

Tarkemmin sanottuna huoli liittyy erityisesti valmistavaan esiopetukseen, jossa on esimerkiksi paluumuuttajia, vasta Suomeen ensimmäistä kertaa tulleita ja lapsia, joiden äidinkieli on vieras kieli. Espoossa kouluilla he saavat Kelan mukaan enemmän ja laajemmin tukea kuin varhaiskasvatuksessa. Koulujen valmistavassa esiopetuksessa on esimerkiksi normaalin esikoulun päälle varattu kolme tuntia viikossa suomen kielen opetteluun. Myös laaja-alainen erityisopettaja on mukana jo tässä vaiheessa.

”Me olemme saaneet tästä tavasta toimia erittäin hyviä tuloksia ja myös hyvää palautetta vanhemmilta”, Kela sanoo. Hän sanoo, että tuki jo esikouluvaiheessa säästää rahaa myöhemmässä koulutuksessa.

Suihko vetoaa tasapuolisuuteen.

”Resursseja pitäisi olla saman verran käytössä koko Espoossa”, hän sanoo.

Hän sanoo, että myös varhaiskasvatuksessa erityisopettajan ja kieltenopettajien tuki taataan jatkossakin. Osa ryhmistä voi muuttaa päiväkodille, osa pysyä koulun tiloissa, tämä päätettäisiin joka alueella erikseen. Se kuitenkin luvataan, että lapset olisivat aina saman aikuisen kanssa ja samoissa tiloissa eivätkä joutuisi esimerkiksi kesken päivän siirtymään.

Opettajien ammattiyhdistys lähestyy samaa asiaa toisesta kulmasta. Kannanotossaan Espoon ja Kauniaisten yhdistys arvelee siirron tuovan käytännön ongelmia esimerkiksi siksi, että kouluilla esikouluopettajilla on paremmin suunnitteluaikaa kuin päiväkodeissa. Esikouluopettajan esimies ei myöskään enää olisi oikeasti samassa rakennuksessa työskentelevä rehtori vaan jonkin lähipäiväkodin johtaja.

Uussuomalaisten lasten puolesta ovat jo ottaneet kantaa myös kuntapoliitikot Jukka Karhula (vas) ja Henrik Vuornos (kok) Helsingin Sanomien mielipidesivulla. Poliitikkojen mukaan kouluilla toteutettu valmistava esiopetus on todettu varhaiskasvatuksessa toteutettua laadukkaammaksi, jos myöhemmin katsotaan esimerkiksi lasten kielitaitoa ja sopeutumista suomalaiseen kulttuuriin.

”Ymmärrän, että jos ihmisten työnkuva muuttuu, he kokevat helposti, että tämä ei ole reilua. Tästä pitääkin nyt käydä henkilötasolla keskusteluja, jotta kaikki voivat jatkaa tyytyväisinä töitänsä”, Suihko sanoo.