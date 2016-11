Ensin pääkallo, nyt luumöykky – Helsingin Töölön mystiset luulöydöt jatkuvat

Helsingin Hietaniemessä on tehty jälleen toistaiseksi selittämätön luulöytö. Rannalla kulkenut ulkoilija löysi ihmisen luuksi epäilemänsä luun maanantaina hieman puolenpäivän jälkeen ja ilmoitti asiasta poliisille.

Koiranulkoiluttaja löysi läheiseltä Taivallahden ranta-alueelta jo sunnuntaina 9. lokakuuta jätesäkkiin pakatun ihmisen pääkallon. Helsingin poliisin rikoskomisariot Kirsi Kanth ja Teemu Kruskopf eivät usko, että luulöydöt liittyvät toisiinsa.

Kruskopf kertoo maanantaina löydetyn luun olevan niin tumma, että silmämääräisen tutkailun pohjalta se vaikuttaa vanhemmalta kuin pääkallo.

”Se on pikkuisen nyrkin kokoa pienempi palanen. Vaikuttaisi olevan nivelen osa”, Kruskopf kuvailee.

Luututkija selvittää Kruskopfin mukaan ensimmäiseksi, onko kyseessä ihmisen vai eläimen luu. Mikäli luu osoittautuu ihmiselle kuuluneeksi, määritetään sen ikä ja otetaan siitä mahdollisesti dna-näyte.

”Sitten mahdollinen vertailu, onko meillä jotain sellaista [kadonnutta]. Mutta tämä on vielä ihan spekulaatiota.”

Pääkallon osalta tutkintaa johtaa rikoskomisario Kirsi Kanth. Poliisi on jo aiemmin vahvistanut, että kyseessä on ihmisen kallo. Myös se tiedetään, että kallo on todennäköisesti kuulunut aikuiselle ihmiselle.

Tarkempaa käsitystä iästä, sukupuolesta tai siitä, kuinka kauan kallo ehti olla vedessä, ei kuitenkaan Kanthin mukaan ole.

”Odottelemme edelleen dna-tuloksia ynnä muita tutkimustuloksia”, Kanth kommentoi tiistaiaamuna.

Pääkallon epäillään kulkeutuneen aaltojen mukana rantaan. Kruskopfin mukaan myös pienempi luu on tullut mahdollisesti mereltä. Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Kumpikin luulöydöistä on tehty lähellä Hietaniemen hautausmaata. Voisiko olla mahdollista, että luut olisivat kulkeutuneet jotenkin sieltä?

”Tämä asia on ollut joltain osin esillä aikaisemmin. Hautausmaan puolelta on kuitenkin sanottu, että se ei ole mahdollista”, Kruskopf toteaa.

Poliisi ei ainakaan tässä vaiheessa epäile kumpaankaan luulöytöön liittyvän rikosta. Niitä tutkitaan ”muu tutkinta, luulöytö” -nimikkeillä.

Maanantaisesta luulöydöstä uutisoi ensimmäisenä Iltalehti.