HS selvitti: Guggenheim on suurissa vaikeuksissa Helsingin valtuustossa

Tästä on kyse Ratkaisun hetket ensi keskiviikkona Helsingin kaupunginvaltuusto käsittelee Guggenheim Helsinki -museota kokouksessaan keskiviikkona 30. marraskuuta. Muodollisesti valtuusto ottaa kantaa Helsingin kaupungin ja Guggenheim Helsingin tukisäätiön väliseen sopimukseen. Helsingin kaupunki osallistuisi 130 miljoonan euron museon rakentamiseen 80 miljoonalla.

Helsingin kaupunginvaltuutetut eivät näytä lämpenevän Guggenheimille.

HS tavoitti 85 kaupunginvaltuutetusta 79. Heistä 36 vastustaa museohanketta ja 11 ei halunnut kertoa kantaansa. Guggenheimin puolelle asettui ehdoitta vain 19 päättäjää.

Näiden lisäksi yksitoista kaupunginvaltuutettua kertoi olevansa kahden vaiheilla.

”Minulla on vielä tiedonkeruu kesken. Tietoa on kyllä, mutta tässä on niin paljon erilaisia näkökulmia”, kuvaili Timo Raittinen (kok).

Kaikki vastaukset löytyvät tämän jutun lopusta.

Guggenheim-hanke eteni maanantai-iltana kaupunginhallituksesta valtuustoon äänin 8–7. HS:n kysely aloitettiin kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen.

Moni poliitikko piti museohanketta periaatteessa hyvänä, mutta nykyistä esitystä huonona.

”Suhtaudun varovaisen myönteisesti. Kannatan kyllä Guggenheimia, mutta en verovaroilla. Se on nyt kiinni siitä, minkälaiset ovat sopimuksen ehdot”, Helena Kantola (ps) sanoi.

Guggenheim-museon rakentamiseen menisi Helsingin kaupungin rahaa nykyisten arvioiden mukaan 80 miljoonaa euroa, mikä on yli puolet koko hankkeen arvioiduista rakennuskustannuksista.

Lisäksi kaupunki tukisi esityksen mukaan museon toimintaa takaamalla 35 miljoonan euron lainan sekä tarjoamalla tontin ilmaiseksi.

Tonttivuokran perimättä jättäminen on noin 6,5 miljoonan euron summa vuosittain.

Matti Niiranen (kok) kertoi olevansa nyt jo hankkeen kannalla, mutta piti edelleen julkisen rahan osuutta liian korkeana.

”On tämä uusin esitys selvästi parempi, mutta en ole vieläkään tyytyväinen, pitäisi olla enemmän yksityistä rahaa.”

Samaa sanoi myös museota vastustavat Terhi Koulumies (kok) ja Harry Bogomoloff (kok).

”Esitys nojaa verorahoitukseen. Jos se olisi yksityisrahoituksella, olisi se sitten eri asia”, Koulumies sanoi.

Guggenheim-päätös koettiin myös hyvin tärkeäksi. Moni päättäjä lupasi olevansa paikalla lähes hinnalla millä hyvänsä.

”Jos keuhkoahtaumatauti antaa myöten, olen paikalla ja äänestän varmasti vastaan”, lupasi Pekka Saarnio (vas).

Emma Kari (vihr) kertoi tulevansa, mikäli maanpuolustuskurssilta pääsee. Gunvor Brettschneider (r) perui lomamatkan, jotta pääsee äänestämään asiasta.

Kaikki vastaukset löytyvät alla olevasta taulukosta. Sen voi järjestää nimen, puoluekannan tai vastauksen mukaan.

Aihe on selvästi herkkä: HS:n kysely närkästytti osaa päättäjistä. Kyselyyn vastanneista valtuutetuista 11 ei halunnut kertoa omaa mielipidettään.

Maija Anttila (sd) toivoi, että päättäjille annettaisiin rauha muodostaa oma kantansa.

”Osa valtuutetuista kokee varsinkin sosiaalisesta mediasta tulevan paineen hyvin kovana”, Anttila sanoi.

Hän ei halunnut kertoa kantaansa HS:lle, mutta on tähän asti suhtautunut omissa lausunnoissaan hankkeeseen myönteisesti.

Myöskään Ilkka Taipale (sd) ei halunnut kertoa kantaansa, mutta huomautti, että Sdp:n valtuustoryhmä ei ole asiassa yksimielinen.

Kannastaan vaienneista peräti seitsemän oli kokoomuksesta, joka on suhtautunut Guggenheimiin pääosin myönteisesti. Kaupunginvaltuutettu Hetemaj Fatbardhe (kok) ihmetteli kyselyn tarkoitusta, mutta suostui kuitenkin paljastamaan vastustavansa hanketta.

Kaksi valtuutettua ilmoitti olevansa poissa valtuuston istunnosta. Heidän sijaistavat varavaltuutetut.

Juttua ja taulukkoa muutettu klo 16.50: Helsinki takaa hankkeen lainan, ei lainaa rahaa. Harry Bogomoloff (kok) vastustaa hanketta.

Ari Lahti: Tavoite on, että Helsingin Guggenheim avaa ovensa 2021

Guggenheim Helsingin Tukisäätiön hallituksen puheenjohtaja Ari Lahti ja sivistystoimen apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen kertovat uudesta Guggenheim-suunnitelmasta. Toimittaja: Hannes Nissinen, kuvaus & editointi: Esa Syväkuru