”Iso koulu on oppilaalle parempi”, väittää Espoon koulutiloja laskeva rehtori

Fakta Espoon kasvussa on riskejä mutta myös mahdollisuuksia Espoon kouluihin on tulossa yli 800 uutta oppilasta suomenkieliseen perusopetukseen ensi vuonna. Tänä vuonna uusia oppilaita tuli suomenkieliselle puolelle XX. Espoon kouluissa ja lukioissa on yhteensä XX oppilasta. Heistä 3 032 opiskelee väistötiloissa eli muualla kuin omassa koulussaan.

Kyllä suuruuden ekonomiassa on puolensa. Näin väittää vuosikymmeniä opettajana ja rehtorina toiminut espoolainen Jukka Penttinen.

”Isompi koulu on oppilaalle parempi. Sellainen vähintään 240 oppilaan koulu.”

Espoossa lasketaan jo pulpettien määrää uusien opetustilojen löytämiseksi, sillä oppilasmäärä kasvaa nopeammin kuin uusia kouluja rakennetaan. Penttinen laskee tiloja yhdessä toisen eläkkeellä olevan rehtorin Lasse Utin kanssa.

Miehet käyvät läpi joka ikisen koulun joka ikisen tilan.

”Jaa, onko tämä siivouskomero? Ehkä sitä ei tarvitse tarkastaa”, Penttinen sanoo eikä vitsaile.

Penttinen avaa erityisopettajan työhuoneen oven Kirkkojärven yhtenäiskoulussa ja mutisee: ”Olisiko tässä 17,5 neliötä?”

Matka jatkuu seuraavaan tilaan. Luokkahuoneessa on 24 pulpettia, mutta niistä vain 17 on toisen luokan oppilaiden käytössä. Tämä on Espoossa tavallinen tilanne.

Koko Kirkkojärven yhtenäiskoulussa on oppilaita 650, mutta uudenaikaisessa rakennuksessa oppilasmäärä leviää koulua kiertäviin käytäviin, pieniin ala-auloihin tai oleskelutiloihin.

Ylimääräisiä tiloja ei maallikon silmiin osu. Mutta Penttinen on eri mieltä.

”Kyllä tännekin näyttäisi mahtuvan.”

Penttinen uskoo vakaasti, että suurempi koulu on oppilaiden etu.

Mitä isompi koulu, sitä enemmän erilaisia opettajia. Silloin myös erilaisia oppijoita ymmärretään paremmin.

Oppimistilat eivät ole kouluissa tärkein asia, Penttinen sanoo. Tärkein on oppilaiden motivaatio, eikä se synny tiloista. Tilojen pitää toki olla siistit ja monipuoliset, ja niissä on oltava hyvä ilma.

Mutta muuten: kyllä oppilaita saa olla paljon.

”Mukavampi on olla, kun on paljon porukkaa. Silloin on paljon erilaisia taitojakin ja kaikille löytyy omat kaverit. Ja sitten ne oppilaat, jotka eivät halua olla esillä, saavat olla rauhassa”, Penttinen arvioi.

”Tärkeää on myös avoin, ystävällinen ja päättäväinen ilmapiiri. Ja myönteistä huumoria pitää olla paljon. Silloin jokainen saa olla oma itsensä ja kiusaaminen vähenee.”

Voi olla, että tässä on Espoon tulevaisuus, sillä kaupungin virkamiehet ovat nyt kiristäneet palveluiden rahahanoja. Rakentamiseen kuluu paljon varoja, ja lainakattokin on tulossa vastaan.

Espoossa koulujen välillä näyttäisi olevan suuria eroja tilojen väljyydessä.

”Yläkouluissa pienimmät ryhmät ovat 14 oppilaan kokoisia, suurimmat 24 oppilaan. Siinä on 10 oppilaan ero”, Penttinen huudahtaa.

”Jos jossain koulussa on ahdasta ja toisessa on tilaa, niin kyllä sinne voidaan laittaa lisää oppilaita. Minun mielestäni se on tasa-arvoista.”

Jos tämä toteutuu, osa koululaisista saatetaan ohjata muualle kuin lähikouluun.

”Tutkimusten mukaan on tiedossa, että ryhmäkoolla ei ole vaikutusta oppimistuloksiin. Suurin osa suuriin ryhmäkokoihin liitetyistä mielikuvista ei pidä paikkaansa.”

Tietysti tiivistämisellä ja ryhmien kasvattamisella on rajansa, Penttinen huomauttaa. Espoossa siitä rajasta ollaan vielä kaukana.

Akseli Valmunen / HS

Tilaongelmia ei helpota se, että tuhannet oppilaat käyvät koulua väistötiloissa eli muualla kuin omassa koulussaan. Osa tapauksista johtuu sisäilmaongelmista, jotka eivät jätä opetustoimea rauhaan.

Yksi ratkaisu tilanpuutteeseen voi olla muiden kuin koulurakennusten ottaminen opetuskäyttöön. Tästä on jo useita esimerkkejä, kuten Aalto-yliopiston yhteistyö Haukilahden lukion kanssa ja Suurpellossa toimiva monitoimitila Opinmäki.

Samaan aikaan joissakin kouluissa tankataan aakkosia lähes alkeellisissa tiloissa. Pahimmillaan koulu toimii vuosia ilman oikeaa ruokailutilaa tai liikuntasalia. Tällainen tilanne on esimerkiksi Karhusuolla.

Akseli Valmunen / HS

Kuinka suuri apu opetusta tiivistämällä sitten saavutetaan? Se selviää vasta joulukuussa, kun Penttinen ja Utti toimittavat selvityksensä kaupungille.

Selvitys tulee sopivasti samaan aikaan ensi vuoden budjettia koskevien neuvottelujen kanssa. Niiden yhteydessä puidaan jo muutenkin Espoon opetusta ja sen laatua. Tilat ovat vain yksi osa tätä laajaa keskustelua.

Akseli Valmunen / HS