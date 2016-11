Tällaisia ovat länsimetroa viivyttävät turvallisuustestit – HS seurasi ”palavan” metrojunan sammutusta Keilaniemessä

”Palohälytys, matkustajia kehotetaan poistumaan asemalta! Seuratkaa vihreitä poistumisopasteita! Brandalarm...”

Kuuluttaja Mia Kavaston läpitunkeva, mutta rauhallinen ääni alkaa toistaa samaa kehotusta kolmella kielellä.

Käynnissä on yksi niistä turvallisuustesteistä, joiden takia länsimetron avautuminen on viivästynyt.

Siemensin haalarimiehet ovat käskyn saatuaan lämmittäneet anturia radanpinnassa, ja niinpä palojärjestelmä kuvittelee metrojunan syttyneen tuleen Keilaniemen asemalla.

Näkymättömiä matkustajia ohjataan liukuportaisiin ja hisseihin, jotka kulkevat enää vain ylöspäin.

Tosiasiassa parikymmentä hyvin rauhallista miestä todistaa valtavaa vesisadetta, kun sprinklerit ratakuilussa pärähtävät päälle. Viiden minuutin testisuihkun jälkeen vesi lainehtii laiturilla lattiakaivoihin asti.

Terhi Liimu / HS

Hälytyksen vuoksi savunpoistojärjestelmä hyrähtää käyntiin, palorullaovet sulkevat vastapäisen metrotunnelin suuaukot, savunpoistoluukut avautuvat, palohälytystiedotteet ilmaantuvat näytöille ja aseman ovet lukittuvat siten, että sieltä pääsee vain ulos.

Mutta edes sprinklereiden pauhu ei vaienna sinnikästä kuuluttajaa. Kaikuva ääni tunkee aseman joka kolkkaan ja ilmeisesti myös työntekijöiden vapaa-aikaan.

”Sanovat kotona, että kannattaisi pudottaa volyymia”, hymähtää Länsimetro oy:n projektipäällikkö Janne Nordström.

Hän on osallistunut järjestelmien koekäyttöön nyt jo useiden viikkojen aikana.

Terhi Liimu / HS

Keilaniemi on länsimetron asemista toinen, jolla eri järjestelmien yhteistoimintaa testataan. Aalto-yliopiston asema läpäisi testit marraskuun alussa. Keilaniemessä ovat nyt vuorossa erilaiset tulipalot.

Kun tiistaina kuvitteellinen tulipalo on metrojunassa asemalla, keskiviikkona palaa Keilaniemen lippuhallissa. Torstaina testataan tunnelipaloa Keilaniemen ja Koivusaaren asemien välissä.

Järjestelmien koekäytössä ei vain tuijoteta sprinkleriveden ropinaa, vaan jokainen ovi ja palo-ovi, jokainen hissi, jokainen liukuporras, jokainen savunpoistoluukku käydään tarkistamassa.

Miehet kävelevät viereisiltä asemilta tunnelia pitkin ja tarkistavat, että niissä kaikki on palohälytyksen mukaisessa järjestyksessä.

Terhi Liimu / HS

Keilaniemen aseman valvomossa on ajoittain tungosta, kun testin eri vaiheissa miehet yrittävät päästä katsomaan tilannetta näytöltä. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos ja poliisi ovat paikalla. HKL:n Herttoniemen metrovalvomossa on täysi seuranta.

Päiväurakka sujui tällä kertaa melko hyvin, arvioi yhteiskokeen vetäjä, Sweco PM:n sähkövalvoja Mika Villikka.

”Jotain pientä säätöä pitää muutamassa kohdassa tehdä”, Villikka tuumii alustavasti.

Yhteenvedosta ilmenee, että tunneliosuudella oli epäloogisuutta järjestelmien toiminnassa. Tästä syystä testi toistetaan ensi viikon alussa.

Terhi Liimu / HS

Järjestelmiä koetellaan nyt länsimetron eri asemilla limittäin ja samoina päivinä.

Keskiviikkona ovat sekä Tapiolan että Koivusaaren asemien paloharjoitusten kenraaliharjoitukset. Torstaina on tunnelipalotestaus Tapiolan ja Urheilupuiston asemilla. Sama meno jatkuu perjantaina ja ensi viikolla.

Kenraaliharjoituksia tarvitaan, jotta 50 miehen testiryhmä on samalla viivalla. Esimerkiksi Aalto-yliopiston pieleen menneessä ensimmäisessä yhteiskäyttötestissä osa lukuisista virheilmoituksista johtui siitä, etteivät kaikki perusasetukset olleet kohdillaan.

Erityyppisten tulipalojen lisäksi järjestelmien yhteistä toimivuutta arvioidaan lyhyen ja pitkän sähkökatkon sekä tulvan varalta.

Metroyhtiö on kertonut ilmoittavansa marras-joulukuun taitteessa uuden aikataulun länsimetron käyttöönotolle. Edellytyksenä on, että järjestelmätestit on viety onnistuneesti läpi vähintään kolmella asemalla.

Länsimetron hallituksen puheenjohtaja Olli Isotalo arvioi, ettei aikataulutietoa saada vielä ensi viikolla.

”Menee joulukuun alkuviikolle”, Isotalo sanoo.

Hän ei vieläkään tohdi ennakoida, mikä olisi todennäköinen ajankohta 1,2 miljardia euroa maksavan länsimetron avautumiselle. Tulokset halutaan kolmelta asemalta, jotta kokemuksia olisi erilaisista tiloista.

Esimerkiksi Keilaniemessä sisäänkäyntejä on kaksi, mutta sisääntulorakennuksia neljä, koska Keilaniemen toimistokortteleista on rakennettu kaksi alikulkua vilkkaasti liikennöidyn Keilaniementien ali.

Terhi Liimu / HS