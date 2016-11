Poliisi siirsi maahanmuuttoa vastustavan mielenosoituksen moskeijan viereen – ”Miksi heidän annetaan kantaa soihtujaan täällä?”

Maahanmuuttoa vastustava mielenosoitus hermostuttaa etukäteen Puhoksessa toimivia yrittäjiä ja muita alueen ulkomaalaistaustaisia. Suomi Ensin -liike järjestää vaalitilaisuudekseen ilmoittamansa joukkokokouksen ostoskeskuksen alueella lauantaina iltapäivällä.

Puhoksessa eli Puotinharjun vanhassa ostoskeskuksessa Itä-Helsingissä toimii runsaasti taustaltaan ulkomaalaisia yrittäjiä. HS:n tietojen mukaan he ovat varautuneet tulevaan korostamalla rauhallista suhtautumista provokaatioksi kokemaansa tempaukseen.

”Tämä on jo toinen kerta, kun he tulevat tuohon parkkipaikalle. Miksi heidän annetaan kantaa soihtujaan täällä?” Mohamed Abdi kysyy. Abdi on Puhoksessa toimivan Badbaado-yhdistyksen koordinaattori ja tiedottaja.

Vuonna 1998 perustettu Badbaado pyrkii parantamaan maahanmuuttajalasten ja -nuorten asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Yhdistys on tehnyt yhteistyötä poliisin kanssa. Ihmetystä herättää, miksi poliisi on ohjannut Suomi Ensin -liikkeen soihtukulkueen juuri Puhokseen.

Puhoksessa toimii paljon maahanmuuttajataustaisia yrittäjiä. Siellä on muun muassa moskeija ja siellä vierailee paljon maahanmuuttajataustaisia ihmisiä.

”Monilla on mukanaan koko perhe ja lapsia, joille vanhemmat kokevat vaikeaksi selittää, miksi soihtukulkueesta huudetaan heidän vastaisiaan iskulauseita”, yhdistyksessä kysellään.

Suomi Ensin kertoo olevansa puolueeksi pyrkivä kansanliike, joka ajaa ensisijaisesti suomalaisten etuja. Liike oli mukana, kun Helsingissä järjestettiin mielenilmaus teemalla ”Peli poikki suomalaisvastaiselle rasismille”. Iskulause on väännös rasismia, fasismia ja väkivaltaa vastustavasta Peli poikki -liikkeestä.

Suomi Ensin haki lupaa järjestää tilaisuutensa Tallinnanaukiolla kauppakeskus Itiksen ja Itäkeskuksen metroaseman kyljessä. Poliisi salli tilaisuuden, mutta siirsi sen Tallinnanaukiolta Puhokseen.

”Poliisi on valmistautunut ja tulee olemaan paikalla. Se kulkue ainoastaan lähtee Puhoksesta, ja se ohjataan sieltä sitten jonnekin muualle”, ylikomisario Seppo Kujala Helsingin poliisista kertoo.

Kujala johtaa poliisin hälytys- ja valvontayksikköä. Hän toppuuttelee, että aikaa lauantaihin vielä on: ”Pyrimme vielä neuvottelemaan järjestäjän kanssa niin, että kaikki menisi varmasti hyvin”, Kujala sanoo.

Poliisi siirsi Suomi Ensin -liikkeen tilaisuuden jo toistamiseen järjestäjän haluamalta Tallinnanaukiolta. Poliisin mukaan paikka ei sovellu haettuun tarkoitukseen.

Liikkeen ”kolmanneksi puheenjohtajaksi” itseään kutsuva Marco de Wit on katkera poliisille Itis 5 -nimiseksi ristityn tilaisuuden siirtämisestä. Wit syyttää sosiaalisessa mediassa poliisin toimineen ”laittomasti” ja ”törkeästi”, koska tilaisuus hänen mukaansa on ”perustuslain suojaama kunnallisvaaleihin liittyvä poliittinen tilaisuus.”

Kuntavaalit 2017 järjestetään maalis–huhtikuussa 2017.