Uber ajaa pikkujoulun ruuhkassa sakkojen uhalla – lähes sadasta kuljettajasta tehty rikosilmoitus

Suurella tohinalla Suomeen rantautunut kyydinvälityspalvelu Uber on syksyn mittaan ollut vaikeuksissa. Helsingin poliisin mukaan vajaasta sadasta Uber-kuljettajasta on tehty rikosilmoitus.

Näistä kuskeista kolmeakymmentä on kuulusteltu. Poliisin mukaan kuulusteluja on hidastuttanut se, että monet kuskit ovat halunneet tulkin paikalle.

Ilmoitusmäärä on huomattava. Uberin mukaan kuskeja on pääkaupunkiseudun liikenteessä ”useampi sata”.

”Kuulusteltujen kohdalla rikoshyöty on noin 400 000 euroa. Koko summaa voi arvioida tämän perustella”, rikoskomisario Pekka Seppälä sanoo.

Uber on taksipalvelu, jossa taksin voi tilata mobiilisovelluksen avulla. Itse sovellus on laillinen, mutta kyytien ajaminen vaatii taksilupaa.

Syyskuussa kaksi taksipalvelun kuljettajaa tuomittiin maksamaan valtiolle sakot ja kaikki ajosta saadut tulot, eli 12250 euroa ja 2800 euroa. Syynä olivat juuri puuttuvat taksiluvat.

Uberin Suomen maajohtaja Joel Järvinen pahoittelee tilannetta.

”On valitettavaa, että viranomaiset menettelevät tällä tavalla kuljettajia kohtaan, kun Suomen liikennelainsäädäntö on ottamassa harppauksen eteenpäin liikennekaaren ansiosta.”

Liikennekaarella tarkoitetaan liikennepalvelujen lainsäädännön uudistusta.

Järvisen mukaan iso osa kuskeista hankkii palvelun kautta sivutuloja, ja valtaosa ajaa alle kymmenen tuntia viikossa. Sovelluksen on Uberin mukaan pääkaupunkiseudulla ladannut yli 100 000 ihmistä.

Koko taksipalvelun olemassaolon ajan kädenvääntöä on käyty siitä, ovatko kuljettajat työntekijöitä vai työllistävätkö he itsensä. Uberin kanta on selvä: he eivät ole työntekijöitä.

”Monelle kuskille itsenäisyys on etu, joka antaa vapautta ja houkuttelee palvelun pariin.”

Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla Uberin laskuun ajanut Evans on eri mieltä. Kuljettaja sanoo olevansa kyllästynyt siihen, että palvelun kuljettajat kantavat vastuun yhden maailman arvokkaimman startup-yrityksen ja suomalaisten viranomaisten erimielisyyksistä.

”Nyt syytetään yksilöitä, jotka vain haluavat tehdä töitä.”

Evans on itsekin ollut poliisin kuulustelussa. Hän sanoo, että sakkotuomiot ovat väärin.

”Jos haluat eroon puusta, et leikkaa oksia, vaan irrotat puun juurineen”, Evans vertaa.

”Kun joku sanoo: ajat laitonta taksia, sanon: mitä laitonta taksia? Minä ajan Uberia. Poliisi sanoo, että minulla pitäisi olla taksilupa, jotta voin ajaa ihmisiä paikasta toiseen. Sanoisivat sen yhtiölle. Minä en ole vastuussa.”

Uberin mukaan esimerkiksi kiinnostus kyytien ajamiseen lisääntyi selvästi, kun verohallinto antoi viime vuoden lokakuussa tarkemmat ohjeet Uber-tulojen verotuksesta.

Sitä, onko kuskien määrä vähentynyt poliisin kiristettyä linjaansa, Järvinen ei kommentoi.

Tilanne voi poliisitutkintojen valossa näyttää startup-yritykselle huonolta, mutta asiat voivat muuttua.

Liikennekaaressa taksien hintasääntelystä luovuttaisiin vuonna 2018, ja hinnat määräytyisivät jatkossa markkinoiden mukaan. Se poistaisi myös taksilupien lukumäärän säännöstelyn.

Uber on Järvisen mukaan tyytyväinen tilanteeseen: ”Huolena on, että muutos venytetään liian pitkälle, eikä Suomi pysy digitalisaation perässä. Teknologia ja palvelut, kuten Uber, kehittyvät kahdessa vuodessa valtavasti.”

Lähitaksin toimitusjohtaja Juha Pentikäinen oli keskiviikkona liikennevaliokunnan kuultavana liikennekaaresta. Taksialan toimijoita kuullaan parhaillaan.

Hänen mukaansa Suomessa on vallalla kritiikitön usko uudistuksen etuihin.

”Kun taksiliikenne vapautettiin Hollannissa, hintojen piti alentua ja uusien liikennemuotojen määrän kasvaa. Kumpaakaan ei tapahtunut.”

Taksi Helsingin toimitusjohtaja Monna Huvilinna suhtautuu liikennekaareen varauksella.

”Haluamme taata, että Suomessa palvelujen saatavuus on hyvä myös pienemmillä paikkakunnilla.”

Muutamasta asiasta Uber ja perinteiset taksiyhtiöt ovat luultavasti samaa mieltä.

Ensinnäkin parhaan yksityisautoilun vaihtoehdon tarjoajalle on todennäköisesti tilausta. Esimerkiksi brittipankki Barclaysin analyysin mukaan vuonna 2040 autoja omistetaan jopa puolet vähemmän kuin nyt.

Toinen yksimielisyyttä aiheuttava seikka on, että viimeistään perjantaina avautuu kuljetuspalveluiden kultakaivos.

”Onneksi on pikkujoulut. Se on aina iloinen asia”, Lähitaksin Pentikäinen sanoo.

Pikkujoulut jopa kolminkertaistavat kyytien määrän perjantaina

- Taksitilausten määrä Helsingissä: 10 000 tilausta (normaalisti 3 000–5 000)

- Tilatun taksin odotusaika: 5–10 minuuttia (normaalisti 3,5 minuuttia)

- Liikkeellä olevien taksien määrä: 1 000 autoa (normaalisti 800 autoa)

Helsinki lähti mukaan uudenlaiseen liikkumispalveluun

Helsingin seudun liikenne (HSL) on tehnyt sopimuksen uudenlaista liikkumispalvelua tarjoavan suomalaisyrityksen kanssa. Liikennepalveluyhtiö Maas Globalin kehittämän palvelun nimi on Whim. Sen ideana on kuljettaa käyttäjä pisteestä A pisteeseen B joko busseilla, raitiovaunuilla, autoilla tai niillä kaikilla.

Jatkossa HSL:n julkisen liikenteen palvelut ovat mukana Whim-sovelluksessa.

”Me näemme, että tämä matkaketju on erittäin hieno ja hyvä asia”, sanoo HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi.

Rihtniemen mukaan kyseessä on HSL:lle täysin uudenlainen sopimusmalli. Siinä HSL antaa muun muassa aikataulu- ja reittitietoja maksutta yrityksille avoimien rajapintojen kautta.

Ensimmäinen sopimuskumppani on suomalainen Whim, mutta jatkossa HSL voi tehdä yhteistyötä myös muiden liikkumissovellusten kanssa, Rihtniemi kertoo.

Suomessa uudenlaisia liikkumispalveluita kehittää Maas Globalin lisäksi esimerkiksi Tuup, jota johtaa Onnibusin perustajana tunnettu Pekka Möttö.

HSL:n ensimmäinen kumppani Whim on nyt testivaiheessa, ja sitä käyttää rajattu testiryhmä. Palvelun kuukausimaksulla saa käyttää joukkoliikennettä, takseja ja vuokra-autoja.

Whim tarjoaa erihintaisia paketteja, joilla kaikilla voi matkustaa rajattomasti Helsingin joukkoliikenteessä.

Muut matkat maksetaan palvelun sisäisellä pistejärjestelmällä.

Esimerkiksi halvimmalla 89 euron paketilla voi matkustaa Helsingin sisäisillä joukkoliikennevälineillä rajattomasti, minkä lisäksi ”Whim-pisteillä” voi tehdä esimerkiksi kaksi noin kymmenen kilometrin taksimatkaa.

Kallein paketti maksaa 317 euroa, ja se kattaa julkisen liikenteen lisäksi esimerkiksi kahdeksan taksimatkaa ja viisi päivää vuokra-auton käyttöä.

Whimin kaltaiset uudenlaiset liikkumispalvelut ovat keskeisessä roolissa hallituksen liikennekaarihankkeessa.