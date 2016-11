Nuorten palvelupiste Ohjaamo halutaan ulkomaille – apua saanut nuori: ”Suunta on edelleen hukassa, mutta perusasiat alkavat olla kunnossa”

Fakta Ohjaamo Antaa tukea ja neuvontaa esimerkiksi koulutukseen, työllistymiseen ja tukien saantiin liittyvissä asioissa. Tarjolla ovat myös ammatinvalintapsykologin ja terveydenhoitajan palvelut. Usean eri ministeriön toteuttama yhteishanke. Helsingissä palvelupiste toimii Kampissa Fredrikinkatu 48:ssa maanantaista perjantaihin kello 10–17. Palvelupisteet myös Vantaalla ja Espoossa.

Komissaari Marianne Thyssen vieraili viime viikolla Helsingissä tutustumassa nuorten palvelupiste Ohjaamon toimintaan.

Komissiossa työllisyys- ja sosiaaliasioista, osaamisesta ja työvoiman liikkuvuudesta vastaavan Thyssenin mukaan Ohjaamo on Euroopan tasolla ainutlaatuinen hanke, ja hän toivoisi mallin otettavan käyttöön myös muissa EU-maissa.

”On todella hienoa, että nuorille tarjotaan tällainen yhdistetty palvelu, eivätkä nuoret joudu kokemaan, että heidät lähetetään aina luukulta toiselle. Pelkästään rahallisten tukien antaminen ei riitä, vaan niiden ohessa pitää aina olla tarjolla myös avustusta esimerkiksi koulu- tai työpaikan etsimiseen”, Thyssen sanoi Helsingin Ohjaamossa järjestetyssä tapahtumassa.

Tapahtumassa pääsivät ääneen myös nuoret, jotka ovat saaneet Ohjaamon kautta apua.

Ohjaamo on yhden luukun periaatteella toimiva, alle 30-vuotiaille tarkoitettu palvelupiste, josta nuoret saavat tukea ja neuvontaa esimerkiksi koulutukseen, työllistymiseen ja tukien saantiin liittyvissä asioissa. Tarjolla on myös ammatinvalintapsykologin sekä terveydenhoitajan vastaanotto. Palvelu on ollut tarjolla vuodesta 2015.

Tähän mennessä noin 6 000 nuorta on vieraillut Helsingin Ohjaamossa. Eniten nuoria askarruttavat työnsaantiin liittyvät asiat, ja Ohjaamossa järjestetäänkin torstaisin työnantajatreffejä, joissa nuoret ja työnantajat voivat tavata.

”Monesti, kun nuoret ottavat meihin yhteyttä, kysymys on kokonaisuuksista. Tullaan kysymään työasioista, mutta sitten esiin tulee muutakin”, kertoo Helsingin Ohjaamon suunnittelija Saana Rantsi.

Hänen mukaansa Ohjaamo on saanut asiakkailtaan eli nuorilta palautelomakkeissa arvosanaksi 9.4 kymmenestä.

Juliane Boy, 22, yksi Thyssenin vierailun aikana puhuneista nuorista, kertoi ottaneensa Ohjaamoon yhteyttä ”syvän epätoivon hetkellä”.

”Opinnot, talous ja asumistilanne olivat sekaisin. Kun soitin Ohjaamoon minulle tuli heti olo, että minua kuunnellaan. Aloin itkeä, se oli niin liikuttavaa.”

Kaikista tärkeintä Boylle oli tunne siitä, ettei hän ei ole yksin.

”Monilla nuorilla ei ole hajua omista oikeuksistaan, että mitä apua ja tukea voisi saada. Osa kavereistani on asunnottomia. Itse olen nyt työkokeilussa Kontulan nuorisotalolla.”

Boy on käyttänyt useita eri Ohjaamon palveluita, kuten käynyt opinto-ohjauksessa.

”En vielä tiedä, mitä haluaisin opiskella. Suunta on edelleen hukassa, mutta perusasiat alkavat olla kunnossa. Tuo turvallisen olon, kun tietää oikeuksistaan.”

Toinen Ohjaamossa puhunut nuori, 26-vuotias Toma Kangastie kertoi rahan huolettavan monia hänen tuntemiaan nuoria.

”Olen käynyt kertomassa Ohjaamon palveluista nuorisotaloilla, ja raha on todella yleinen puheenaihe. Nuoret pohtivat, mistä saisivat toimeentulon, sillä monen perheellä on taloudellisesti vaikeaa.”

Kangastien mukaan moni nuori miettii myös, miten ruokaa laitetaan.

Komissaari Thyssenin tiedossa ei ole toista Ohjaamon kaltaista hanketta Euroopassa. Ranskassa pitkäaikaistyöttömille on hänen mukaansa kehitetty palvelu samalla idealla.

”Ohjaamo on yksi parhaista näkemistäni nuorten tukipalveluista, ja aiomme komissiossa käyttää sitä esimerkkitapauksena.”

Thyssen ei suoraan vastaa kysymykseen siitä, kuinka usein EU:n rahoittamat hankkeet leviävät yhdestä jäsenmaasta toisiin.

”Useimmiten ei ole mahdollista siirtää yhdestä maasta omaksuttua ”palvelupakettia” sellaisenaan toisiin maihin”.

Ohjaamo on saanut Keski-Suomen ELY-keskuksen kautta kolmivuotisen rahoituksen Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). Ohjaamo-pisteitä löytyy Helsingin lisäksi Espoosta ja Vantaalta.