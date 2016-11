Perhe syyttää: bussikuski jätti 9-vuotiaan tytön pimeälle Kehä I:lle ilman rahaa ja puhelinta

Helsinkiläinen perhe etsii miestä, joka auttoi bussipysäkille jätetyn 9-vuotiaan tytön kotiin torstaina illalla.

Sanna Sinisalo kertoo HS:lle, että hänen tyttärensä oli ostanut voimisteluharjoituksista tullessaan vääränlaisen bussilipun. Kortilla ei ollut enempää arvoa, joten kuski jätti puhelimettoman tytön seuraavalle Kehä 1:n pysäkille Leppävaaran kohdilla. Tämän jälkeen kuljettaja soitti äidille.

Sinisalo kertoo olleensa koripallo-ottelussa valmentamassa, eikä hän kuullut soittoa.

”Kun vastasin kuulin kuskilta, että tytöllä ei ollut rahaa ja hänet oli jätetty pysäkille. Kuski oli soittanut hätäkeskukseen ja pyytänyt heitä viemään lapsen kotiin.”

Hätäkeskuksesta kerrottiin Sinisalon mukaan, että paikalle ei oltu vielä lähetetty väkeä, asia oli vielä avoimena. Pysäkille jätöstä oli jo kulunut tunti.

”Ajoin Malmilta kohti Pakilaa ja tyttö soitti, ja kertoi päässeensä kotiin. Hän oli tunnin verran istunut pysäkillä odottaen noutoa, kunnes hän nousi tienvarteen viittilöimään autoille. Viides tai kuudes auto pysähtyi ja kuljettaja vei hänet kotiin.”

Sinisalo on tehnyt rikosilmoituksen poliisille.

”Mielestäni kyse on lapsen heitteillejätöstä. Oli pimeä, kello 18 ja lapsi oli peloissaan pysäkillä. Kyseenalaistan myös miten poliisilta voi kestää yli tunti reagoida lapsen noukkimiseen.”

Nyt haussa on tytön kotiin kuljettanut mies.

”Hän on meidän perheen sankari. Kiittäisin häntä kovin mielelläni ja tytär myös sanoi, että kiittäisi vielä kerran. Haluaisin nähdä, kenestä on kyse. Onneksi maailmassa on henkilöitä, jotka katsovat omaa napaa pitemmälle ja huomioivat hätääntyneen lapsen.”

Sinisalo teki miehen etsinnästä Facebook-päivityksen, jota on jaettu tuhansia kertoja.