Espoo siirtää koulullisen oppilaita muualle Aarnivalkeasta – viikonlopun varoitusajalla

Espoo tyhjentää kiireellä jälleen yhden kouluistaan sisäilmaongelmien vuoksi.

Aarnivalkean koulu siirtyy jo maanantaina 28. marraskuuta väistöön Järvenperään. Tilapalvelujen toimintapäällikkö on päättänyt asiasta torstaina. Koulun henkilökunnalle ja vanhemmille on pidetty infotilaisuus.

Pikaoperaation takana on Espoon seudun ympäristöterveyden antama lausunto, että opiskelu Aarnivalkeassa voi aiheuttaa terveyshaittaa sillä aikaa, kun tiloja korjataan. Vielä viikko sitten tilakeskuksesta arveltiin Helsingin Sanomille, että nopea siirto väistöön ei ole tarpeen.

”Koululla on tehty korjaustöitä koko syksyn ajan sisäilmaongelmien vuoksi. Tähän liittyen eristeissä on havaittu vaurioita, jotka saattavat aiheuttaa jatkossa ongelmia”, kertoo hankekehityspäällikkö Juha IIvanainen.

Hän sanoo, että nopeaan päätökseen ei liity dramatiikkaa. Koulussa henkilökunta ja pieni osa oppilaista on oireillut ja vakavammat ongelmat halutaan välttää.

Evakossa ollaan vähintään helmikuun 23. päivään saakka. Sitten tilat tarkastetaan uudelleen ja päätetään jatkosta. Aarnivalkea on yksi niistä kouluista, jotka saivat Espoon budjettineuvotteluissa rahaa koulujen hätäkorjauksiin tarkoitetusta kymmenestä miljoonasta.

Vielä ei kuitenkaan ole tietoa, kuinka laajaa remonttia mahdollisesti tarvitaan. Espoossa on lukuisia muitakin kouluja, joissa sisäilmaongelmat ovat vakavia.

Aarnivalkean koulu sijaitsee Tapiolassa. Noin 300 oppilaan alakoulu on rakennettu 1957.

Aarnivalkean yleisopetuksen luokat 1–6 opiskelevat maanantaista alkaen Järvenperän koulun yhteydessä olevissa siirtokelpoisissa koulutiloissa. Oppilaille järjestetään kuljetus Aarnivalkean koululta.

Erityisluokka 3-6 C muuttaa Auroran kouluun ja erityisluokat 4-5 C ja 4-6 C muuttavat Westendinpuiston kouluun.

Iltapäivätoiminta muuttaa Tapiolan nuorisotiloihin.