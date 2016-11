Pop up -ilmiö on tullut jäädäkseen – yrittäjäkaksikko perusti smoothiebaarin Kallioon 900 eurolla

Fakta Pop up -ilmiön plussat ja miinukset + Tehokas tapa markkinoida ja tavoittaa kuluttajat + Ei tarvita suuria fyysisiä panostuksia ja kustannukset ovat kevyet + Voi kokeilla, minkälaiselle toiminnalle olisi kysyntää tietyllä alueella - Kun pop up yleistyy, se menettää yllätyksellisyyttään markkinointikeinona - Ei tuo esimerkiksi palvelujen jatkuvuutta alueille - Tietoa pop up -tapahtumista voi olla vaikeaa löytää, sillä tiedotus tapahtuu usein vain sosiaalisen median kautta ja sisäpiirissä Lähteet: Aalto-yliopiston professori Arto Lindblom, Helsingin yliopiston tutkija Rami Ratvio, Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkija Vesa Keskinen

Yhden päivän aikana Helsingissä kävellessään voi nykyään törmätä useampaan pop up -liiketilaan ja -ravintolaan. Joulun kynnyksellä pop up -henkisten joulutorien ja -myymälöiden määrä vain lisääntyy.

Helsingin yliopistolla on tarjolla pop up -kursseja, Helsinki-Vantaan lentoasemalla oli syksyllä pop up -muumimuseo, on ollut pop up -leikkipuistoja ja sambakouluja, ja maanantaina Vallilassa järjestetään pop up -naapuruston kehittämistyöpaja.

Vallilan Konepajan Brunosta on muodostunut lyhyessä ajassa kulttuuritila, jonka keskiössä ovat kesäisin olleet erilaiset pop up -tapahtumat. Nyt se saattaa tosin kadota saksalaisen rautakauppaketjun Bauhausin tieltä.

Toiminnassaan jo himmennyt Ravintolapäivä aloitti vuonna 2011 pääkaupunkiseudulla pop up -buumin, joka ei ota laantuakseen. Miksi väliaikaisuutta ilmentävä pop up tuli jäädäkseen?

Helsingin Kallion Kolmannella linjalla on toiminut marraskuun alusta pop up -smoothiepiste Smooth it. Se on lauantaina viimeistä päivää auki. 24-vuotiaiden yrittäjien Irina Nurmen ja Lina Toivosen tarina tiivistää paljon oleellista pop up -ilmiöstä, jonka ytimessä on väliaikaisuus.

”Meillä on Turussa ruokakaupan yhteydessä oma smoothiebaari, mutta halusimme laajentaa myös kivijalkaan. Oli kuitenkin todella vaikeaa löytää mitään hyvää kauppapaikkaa”, Nurmi kertoo.

Sattumalta eräs tuttu, jonka digitoimisto oli tehnyt heidän yritykselleen nettisivut, kertoi olevansa muuttamassa Kallioon uusiin kivijalkatiloihin lähiaikoina. Tila oli vielä tyhjillään. Tuttu ehdotti, että Nurmi ja Toivonen voivat avata pop up -paikan tilaan ennen kuin digitoimisto muuttaisi sinne.

Artikkeliin liittyvät Bauhaus tulossa Helsinkiin Konepajan Brunon tilalle – VR hakenut poikkeamislupaa 22.11.2016

Nurmen mukaan kaikki tuttujenkin pop up -kokeilut ovat tapahtuneet niin, että ”joku kuulee, että jossain on jotain tyhjää tilaa, ja kertoo eteenpäin.”

”On iso askel lähteä laajentumaan pysyvästi, jos ei tiedä alueesta mitään. Siksi pop up kuulosti hyvältä idealta. Päätimme tehdä pop up -smoothiebaarista osan opinnäytetyötämme, sillä opiskelen itse mediaa ja markkinointia ammattikorkeakoulussa ja Lina muotoilua”, Nurmi sanoo.

Budjetiksi otettiin 1 000 euroa, ja sillä piti hoitaa kuntoon sisustus, smoothiekoneet, jääkaapit ja pakastimet, alun raaka-aineet sekä markkinointi. Lupa-asiat selvisivät googlailemalla ja lähialueen yrittäjiltä kysymällä, ja Nurmi toivookin, että pop up -yrittäjille olisi olemassa kunnollinen opas toiminnan aloittamiseen.

”Lopulta lainasimme tutuilta jääkaapit ja saimme smoothiekoneita vuokralle valmistajilta takuuta vastaan. 900 euroa meni yhteensä.”

Seinänaapurina toimi viikon verran thaimaalaista nuudelikeittoa tarjoileva pop up, joka sekin pääsi kokeilemaan toimintaansa välitilassa vanhan vuokralaisen lähdettyä ja uutta vielä odotellessa.

Tällä hetkellä smoothiebaari toimii kivijalkaliiketilan 30 neliön etuosassa, ja takaosassa on tuttujen digitoimisto.

”Lopulta saimme jatkaa tässä tilassa noin viikon suunniteltua pidempään, koska smoothiebaarimme tuo asiakkaita myös nyt jo avatulle digitoimistolle. Itse asiassa digitoimistossa suunnitellaan, että tällaisesta kaksoisrakenteesta tulisi pysyvä ratkaisu, ja liiketilan etuosassa olisi aina erilaista pop up -toimintaa.”

Nurmen mukaan pop up onkin toiminut hyvin juuri markkinoinnin kannalta. Muutaman viikon pop up ei ole rahasampo, mutta sijoitettu summa on saatu takaisin.

Asiakkaita pop up -palvelun väliaikainen luonne voi turhauttaa.

”Kyllä ihmiset ovat sanoneet, että heitä harmittaa, kun ovat tykästyneet johonkin tuotteeseen, ja nyt lähdemme.”

HS:n haastattelemat asiantuntijat puhuvat pop upeista toisaalta markkinointikeinona ja toisaalta osana ilmiötä, jossa käsitykset tilan käytöstä ja kansalaisuudesta muuttuvat.

”Helsingin ydinkeskustasta ei välttämättä löydy hyviä liiketiloja kaikille yrityksille, ja samaan aikaan monet keskeiset liiketilat pidetään tyhjillään ovet säpissä. Esimerkiksi Kampin Anttilan suljetut tilat olisivat loistava kauppapaikka pop up toimijoille, vaikkakin toki kalliit”, pohtii Aalto-yliopiston kaupan alan professori Arto Lindbolm.

Hän huomauttaa, että pop upeista syntyy myös pysyvää liiketoimintaa. Esimerkkinä toimii Fleminginkadun Döner Harju, joka aloitti döner-kokeilut Ravintolapäivässä.

Pop up eli väliaikainen toimintamuoto ei myöskään aina ole tietoinen valinta. Esimerkiksi viime vuonna avattu tapahtumapaikka Konepajan Bruno meinaa ajautua väliaikaiseksi tahtomattaan, koska omistaja VR suunnittelee Brunon tiloina toimivien konepajojen myymistä Bauhausille. Se myös tarkoittaisi, että kaupungissa olisi yksi tila vähemmän pop up -toiminnasta kiinnostuneille.

Kaupunkiaktivisti Jaakko Blombergin mukaan uudet yhteisölliset kulttuuri- ja liiketilat kuten Lauttasaaren Sähinä ja Huopalahden Asematila liittyvät Helsingin pop up -ilmiöön.

”Helsingin kantakaupungissa sopivia tiloja ei ole tai ne ovat niin kalliita, että toimintaa alkaa syntyä yhteisöllisessä muodossa syrjempään tai sitten suositaan pop up -muotoa”, hän sanoo.

Kaupunkiakatemian tutkijatohtori Salla Jokela ja Helsingin yliopiston Tilapioneerit -hankkeen vastaava Rami Ratvio tarkastelevat pop up -ilmiötä laajempien yhteiskunnallisten muutosten kuvajaisena.

”Liikenneteknologia on kehittynyt ja hyödykkeitä on nykyään helppo kuljettaa paikasta toiseen. Ajatus tilasta on muuttunut: staattisen pytingin rinnalle on tullut väliaikaisuus, joka on itsessään osa tilan luonnetta ja hyväksyttävää”, Jokela sanoo.

Pop upit sopivat hänen mielestään kiivastahtiseen globaaliin järjestelmään. Siinä tila elää ja muuttuu jatkuvasti, ja ihmiset menevät sinne, missä on kiinnostavin pöhinä.

”Nykyään pitää pystyä reagoimaan ketterästi ja nopeasti, eikä riitä, että omaksuu kuuliaisen kansalaisen roolin. Pitää olla aktiivinen kansalainen, joka hyvinvointiyhteiskunnan heikentyessä luo itse sen maailman, jossa elää.”

Ratvio huomauttaa, että pop upit tarvitsevat silti usein toimiakseen yhteiskunnan pysyviä rakenteita, ja ne hyödyntävät kaupungin resursseja ja hyvinvointiyhteiskunnan tukea.

”Kansainvälisesti on huomattu, että ihmiset sitoutuvat vähemmän vanhantyyppisiin organisaatioihin, kuten järjestöihin. Pop upit ovat osa tätä trendiä.”