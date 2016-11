Naukuuko eläin eri tavalla somaliksi ja suomeksi? Maahanmuuttajaperheille opetetaan Kontulassa suomea loruilla ja lastenlauluilla

Fakta Täältä löydät Kotoklubi Kanelin Klubeja toimii jo leikkipuisto Maunulassa, leikkipuisto Brahessa Alppiharjussa ja leikkipuisto Traktorissa Malmilla sekä perhetalo Naapurissa Kontulassa, perhetalo Sahramissa Hakaniemessä ja perhetalo Betaniassa Punavuoressa. Tammikuussa aloittavat ainakin klubit leikkipuisto Kiikussa Mellunkylässä, Leikkipuisto Haruspuistossa Meri-Rastilassa ja leikkipuisto Iso-Antissa Itäkeskuksessa. Länsi-Helsingistä mietitään vielä sopivaa paikkaa. Helsingin kaupunki pyrkii aloittamaan toimintaa muissakin puistoissa ja perhetaloissa. Tätä varten kaupunki etsii vapaaehtoisia vetäjiä klubeille. Suomen alkeisiin opettavaan toisto-metodiin voi tutustua tarkemmin suomenkielisanootervetuloa-sivustolla.

”Tämä on kissa”, sanoo Raili Altmets ja naukuu näyttävästi.

Ringissä äidit toistavat: kis-sa, kis-san-pentu, koi-ra, por-sas. Miau, hau ja röh. Joku taapero yrittää matkia äitiään. Opittua kerrataan laulamalla Piippolan vaaria ja Ihahaata.

Välillä suomen alkeita opettelevat äidit täällä perhetalo Naapurissa Kontulassa repeävät nauramaan, kun opettaja innostuu kunnolla matkimaan eläimiä. Naukuuko eläin vähän eri tavalla somaliksi, suomeksi, venäjäksi?

Tämä on Kotoklubi Kaneli eli Helsingin uusi tapa opettaa suomen alkeita kotona lapsen kanssa oleville vanhemmille. Syksyn aikana klubeja on perustettu leikkipuistoihin ja perhetaloihin eri puolille Helsinkiä.

Kielen opettelu on juuri näin yksinkertaista. Loruja, leikkejä, lastenlauluja, pientä teatteria. Helppojen sanojen toistoa, toistoa ja toistoa.

Yhteistä kieltä ei vielä paljoa ole, oppilaat tulevat kuka mistäkin maasta. Osa on vasta Suomeen saapuneita. Osa on asunut täällä jo jonkin aikaa, mutta kotona lapsia hoitava vanhempi oppii usein uuden kotimaansa kieltä viimeisenä perheestään.

”Opin suomea vähän joka viikko, aina uusia sanoja. Ja lapset saavat uusia kavereita ja oppivat ”sanoo tulkin välityksellä Maryam, joka esiintyy tässä jutussa vain etunimellään omasta toiveestaan. Perhetalossa on kuulemma helppo kohdata muita lapsiperheitä.

Leikkipuistoissa järjestetään myös toisenlaisia kielikursseja, joille ilmoittaudutaan mukaan ja joiden ajaksi järjestetään lastenhoito.

Kotoklubiin sen sijaan saa tulla kuka tahansa vapaasti mukaan. Ei tarvitse osata suomea ennestään yhtään, edes lukutaitoa ei tarvita. Pikkuvauvat osallistuvat kurssille vanhempiensa sylissä, isommat lapset leikkivät vieressä omiaan. Opettajat ovat vielä toistaiseksi leikkipuistojen henkilökuntaa, joten heidän ammattitaitonsa liittyy enemmän varhaiskasvatukseen kuin suomen opettamiseen toisena kielenä aikuisille.

”Opettajaksi käy kuka vain. Etsimmekin tähän parhaillaan vapaaehtoisia vetäjiä”, kertoo sosiaaliohjaaja Susanna Korhonen.

Kotoklubit ovat Helsingin kaupungin oma hanke, jota on tarkoitus jatkaa tässä muodossa huhtikuuhun. Näin alkuvaiheessa toimintaa on ollut kehittämässä neljä sosiaaliohjaajaa, jotka ovat käyneet auttamassa klubit alkuun kourallisessa leikkipuistoja ja perhetaloja. Tulevaisuudessa ideana on, että ryhmiä vetäisivät tosiaan vapaaehtoiset, leikkipuiston henkilökunnan tuella.

Piippolan vaarin sanojen oppiminen ei tietenkään ole ainoa tavoite. Oleellisempaa on, että helsinkiläisperheet ja vasta kaupunkiin hyvin erilaisista maista tulleet tutustuvat toisiinsa luontevasti, lapset aikuisten mukana.

”Tämä lähtee varhaiskasvatuksen perusteista, joissa puhutaan yhdenvertaisuudesta, tasa-arvosta ja moninaisuudesta. Että lapsella on oikeus kehittää taitojaan ja leikkiä muiden lasten kanssa syntyperästään riippumatta”, Korhonen selventää.

Samalla tehdään tutuksi Helsingin ylpeyttä eli leikkipuistojen ja perhetalojen verkostoa. Tämä Naapurikin toimii muutenkin kaikille perheille avoimena olohuoneena. Erityisesti toimintaa on vauvaperheille, värikylvyistä vauvahierontaan.

Uusia klubilaisia yritetään tavoittaa esimerkiksi neuvoloiden, vastaanottokeskusten ja kirjastojen kautta. Parhaimmillaan käy niin kuin täällä Kontulassa: sana klubista leviää suusta suuhun, perheeltä toiselle.