Espoon Finnoon keskukseen suunnitellaan ryhmää yli 20-kerroksisia torneja

Espoon suunnittelemaan Finnoon kaupunginosaan halutaan korkeita torneja. Yli 20-kerroksisia taloja on tulossa alueelle viisi, niistä korkein 26-kerroksinen.

Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee tulevan asuinalueen keskustan kaavoitusta keskiviikon kokouksessaan. Finnoon keskukseen on tarkoitus rakentaa asuntoja noin 3 000 ihmiselle sekä liiketilaa ja työpaikkoja.

Alueen keskusta kauppakeskuksineen on tarkoitus rakentaa tulevan metroaseman kanssa samaan kortteliin. Tähän kortteliin tulevat myös korkeimmat rakennukset. Viereen rakennetaan lisää asuintaloja, mutta kerroksia tulee vähemmän, kun siirrytään uuden kaupunginosan reunoja kohti. Alueelle suunnitellaan myös kahta päiväkotia.

Nykyisin Finnoossa on toisaalta luontoa, toisaalta varastoja ja teollisuusaluetta.

Alueen eteläpuolella sijaitseva jätevedenpuhdistamo muuttaa pois vuoteen 2022 mennessä. Sen sijaan Fortumin voimalaitos jää paikalleen ja voimalaitoksen alueelle rakennetan lisää, koska voimalan on tarkoitus tulevaisuudessa käyttää myös biopolttoainetta.

Luontokohteista Finnovikenin kosteikko on suojelualuetta, koska se on esimerkiksi linnuille arvokas. Finnoonlaakso säilyy puolestaan virkistysalueena ja sinne on tulossa lisää reittejä retkeilijöille.

Espoo omistaa suurimman osan nyt uudelleen kaavoitettavasta alueesta.

Nyt hyväksyttävä kaava koskee vain uuden kaupunginosan keskusta. Yhteensä Finnoo-Kaitaan alueelle Länsiväylän ja meren väliin havitellaan peräti 15 000 uutta asuntoa ja tätä varten tehdään vielä useita kaavamuutoksia. Alueen olisi tarkoitus valmistua 2030-lukuun mennessä.

Sekä yhä keskeneräinen länsimetro että sen tulevaisuudessa Finnoonkin läpi rakennettava jatke ovat tuoneet Espooseen runsaasti lisää korkeaa rakentamista. Sekä valmiina että tulossa on paljon uusia tornitaloja.

Myös Helsingissä rakennettu paljon korkeaa. Äänestä kauneinta korkeinta rakennusta täällä.

Cererqvist & Jäntti Arkkitehdit