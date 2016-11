Uusnatsit kokoontuvat Hakaniemeen, vasemmistoanarkistit lähtevät liikkeelle Asema-aukiolta – HS listasi itsenäisyyspäivän mielenosoitukset ja ruutitynnyrit

Suomen 99. itsenäisyyspäivä lähestyy, ja Helsingin poliisille on ilmoitettu jo useista mielenosoituksista, marsseista sekä muista tapahtumista – erityisesti maahanmuuttovastaisista ja äärioikeistolaisista.

Osassa kokoontumisista on uhka yhteenotoista, sillä niissä on viime vuosien tapaan odotettavissa vastamielenosoituksia.

Ennalta arvioituna riskialtteimpina ja vastareaktioita herättävimpinä mielenosoituksina voi pitää uusnatsien kokoontumista Hakaniemeen sekä äärioikeistolaista 612-kulkuetta, jonka yhteydessä poliisi ja vastamielenosoittajat ottivat väkivaltaisesti yhteen viime vuonna.

Vasemmistoanarkistit eivät olleet ennen viime viikon loppupuolta mainostaneet yhtäkään omaa kokoontumistaan. Myöskään Helsingin poliisillekaan ei ole asiasta tietoa, mutta esimerkiksi viime vuonna 612-marssia vastaan järjestetystä Vapaus pelissä -mielenosoituksesta ei ilmoitettu lainkaan virallisesti lainvartijoille.

”Kyllähän debatti ehtii vielä virkistyä somessa vähän lähempänä tapahtumapäivää”, arvioi ylikomisario Seppo Kujala, Helsingin poliisilaitoksen hälytys- ja valvontayksikön johtaja.

Perjantaina sosiaalisessa mediassa alkoikin levitä kutsu Helsinki ilman natseja -mielenosoitukseen. Sen ilmoitetaan olevan vastaus siihen, että pääkaupungissa järjestetään tämän vuoden itsenäisyyspäivänä ennätysmäärä äärioikeiston tapahtumia.

Seuraavassa on listattu itsenäisyyspäivän mielenosoituksia, marsseja ja tapahtumia. Osa niistä vaatii poliisilta suurempaa ennakointia.

1. Itsenäisyyspäivä alkaa tiistaina 6. joulukuuta perinteiseen tapaan lipunnostolla Helsingin Tähtitorninmäellä. Aamuyhdeksältä käynnistyvä tilaisuus kerää paikalle kaikenikäisiä, ja se on myös ollut tapana radioida ja televisioida.

Lipunnostoon ja ”tulien jättöön itsenäisyyden kuusen juurelle” on osallistumassa myös Suomen Sisun jäseniä. Suomen Sisu on äärikansallismielinen järjestö, jota voi pitää salonkikelpoisimpana Suomen äärioikeistolaisista ryhmittymistä. Järjestönä se ei ole tiettävästi syyllistynyt väkivaltaan, eikä poliisi ylikomisario Kujalan mukaan odota kokoontumisen poikivan joukkojenhallintatehtäviä.

”Suomen Sisun väkeä on myös Sotiemme sankarien kunnioittaminen -tilaisuudessa kello 11:n hujakoilla Hietaniemen hautausmaalla. Otamme ilman muuta huomioon nämäkin asiat”, Kujala sanoo.

2. Velallisten tuki ry järjestää kello 12 alkaen ”1990-luvun yrittäjäuhrien muistotilaisuus” -nimeä kantavan kynttiläkulkueen Kauppatorilta Narinkkatorille.

”Tämä järjestettiin myös viime vuonna. Ei näkynyt kovinkaan paljoa katukuvassa, mutta on siellä kuitenkin”, Kujala toteaa.

3. Suomen eroa EU:sta vaativa Linnake Suomi -mielenosoitus järjestetään kello 14.30 alkaen Kansalaistorilla Musiikkitalon kupeessa. Kokoontumisen taustalta löytyy Suomi ensin -liikkeen aktiiveja, jotka ovat järjestäneet maahanmuuttovastaisia mielenosoituksia eri puolilla maata.

4. Kampin kauppakeskuksen edustalla Narinkkatorilla alkaa kello 15.30 Kansallismielinen itsenäisyysjuhla, jonka pääpuhujana on europarlamentaarikko Jussi Halla-aho (ps). Tapahtuman puuhaajat ilmoittavat olevansa joukko yksityisiä järjestäjiä, joiden kattojärjestönä toimii Fortress Europe -liike. Muun muassa Pidetään Suomi Suomena! -mielenosoituksen järjestänyt Fortress Europe on aiemmin julistanut ”taistelevansa islamia vastaan ja nousevansa myös niitä länsimaalaisia vastaan, jotka toimivat valloittajien hyväksi”.

Linnake Suomi -mielenosoituksella ja Fortress Europen (Linnake Eurooppa) järjestämällä Narinkkatorin tapahtumalla on muutakin yhteistä kuin nimissä vilahteleva linnake-sana: kummankin tapahtuman järjestäjät kehottavat osallistujia siirtymään myöhemmin illalla järjestettävään 612-soihtukulkueeseen.

”Oma käsitykseni on se, että nämä ovat samalla asialla, mutta järjestäjät haluavat järjestää kaksi eri tapahtumaa”, Kujala kertoo.

5. Pohjoismainen vastarintaliike (PVL) on ilmoittanut poliisille kokoontuvansa Hakaniemen torilla kello 15.30. Myös Suomen vastarintaliikkeenä tunnettu ryhmä on kansallissosialistinen uusnatsijärjestö. Sen jäsenillä on useita väkivaltatuomioita, ja yhtä liikkeen johtohahmoa epäillään parhaillaan pahoinpitelystä ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Asia liittyy vastarintaliikkeen mielenosoituksessa Helsingin Asema-aukiolla syyskuussa tapahtuneeseen väkivallantekoon, jonka uhri kuoli myöhemmin päävammaan.

Poliisihallitus alkoi pahoinpitelyn jälkeen selvittää kanteen nostamista PVL:n lakkauttamiseksi. Avoimesti Adolf Hitlerin kansallissosialismin nimeen vannova liike saa kuitenkin toistaiseksi järjestää luvan kanssa Kohti vapautta! -kokoontumisensa keskellä Helsinkiä. Kujalan mukaan poliisi ei voi estää ennalta tämänkään sisältöisen mielenosoituksen järjestämistä, koska siihen ei ole olemassa lainsäädännöllistä perustetta.

”Laillisesti ilmoitettu kokoontuminenkaan ei kuitenkaan anna mitään rikoksentekosuojaa. Siellä täytyy käyttäytyä, tai muuten se homma loppuu siihen.”

PVL aikoo marssia Hakaniemen torilta J. V. Snellmanin patsaalle Kruununhakaan ja siirtyä sen jälkeen edelleen jalan 612-kulkueen lähtöpaikalle. Kokoontuminen vastamielenosoituksineen voi hyvinkin poikia yhteenottoja, joten se on poliisin erityistarkkailun alla.

6. Antifasistinen Varisverkosto, anarkistien A-ryhmä ja Helsingin Vasemmistonuoret järjestävät kello 14.30 kokoontumisen Asema-aukiolle. Sieltä mielenosoittajat suunnittelevat alustavasti suuntaavansa kohti Senaatintoria ”selventämään natseille mitä mieltä olemme rasismista ja natsismista”. PVL:n marssi päättyy samoille kulmille.

Järjestäjien mukaan tarkoitus ei ole synnyttää konfliktia poliisin kanssa, vaan vastustaa äärioikeistoa väkivallattomalla mielenilmauksella. Kokoontumisen aika ja paikka saattavat vielä muuttua ennen itsenäisyyspäivää, järjestäjät ilmoittavat Facebook-sivuillaan.

7. Töölöntorilla aletaan muodostaa kello 18.30 alkaen 612-soihtukulkuetta, johon siis siirtynee myös suuri osa Kansalaistorin, Narinkkatorin ja Hakaniemen torin mielenosoitusten osallistujista. Kolmatta kertaa järjestettävää kulkuetta markkinoidaan poliittisesti sitoutumattomaksi ja kaikille avoimeksi, mutta se on profiloitunut aiempien vuosien perusteella äärioikeistolaiseksi.

Pahimmat rähinät tapahtuivat viime vuonna juuri Hietaniemen hautausmaalle kulkevan 612-soihtukulkueen yhteydessä. Poliisin kanssa tappelivat tuolloin anarkistit, jotka pyrkivät häiritsemään kulkuetta. Poliisi otti kiinni yli 130 ihmistä ja ampui vastamielenosoittajia paineilma-aseella.

Poliisia syyteltiin yhteenoton jälkeen liiallisesta voimankäytöstä. Poliisin on Kujalan mukaan hankala tehdä ennakkoon juurikaan taktisia muutoksia, joilla tilanteen kärjistymisen voisi välttää tänä vuonna.

”Pelaamme operatiivisen tilanteen mukaan. Totta kai pääsuunnitelma on se, että mahdolliset yhteenotot estetään ennalta.”

Yllä mainittujen mielenosoitusten ja tapahtumien lisäksi poliisi tulee näkymään itsenäisyyspäivänä myös muun muassa kello 17 Hietaniemen kappelilta Senaatintorille liikkuvassa ylioppilaiden soihtukulkueessa sekä Jokerit–Medvescak-jääkiekkopelissä.

”Ja onhan meillä sitten vielä sellainenkin kuin tasavallan presidentin juhlavastaanotto. Sehän on tietysti aikamoinen turvaoperaatio poliisille”, Kujala sanoo.

Takavuosina Presidentinlinnalle tapasi kokoontua paljonkin muun muassa elitismiä ja rahan valtaa vastustaneita mielenosoittajia. Ainakaan viime vuonna tällaista ei kuitenkaan esiintynyt, kun anarkistien pääkohteena oli 612-kulkue.

Helsinkiin tulee itsenäisyyspäiväksi ylimääräisiä poliisipartioita muualta Suomesta. Mielenosoituksia saattaa sukeutua vielä lisää, sillä ilmoitus sellaisen järjestämisestä on kokoontumislain mukaan saavuttava poliisille vain vähintään kuusi tuntia ennen tilaisuuden alkamista. Kaikista kokoontumisista ei välttämättä ilmoiteta viranomaisille ollenkaan.

