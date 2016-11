Robottibussin voi ensi vuonna tilata lähipysäkilleen – Puuhamies Pekka Möttö: ”Olen tästä uudesta kokeilusta todella tohkeissani”

Robottibussien liikenne on saamassa aivan uuden kierteen ensi vuoden aikana.

Matkustaja voi uuden kännykkäsovelluksen avulla tilata robottibussin, joka ajaa ennalta ohjelmoitua reittiosuutta. Robottibussille on ohjelmoitu omat pysäkit, joita matkustajat voivat käyttää.

Startup-yritykset Tuup ja Vinka ovat yhdistäneet voimansa Metropolia ammattikorkeakoulun kanssa, ja jalostavat viime kesänä viritetyn robottibussikokeilun uuteen ulottuvuuteen. Viime kesän koeajoissa Helsingin Hernesaaressa, Tampereella ja Espoossa testattiin lähinnä robottibussien selviytymistä katuajossa.

Uudentyyppinen palvelukokeilu alkaa ensi vuonna Tampereen Hervannassa. Tampereen jälkeen kaksi robottibussia siirtyvät Otaniemeen ja ensi kesänä Helsinkiin. Tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

”Tosin jos länsimetro ei kulje, on Otaniemen järkevyys koepaikkana mietittävä. Tarvittaisiin kristallipalloa”, tuumii Tuupin toimitusjohtaja Pekka Möttö.

Ranskalaisvalmisteinen robottibussi on suunniteltu nimenomaan siihen syöttöliikenteeseen, jota tarvitaan ihmisten kodeista tai työpaikoilta kohti joukkoliikenteen runkolinjaa, esimerkiksi raideliikennettä.

Missä robottibussi ensi kesänä Helsingissä kulkee, sitä Möttö ei vielä paljasta. Vaihtoehtoja on monia, ja niistä käydään vielä neuvotteluja eri osapuolten kanssa.

”Bussi selviää mutkista ja kaarteista helposti. Vaikeuksia tuottavat muut tiellä liikkujat kuten sisäisen liikenteen bussit, ja Hernesaaren tapauksessa turistibussit sekä kaupunkipyöräilijät ja Hernesaaren ravintoloiden asiakkaat”, sanoo Metropolia ammattikorkeakoulun projektipäällikkö Harri Santamala.

Santamala on tyytyväinen, että robottibussit ovat innostaneet startup-yrityksiä juuri sellaiseen liikennepalveluiden kehittelyyn kuin Metropoliassa toivottiin.

Kokeiluja käydään viranomaisten suojeluksessa, koska maan hallitus on nostanut automaattiautot strategisesti tärkeäksi kehitystyöksi. Kokeiluja voidaan siis tehdä muun liikenteen seassa yleisessä katuverkossa. Juuri tällainen on ollut Metropolian vetämässä Sohjoa-kehityshankkeessa, jossa on ollut mukana myös liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.

Projektin nimi ei ole mitenkään sattumanvarainen, sillä robottibusseille lumiset ja sohjoiset olosuhteet ovat vaikeita.

”Sen vuoksi koeajot alkavat keväällä, kun lumet ovat sulaneet”, sanoo Möttö.

Jokainen kolmesta osapuolesta tuo uuteen pilottiin omaa osaamistaan. Metropolia on kehittänyt EZ10:een operointialustan, jonka päälle Tuup ja Vinka sovittavat omat sovelluksensa.

”Meidän lelut hiekkalaatikossa”, sanoo Santamala.

Tuup oli jo luomassa uutta kokonaisvaltaista liikkumispalvelua eli maas-sovellusta, jossa matkustaja olisi kyennyt yhdellä ostoksella yhdistämään eri joukkoliikennevälineitä ja taksimatkoja. Mötön mukaan tämä kehitystyö jatkuu, mutta robottibussien matkustajapalvelu tulee ensin.

”Bussimiehenä täytyy sanoa, että olen tästä uudesta kokeilusta todella tohkeissani. Tämä on iso harppaus”, Onnibus-yhtiöstä Tuupiin siirtynyt Möttö.

Vinka on viime keväänä perustettu yhtiö, joka on erikoistunut erikoisryhmien kuljetusten, kuten vammais- ja sosiaalihuollon kuljetusten reittien optimointiin. Toimitusjohtaja Peitsa Turvanen näkee suuret mahdollisuudet matkustajaliikenteessä.

”Me pyrimme suoraan kaupalliseen ratkaisuun”, Turvanen sanoo.

Hän uskoo, että kutsuperusteinen henkilöliikenne kehittyy jo lähitulevaisuudessa siten, että kulkuvälineen saa tilattua kotiovelleen.