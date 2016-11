Helsingin ja Espoon valtuustot saavat eteensä länsimetron lisälaskun – kaupunginhallitukset hyväksyivät yli sadan miljoonan uudet lainantakaukset

Helsingin ja Espoon johtopoliitikot ovat valmiita maksamaan lisää länsimetron rakentamisesta. Helsingin kaupunginhallitus oli maanantai-iltana valmis korottamaan länsimetron lainojen takausvaltuutta Helsingin osalta 23 miljoonaa euroa yhteensä 291 miljoonaan euroon.

Espoon kaupunginhallitus on valmis hyväksymään, että kaupungin takausvaltuus kasvaa 81 miljoonaa euroa. Espoossa takausten tarve nousee nyt 771 miljoonaan euroon. Espoon tulevaan laskuun on nyt sisällytetty myös kustannuksia, joita ei ollut huomioitu aiemmissa kokonaishinta-arvioissa.

”Niitä ovat Matinkylän läntinen sisäänkäynti, Tapiolan eteläinen sisäänkäynti ja Niittykummun aseman kustannuksia”, sanoi Espoon teknisen toimen johtaja ja Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja Olli Isotalo.

Helsingissä kaupunginhallitus hyväksyi samalla osaltaan sen, että Helsingin osuus länsimetron ensimmäisen vaiheen rakennuskustannuksista on tällä tietoa 277,5 miljoonaa euroa. Alun perin Helsingin osuuden oli määrä olla nykyrahassa runsaat 240 miljoonaa euroa.

Lopullisesti Länsimetron menojen kasvusta päättävät Helsingin ja Espoon valtuustot.

Vastuut Länsimetro Oy:n lainantakauksista jakautuvat Helsingin ja Espoon välille. Espoon taakka yhteensä 104 miljoonan euron takausvaltuutuksen nostosta on 81 miljoonaa euroa.

Kyse on siitä, että omistus Länsimetro-yhtiöstä jakautuu kaupunkien välillä siten, että Espoo omistaa yhtiöstä 72 prosenttia ja Helsinki 28. Espoon osuus on suuri, koska valtaosa nyt rahoitettavana olevasta länsimetron osuudesta kulkee Espoossa.

Odottamattomiin kuluihin esitetään Espoossa yhteensä runsaan 32 miljoonan euron varautumista. Helsingin takausvaltuutus puolestaan sisältää nyt noin kolmasosan kustannusten nousuvaraa, eikä kaikkea takausta mahdollisesti tarvitse käyttää.

Länsimetron kokonaiskustannukset ovat kivunneet jo 1 186 miljoonaan euroon: hinta on noussut lähes 340 miljoonaa euroa alkuperäiseen suunnitelmaan verrattuna. Tieto lisälaskusta tuli marraskuun puolivälissä. Uusin kustannusylitys oli jo toinen tänä vuonna.

Valtio puolestaan asetti rakennusvaiheen kustannusosuudelleen 200 miljoona euron katon, joka ylittyi jo viime vuonna. Nykyrahassa indeksikorotuksineen valtion osuus kasvaa Isotalon mukaan noin 250 miljoonaan euroon.

Loppuhinnan arviosta Helsingin osuus on runsaat 350 miljoonaa euroa, arviossa on mukana valtion viidenneksen osuus. Rahan on määrä kattaa Helsingin osuus rakennustöiden valmiiksi saamisesta. Hinta-arviosta kuitenkin puuttuvat esimerkiksi metron mynkään menneestä automatisoinnista mahdollisesti syntyvät kulut.

Helsingin 291 miljoonan euron takausvastuu jakautuu rakentamiskuluihin (268 miljoonaa euroa), rahoituskuluihin (13,5 miljoonaa euroa) ja rakennustöiden mahdolliseen kiihdyttämiseen (9,6 miljoonaa euroa).

Länsimetron käyttöönoton aikataulu ei ole selvillä. Sen on määrä selvitä, kun metron asemien yhteiskoekäyttö saadaan valmiiksi marras-joulukuun vaihteessa.

Uuden metron ensimmäisen vaiheen Helsingin Ruoholahdesta Espoon Matinkylään oli tarkoitus valmistua jo elokuussa.