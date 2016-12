Poikkeuksellisen Guggenheim-ehdotuksen tausta: Kokoomuksen hajaannus huolestutti Lasse Männistöä

Kaupunki

Taistelu

Esitys

Miksi

Kokoomus

Männistö

Korjattu kello 15.28: Toisin kuin jutussa aiemmin luki, Paavo Arhinmäki ei kutsunut vastaehdotusta salaliitoksi. Valtuutetun sitaatti on lisätty juttuun. Lisätty kello 16.22 Guggenheim Helsinki tukisäätiön ja viestintätoimisto Milttonin kommentit.