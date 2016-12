Laura Merz tapasi suloisen kilipukin – ja siksi hän tekee nyt rukkasia helsinkiläisistä villikaneista

Kaupunki

Oi

Hänen käsissään

Pupu

Kaiken

Hän pyysi

Tästä

Nyt

Nykyinen

No

Kanirukka-tuotemerkin

Merzin villikanirukkasia ja muita citykanin turkista valmistettuja tuotteita saa ostaa Kaapelitehtaalta Ornamon joulumyyjäisistä kuluvana viikonloppuna 2.12–4.12.2016 Merzin villikanirukkasia ja muita citykanin turkista valmistettuja tuotteita saa ostaa Kaapelitehtaalta Ornamon joulumyyjäisistä kuluvana viikonloppuna 2.12–4.12.2016