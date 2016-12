Mielenosoituksessa kiinniottoja Helsingin keskustassa – HS seuraa

Kaupunki

Helsingissä

Mielenosoitukset

järjestetään itsenäisyyspäivänä yli kymmenen poliisille ilmoitettua mielenosoitusta.Asema-aukiolta lähtenyt Helsinki ilman natseja -mielenosoitus on Kaisaniemen puistossa. Mukana on poliisin mukaan alle tuhat mielenosoittajaa. Helsinki ilman natseja -mielenosoitus on vastamielenosoitus Helsingin äärioikeistolaisille kokoontumisille.Myös uusnatsistinen Pohjoismaisen vastarintaliikkeen mielenosoitus pidettiin Kaisaniemen puiston liepeillä. Vastarintaliikkeen mielenosoitukseen kokoontui alle poliisin mukaan alle kaksisataa ihmistä. Paikalla olevan Helsingin Sanomien toimittajan Kalle Koposen http://www.hs.fi/haku/?search-term=Kalle%20Koposen mukaan kulkueessa huudettiin ”eläköön kansallissosialismi”.Kulkueeseen tuli Kaisaniemen puiston laidalla muutama marssin vastustaja. Tästä seurasi tappelu, johon poliisi puuttui pikaisesti ja otti kaksi henkilöä kiinni.Poliisi ohjasi kummatkin edellä mainitut mielenosoitusmarssit Kaisaniemen puistoon. Mielenosoitusten väliin poliisi rakensi puskurialueen, jolla vältti mielenosoitusten fyysisen kohtaamisen.Helsingin poliisilaitoksen viestintäjohtaja, ylikomisario Juha Hakola http://www.hs.fi/haku/?search-term=Juha%20Hakola kertoo että mielenosoitukset ovat muuten sujuneet rauhallisesti.”Saimme jo hyvissä ajoin yhteyden näihin keskeisimpien mielenosoitusten järjestäjiin. Sitä kautta olemme pyrkineet antamaan heille ohjeita sekä opastamaan niissä toimenpiteissä, mikä on suotavaa ja mikä on hyväksyttävää”, Hakola kertoi aiemmin päivällä.Helsingin poliisi on saanut itsenäisyyspäiväksi virka-apua muualta Suomesta.”Poliisi on varautunut, ja elämme sen mukaan, miten tilanne illan aikana kulkee”, Hakola toteaa.Kaisaniemen puistoon päättyvien mielenosoitusten lisäksi itsenäisyyspäivän riskialtteimpia ja vastareaktioita herättävimpiä kokoontumisia on viime vuosien perusteella äärioikeistolainen 612-kulkue, jonka yhteydessä poliisi ja vastamielenosoittajat ottivat yhteen http://www.hs.fi/kaupunki/a1449372082033 viime vuonna. Yli 130 ihmistä otettiin kiinni, ja poliisi myös ampui vastamielenosoittajia paineilma-aseella., soihtukulkueet ja muut tapahtumat aiheuttavat pitkin päivää poikkeuksia liikenteeseen ja ajoittaista ruuhkaa Helsingin keskustassa.Interaktiivinen kartta näyttää, missä eri kulkueet Helsingissä liikkuvat ja mihin aikaan. Tarkemmat tiedot mielenosoituksista ja kulkueista löytyvät kartan jälkeen jatkuvasta jutusta.Alta löytyy listattuna itsenäisyyspäivän mielenosoituksia, marsseja ja tapahtumia. Osa niistä vaatii poliisilta suurempaa ennakointia, osa pienempää.Itsenäisyyspäivä alkoi perinteiseen tapaan lipunnostolla Helsingin Tähtitorninmäellä. Aamuyhdeksältä käynnistynyt tilaisuus keräsi paikalle kaikenikäisiä, ja se on myös ollut tapana radioida ja televisioida.Lipunnostoon ja ”tulien jättöön itsenäisyyden kuusen juurelle” oli ennakkotietojen mukaan osallistumassa myös Suomen Sisun jäseniä. Suomen Sisu on äärikansallismielinen järjestö, jota voi pitää salonkikelpoisimpana Suomen äärioikeistolaisista ryhmittymistä http://www.hs.fi/kotimaa/a1474345942668 . Järjestönä se ei ole tiettävästi syyllistynyt väkivaltaan, eikä Helsingin poliisilaitoksen hälytys- ja valvontayksikön johtaja, ylikomisario Seppo Kujala http://www.hs.fi/haku/?search-term=Seppo%20Kujala odottanut ennen itsenäisyyspäivää kokoontumisen poikivan joukkojenhallintatehtäviä.”Suomen Sisun väkeä on myös Sotiemme sankarien kunnioittaminen -tilaisuudessa kello 11:n hujakoilla Hietaniemen hautausmaalla. Otamme ilman muuta huomioon nämäkin asiat”, Kujala kertoi.

Velallisten tuki ry järjesti kello 12 alkaen ”1990-luvun yrittäjäuhrien muistotilaisuus” -nimeä kantavan kynttiläkulkueen Kauppatorilta Narinkkatorille.”Tämä järjestettiin myös viime vuonna. Ei näkynyt kovinkaan paljoa katukuvassa, mutta on siellä kuitenkin”, Kujala toteaa.Suomen eroa EU:sta vaativa Linnake Suomi -mielenosoitus alkoi kello 14.30 Kansalaistorilla Musiikkitalon kupeessa. Kokoontumisen taustalta löytyy Suomi ensin -liikkeen aktiiveja, jotka ovat järjestäneet maahanmuuttovastaisia mielenosoituksia eri puolilla maata.Artikkeli jatkuu kuvan jälkeen.

Kampin kauppakeskuksen edustalla Narinkkatorilla alkoi kello 15.30 Kansallismielinen itsenäisyysjuhla. Tapahtuman puuhaajat ilmoittavat olevansa joukko yksityisiä järjestäjiä, joiden kattojärjestönä toimii Fortress Europe -liike. Muun muassa Pidetään Suomi Suomena! -mielenosoituksen http://www.hs.fi/kaupunki/a1473475863082 järjestänyt Fortress Europe on aiemmin julistanut ”taistelevansa islamia vastaan ja nousevansa myös niitä länsimaalaisia vastaan, jotka toimivat valloittajien hyväksi”.Tapahtuman pääpuhujaksi mainostettiin alun perin europarlamentaarikko Jussi Halla-ahoa http://www.hs.fi/haku/?search-term=Jussi%20Halla-ahoa (ps), mutta hänen nimeään ei kuitenkaan enää maanantaina löytynyt puhujalistasta. Puhumassa ovat kuitenkin muiden muassa perussuomalaisten nuorten väistyvä puheenjohtaja Sebastian Tynkkynen http://www.hs.fi/haku/?search-term=Sebastian%20Tynkkynen sekä viime viikolla sakkotuomion http://www.hs.fi/kotimaa/art-2000004889702.html kiihottamisesta kansanryhmää vastaan saanut Terhi Kiemunki http://www.hs.fi/haku/?search-term=Terhi%20Kiemunki . Hän on perussuomalainen poliitikko ja kansanedustajan avustaja.Linnake Suomi -mielenosoituksella ja Fortress Europen (Linnake Eurooppa) järjestämällä Narinkkatorin tapahtumalla on muutakin yhteistä kuin nimissä vilahteleva linnake-sana: kummankin tapahtuman järjestäjät kehottavat osallistujia siirtymään myöhemmin illalla järjestettävään 612-soihtukulkueeseen.”Oma käsitykseni on se, että nämä ovat samalla asialla, mutta järjestäjät haluavat järjestää kaksi eri tapahtumaa”, Kujala kertoo.Artikkeli jatkuu kuvan jälkeen.Pohjoismainen vastarintaliike (PVL) kokoontui Hakaniemen torille kello 15.30. Myös Suomen vastarintaliikkeenä tunnettu ryhmä on kansallissosialistinen uusnatsijärjestö. Sen jäsenillä on useita väkivaltatuomioita, ja yhtä liikkeen johtohahmoa epäillään parhaillaan törkeästä pahoinpitelystä ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Asia liittyy vastarintaliikkeen mielenosoituksessa Helsingin Asema-aukiolla syyskuussa tapahtuneeseen väkivallantekoon http://www.hs.fi/kotimaa/a1474347384413 , jonka uhri kuoli myöhemmin päävammaan.Poliisihallitus alkoi pahoinpitelyn jälkeen selvittää kanteen nostamista PVL:n lakkauttamiseksi http://www.hs.fi/kotimaa/a1474426833130 . Avoimesti Adolf Hitlerin http://www.hs.fi/haku/?search-term=Adolf%20Hitlerin kansallissosialismin nimeen vannova liike saa kuitenkin toistaiseksi järjestää luvan kanssa Kohti vapautta! -kokoontumisensa keskellä Helsinkiä. Kujalan mukaan poliisi ei voi estää ennalta tämänkään sisältöisen mielenosoituksen järjestämistä, koska siihen ei ole olemassa lainsäädännöllistä perustetta.”Laillisesti ilmoitettu kokoontuminenkaan ei kuitenkaan anna mitään rikoksentekosuojaa. Siellä täytyy käyttäytyä, tai muuten se homma loppuu siihen.”PVL aikoi alun perin marssia Hakaniemen torilta J. V. Snellmanin patsaalle Kruununhakaan, mutta kulkueen päätepiste muutettiin poliisin toiveesta Kaisaniemen puistoksi.”Kruununhaassa olisi ollut aika ahdasta”, Kujala sanoo ja viittaa vastamielenosoitukseen, johon oli maanantaihin mennessä ilmoittautunut Helsinki ilman natseja -mielenosoituksen Facebook-tapahtuman kautta yli 1 700 ihmistä.PVL:n kulkueen reitti kulkee Siltasaarenkadun, Pitkänsillan ja Kaisaniemenrannan kautta Kaisaniemen puistoon. Sieltä PVL aikoo siirtyä jalan yhtenä ryhmänä 612-kulkueen lähtöpaikalle.Kokoontuminen vastamielenosoituksineen voi hyvinkin poikia yhteenottoja, joten se on poliisin erityistarkkailun alla.Artikkeli jatkuu kuvan jälkeen.Antifasistinen Varisverkosto, anarkistien A-ryhmä ja Helsingin Vasemmistonuoret alkoivat kokoontua kello 14.30 alkaen Asema-aukiolle. Sieltä Helsinki ilman natseja -mielenosoituksen väki on suuntaamassa kohti Kaisaniemen puistoa ”selventämään natseille mitä mieltä me olemme rasismista ja natsismista”.Mielenosoittajien on määrä kävellä Asema-aukiolta Kaivokadun ja Kaisaniemenkadun kautta Kaisaniemen puistoon. Siis samaan paikkaan, mihin PVL:n marssi päättyy.Vastamielenosoitus päästetään siis uusnatsien lähelle, mutta poliisin tavoitteena on estää eri leireissä olevien mielenosoittajien kohtaaminen.”Totta kai”, ylikomisario Pekka Höök http://www.hs.fi/haku/?search-term=Pekka%20H%C3%B6%C3%B6k toteaa.Järjestäjien mukaan tarkoitus ei ole synnyttää konfliktia poliisin kanssa, vaan vastustaa äärioikeistoa väkivallattomalla mielenilmauksella. Kokoontumisen aika ja paikka saattavat vielä muuttua ennen itsenäisyyspäivää, järjestäjät ilmoittavat Facebook-sivuillaan.Tästäkin mielenosoituksesta on tehty asianmukainen ilmoitus poliisille.Töölöntorilla aletaan muodostaa kello 18.30 alkaen 612-soihtukulkuetta, johon siis siirtynee myös suuri osa Kansalaistorin, Narinkkatorin ja Hakaniemen torin mielenosoitusten osallistujista. Kolmatta kertaa järjestettävää kulkuetta markkinoidaan poliittisesti sitoutumattomaksi ja kaikille avoimeksi, mutta se on profiloitunut aiempien vuosien perusteella äärioikeistolaiseksi.Pahimmat rähinät tapahtuivat viime vuonna juuri Hietaniemen hautausmaalle kulkevan 612-soihtukulkueen yhteydessä. Poliisin kanssa tappelivat tuolloin anarkistit, jotka pyrkivät häiritsemään kulkuetta. Poliisi otti kiinni yli 130 ihmistä ja ampui vastamielenosoittajia paineilma-aseella.Poliisia syyteltiin yhteenoton jälkeen liiallisesta voimankäytöstä. Poliisin on Kujalan mukaan hankala tehdä ennakkoon juurikaan taktisia muutoksia, joilla tilanteen kärjistymisen voisi välttää tänä vuonna.”Pelaamme operatiivisen tilanteen mukaan. Totta kai pääsuunnitelma on se, että mahdolliset yhteenotot estetään ennalta.”Soihtukulkue tulee ennakotietojen mukaan kulkemaan Töölöntorilta Runeberginkadun, Caloniuksenkadun ja Arkadiankadun kautta Hietaniemen hautausmaalle.mielenosoitusten ja tapahtumien lisäksi poliisi tulee näkymään itsenäisyyspäivänä myös muun muassa kello 17 Hietaniemen kappelilta Senaatintorille liikkuvassa ylioppilaiden soihtukulkueessa sekä Jokerit–Medvescak-jääkiekkopelissä.Ylioppilaiden soihtukulkueen reitti kulkee Hietaniemenkadun, Arkadiankadun, Mannerheimintien, Pohjoisesplanadin, Mariankadun, Aleksanterinkadun kautta Senaatintorille. Pohjoisesplanadilla kulkue liikkuu vastaantulijoiden kaistalla. Soihtukulkue voi poliisin mukaan aiheuttaa myös vähäistä häiriöitä myös Aleksanterinkadulla kulkeville raitiovaunuille.”Yksityisautoilua keskustassa kannattaa itsenäisyyspäivän aikana välttää ja käyttää suosiolla julkisia liikennevälineitä, sillä liikenne tulee varmuudella ruuhkautumaan keskustassa”, Höök sanoo.Perinteisen ylioppilaiden soihtukulkueen ohella eniten osallistujia tulevat todennäköisesti keräämään Helsinki ilman natseja -mielenosoitus ja 612-soihtukulkue. Yli 2 400 ihmistä oli alkuiltapäivään mennessä ilmoittanut Helsinki ilman natseja -mielenosoituksen Facebook-sivuilla ilmoittanut saapuvansa paikalle.612-kulkueessa oli puolestaan viime vuonna noin 700 osallistujaa.meillä sitten vielä sellainenkin kuin tasavallan presidentin juhlavastaanotto. Sehän on tietysti aikamoinen turvaoperaatio poliisille”, ylikomisario Kujala sanoo.Takavuosina Presidentinlinnalle tapasi kokoontua paljonkin muun muassa elitismiä ja rahan valtaa vastustaneita mielenosoittajia. Ainakaan viime vuonna tällaista ei kuitenkaan esiintynyt, kun anarkistien pääkohteena oli 612-kulkue.itsenäisyyspäiväksi ylimääräisiä poliisipartioita muualta Suomesta. Mielenosoituksia saattaa sukeutua vielä lisää, sillä ilmoitus sellaisen järjestämisestä on kokoontumislain mukaan saavuttava poliisille vain vähintään kuusi tuntia ennen tilaisuuden alkamista. Kaikista kokoontumisista ei välttämättä ilmoiteta viranomaisille ollenkaan.

Päivitys 5. 12. kello 12.15: Lisätty tietoja mielenosoitusten ja kulkueiden reiteistä.