Peruskoululaisille myönnetään jopa sairauslomia – viisi vinkkiä uupuneen koululaisen vanhemmille

Kaupunki

Koulu-uupumuksen

1. Uni on ykkösasia

Säännöllinen

2. Auta lasta asettamaan realistiset tavoitteet

Joillakin

3. Kivaa tekemistä

Kiinnitä

4. Järjestä yhteistä aikaa

Kysele

5. Ota yhteyttä kouluun

Jos