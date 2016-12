Virkamiesten esitys kiellosta muuttaa keskustan toimistotiloja asunnoiksi palautettiin uuteen valmisteluun

Kaupunki

kaupunkisuunnittelulautakunnassa keskusteltiin tiistai-iltana pitkään kaupunkisuunnittelua johtavien virkamiesten esityksestä, jonka mukaan Helsingin keskustassa ei saa muuttaa toimistotiloja asuinkäyttöön.Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti palauttaa esityksen uuteen valmisteluun.Kaupunkisuunnitteluvirasto esitti kieltoa koska pelkää, että toimistotilojen kysyntä kantakaupungissa tulee olemaan tuleavisuudessa niin suurta ja että toimistotiloja ei ole syytä vähentää.Osa kaupunkisuunnittelupoliitikoista on ollut sitä mieltä, että kiinteistönomistajien olisi saatava muuttaa omistamiaan toimistotiloja asunnoiksi.Kaupunkisuunnitteluvirasto visioi alunperin kaksi kieltoaluetta Helsingin keskustaan ja osaan kantakaupunkia.Lautakunta haluaa, että jatkovalmistelussa arvioidaan uudelleen 1-vyöhykkeen tarpeellisuus ja molempien vyöhykkeiden osalta mahdollisuudet lisätä rajoitusten joustavuutta.”Tässä on monta tulokulmaa ja siksi palautimme tämän merkittävän asian jatkovalmisteluun. Järjestämme lautakunnan kanssa seminaarin ja tämä tulee viimeistään maaliskuussa uudelleen päätettäväksi”, kertoi lautakunnan puheenjohtaja Rautava.Jatkovalmistelussa tehdään tarkemmat lisäselvitykset muun muassa kaupunkitalouden osalta.Helsingin kantakaupungissa on tällä hetkellä toimistotiloja tyhjillään noin 230 000 kerrosneliömetrin verran.