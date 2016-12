Krisu Nuotio, 9, on Suomen kovin ”joukkoliikenneäijä”: koluaa joka päivä kolme tuntia Helsingin liikennevälineitä ja tekee siitä videoita

Kaupunki

”The Magic

Mistä olet

Siihen aikaan

Mira Nuotio

Entäpä

Harrastuneisuus voi muuttua työuraksi

Joukkoliikenneaiheisen

HSL

Katso Helsinki Traveler -kanavalta https://www.youtube.com/watch?v=Lcc_nUrX8GU , minkälaisen videon Krishan Nuotio teki viime perjantaisesta lauttamatkasta Suomenlinnaan.